Thời sự

Xây dựng Đảng

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
11:05 | 29/05/2026
(TBTCO) - Ngày 29/5/2026, Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2026, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030.
aa

Tham dự và chủ trì Hội thi có đồng chí Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Tổ chức Hội thi.

Dự Hội thi còn có đồng chí Văn Tiến Bằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Hà Thị Trang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ; PGS, TS. Phạm Huy Kỳ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, đại diện cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các thí sinh tham dự Hội thi.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính
Quang cảnh hội thi. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh tháng 5 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân thiết thực kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đồng thời cũng là Tháng Công nhân và Tháng Khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo. Điều đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đưa công tác tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, tích cực ứng dụng đổi mới sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Theo Thứ trưởng, công tác tuyên truyền luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được khẳng định qua luận điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin: “Lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất khi thâm nhập vào quần chúng”; đồng thời thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục đích và phương pháp tuyên truyền là “Nói để dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc khẩn trương đưa các nội dung văn kiện Đại hội XIV vào thực tiễn một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính. Qua đó góp phần đổi mới tư duy trong công tác học tập, quán triệt nghị quyết theo phương châm “hiểu sâu - hành động đúng - làm nhanh, làm đến cùng, làm hiệu quả”.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính
Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn Ban Giám khảo vòng sơ khảo và vòng chung khảo. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐUBTC, triển khai Hội thi bài bản từ cấp cơ sở. Nhiều đơn vị đã tổ chức hội thi cấp cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia.

Từ gần 40 bài dự thi chất lượng ở vòng sơ khảo, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã lựa chọn 13 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung khảo. Các phần thi tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng gắn với thực tiễn hoạt động tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thứ trưởng khẳng định, Hội thi không chỉ nhằm tôn vinh những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc của Đảng bộ Bộ Tài chính, mà còn là diễn đàn để các cấp ủy trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Trong ngày 29/5/2026, 13 thí sinh bước vào vòng chung khảo mang đến nhiều chủ đề thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực.

Mở đầu vòng thi chung khảo, thí sinh Văn Thị Bích Thảo đến từ Báo Tài chính - Đầu tư mang đến bài dự thi với chủ đề “"Nối dài cánh tay” đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào dòng chảy kinh tế đất nước”.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính
Thí sinh Văn Thị Bích Thảo đến từ Báo Tài chính - Đầu tư trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thí sinh Nguyễn Đức Đông tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về an sinh xã hội, đặc biệt là yêu cầu xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, hiện đại, bao phủ toàn dân.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính
Thí sinh Nguyễn Đức Đông- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Thí sinh Trần Khánh Yên của Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính mang đến phần thi về “Phát huy vai trò của Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính trong xây dựng văn hoá học tập suốt đời và quản trị tri thức số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính
Thí sinh Trần Khánh Yên của Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính.

Thí sinh Bùi Văn Phương đến từ Vụ Quản lý quy hoạch trình bày nội dung “Quy hoạch là công cụ kiến tạo không gian phát triển quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính
Thí sinh Bùi Văn Phương đến từ Vụ Quản lý quy hoạch.

Thí sinh Nguyễn Gia Hân đến từ Tạp chí Kinh tế - Tài chính mang đến phần trình bày về “Vai trò tiên phong của báo chí, truyền thông góp phần quan trọng đưa quyết sách của Đảng về kinh tế - tài chính vào cuộc sống”, nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông trong lan toả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân, doanh nghiệp.

Thí sinh Đoàn Thị Ngọc Nhi của Cục Dự trữ Nhà nước mang đến bài thi với chủ đề “Phát triển dự trữ quốc gia thực sự trở thành dự trữ chiến lược, là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, góp phần đưa Việt nam vươn mình trong kỷ nguyên mới theo tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thí sinh Bùi Thanh Hiền đến từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trình bày chuyên đề “Phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW: Cơ hội và sứ mệnh mới của ngành bảo hiểm Việt Nam”.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn cũng mang đến những bài dự thi gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và chiến lược phát triển xanh, đổi mới sáng tạo như: Thí sinh Lê Thị Thùy Vân dến từ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam với chủ đề đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO.

Thí sinh Phạm Thị Ngọc Giàu trình bày nội dung "đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến chiến lược tăng trưởng xanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Các bài dự thi của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thí sinh Nguyễn Quang Long), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thí sinh Phạm Xuân Minh Trí), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (thí sinh Nguyễn Thị Hoa) và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Hồ Anh Tùng) cũng tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nền tảng số, sản xuất xanh và thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Một số hình ảnh tại hội thi:

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính
Một tiết mục văn nghệ do sinh viên Học viện Chính sách và phát triển chào mừng hội thi.
Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính
Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự.

Đức Minh
Từ khóa:
đảng bộ bộ tài chính đảng ủy bộ tài chính thứ trưởng trần quốc phương tuyên truyền viên báo cáo viên hội thi báo cáo viên

Bài liên quan

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Dành cho bạn

Chi phí vốn tăng bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

Chi phí vốn tăng bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Đọc thêm

Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

(TBTCO) - Bộ Tài chính khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

(TBTCO) - Chiều 25/5, tại Hà Nội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân”.
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.
Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương

Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương

(TBTCO) - Tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, với vai trò, vị thế là Thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương; phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Việc triển khai Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước đã được xác định tại Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(TBTCO) - Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng ngày 13/4/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân trong quản trị quốc gia giai đoạn mới

Nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân trong quản trị quốc gia giai đoạn mới

Thu hút FDI xanh và công nghệ cao, tạo đà tăng trưởng bền vững

Thu hút FDI xanh và công nghệ cao, tạo đà tăng trưởng bền vững

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

DBV nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360

DBV nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực