Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính

Tham dự và chủ trì Hội thi có đồng chí Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Tổ chức Hội thi.

Dự Hội thi còn có đồng chí Văn Tiến Bằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Hà Thị Trang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ; PGS, TS. Phạm Huy Kỳ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, đại diện cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các thí sinh tham dự Hội thi.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh tháng 5 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân thiết thực kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đồng thời cũng là Tháng Công nhân và Tháng Khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo. Điều đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đưa công tác tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, tích cực ứng dụng đổi mới sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Theo Thứ trưởng, công tác tuyên truyền luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được khẳng định qua luận điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin: “Lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất khi thâm nhập vào quần chúng”; đồng thời thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục đích và phương pháp tuyên truyền là “Nói để dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc khẩn trương đưa các nội dung văn kiện Đại hội XIV vào thực tiễn một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính. Qua đó góp phần đổi mới tư duy trong công tác học tập, quán triệt nghị quyết theo phương châm “hiểu sâu - hành động đúng - làm nhanh, làm đến cùng, làm hiệu quả”.

Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn Ban Giám khảo vòng sơ khảo và vòng chung khảo. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐUBTC, triển khai Hội thi bài bản từ cấp cơ sở. Nhiều đơn vị đã tổ chức hội thi cấp cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia.

Từ gần 40 bài dự thi chất lượng ở vòng sơ khảo, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã lựa chọn 13 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung khảo. Các phần thi tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng gắn với thực tiễn hoạt động tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thứ trưởng khẳng định, Hội thi không chỉ nhằm tôn vinh những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc của Đảng bộ Bộ Tài chính, mà còn là diễn đàn để các cấp ủy trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Trong ngày 29/5/2026, 13 thí sinh bước vào vòng chung khảo mang đến nhiều chủ đề thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực.

Mở đầu vòng thi chung khảo, thí sinh Văn Thị Bích Thảo đến từ Báo Tài chính - Đầu tư mang đến bài dự thi với chủ đề “"Nối dài cánh tay” đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào dòng chảy kinh tế đất nước”.

Thí sinh Văn Thị Bích Thảo đến từ Báo Tài chính - Đầu tư trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thí sinh Nguyễn Đức Đông tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về an sinh xã hội, đặc biệt là yêu cầu xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, hiện đại, bao phủ toàn dân.

Thí sinh Nguyễn Đức Đông- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Thí sinh Trần Khánh Yên của Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính mang đến phần thi về “Phát huy vai trò của Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính trong xây dựng văn hoá học tập suốt đời và quản trị tri thức số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Thí sinh Trần Khánh Yên của Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính.

Thí sinh Bùi Văn Phương đến từ Vụ Quản lý quy hoạch trình bày nội dung “Quy hoạch là công cụ kiến tạo không gian phát triển quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Thí sinh Bùi Văn Phương đến từ Vụ Quản lý quy hoạch.

Thí sinh Nguyễn Gia Hân đến từ Tạp chí Kinh tế - Tài chính mang đến phần trình bày về “Vai trò tiên phong của báo chí, truyền thông góp phần quan trọng đưa quyết sách của Đảng về kinh tế - tài chính vào cuộc sống”, nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông trong lan toả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân, doanh nghiệp.

Thí sinh Đoàn Thị Ngọc Nhi của Cục Dự trữ Nhà nước mang đến bài thi với chủ đề “Phát triển dự trữ quốc gia thực sự trở thành dự trữ chiến lược, là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, góp phần đưa Việt nam vươn mình trong kỷ nguyên mới theo tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thí sinh Bùi Thanh Hiền đến từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trình bày chuyên đề “Phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW: Cơ hội và sứ mệnh mới của ngành bảo hiểm Việt Nam”.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn cũng mang đến những bài dự thi gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và chiến lược phát triển xanh, đổi mới sáng tạo như: Thí sinh Lê Thị Thùy Vân dến từ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam với chủ đề đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO.

Thí sinh Phạm Thị Ngọc Giàu trình bày nội dung "đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến chiến lược tăng trưởng xanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Các bài dự thi của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thí sinh Nguyễn Quang Long), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thí sinh Phạm Xuân Minh Trí), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (thí sinh Nguyễn Thị Hoa) và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Hồ Anh Tùng) cũng tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nền tảng số, sản xuất xanh và thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Một số hình ảnh tại hội thi:

Một tiết mục văn nghệ do sinh viên Học viện Chính sách và phát triển chào mừng hội thi.