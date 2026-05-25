Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

Song Linh

18:09 | 25/05/2026
(TBTCO) - Chiều 25/5, tại Hà Nội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân”.
Tại hội nghị, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng đánh giá cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân với những đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những năm qua. Ông Hồ Sỹ Hùng cho rằng, để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, cần tạo lập môi trường thể chế thông thoáng, minh bạch, ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, mạnh dạn đổi mới và tham gia các lĩnh vực chiến lược của quốc gia.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HA

Theo Chủ tịch VCCI, cùng với việc giảm mạnh chi phí tuân thủ, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, vốn, công nghệ và nhân lực, cần trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án đầu tư lớn, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng và công nghệ chiến lược. Đồng thời, tiếp tục khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Tại sự kiện, lãnh đạo nhiều cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp cũng đề xuất mở rộng cơ chế để doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án hạ tầng, công nghệ chiến lược, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, qua gần 40 năm đổi mới, nhận thức của Đảng về vai trò kinh tế tư nhân ngày càng đầy đủ, sâu sắc và có nhiều bước phát triển đột phá. Đặc biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, đây không chỉ là bước phát triển quan trọng về tư duy lý luận, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc giải phóng nguồn lực xã hội, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng và năng lực cống hiến của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Hiện khu vực kinh tế tư nhân chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp khoảng 50% GDP, trên 30% số thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên, lao động giá rẻ và gia công lắp ráp; năng suất lao động, năng lực công nghệ và sức chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, đổi mới mô hình phát triển đất nước không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu. Mô hình phát triển mới cần dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức; đồng thời bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng - an ninh.

Có thể thấy, khu vực kinh tế tư nhân được nhìn nhận không chỉ là lực lượng tạo việc làm, đóng góp ngân sách hay mở rộng sản xuất, kinh doanh. Quan trọng hơn, đây phải là lực lượng trực tiếp tham gia kiến tạo mô hình tăng trưởng mới./.

