TP. Cần Thơ: 82.580 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile

Cán bộ Thuế TP. Cần Thơ hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Anh Thép.

Thuế TP. Cần Thơ đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số như đẩy mạnh làm sạch dữ liệu mã số thuế, tăng cường triển khai eTax Mobile và xác thực sinh trắc học trong sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư và chuyển đổi số quốc gia, ngành Thuế đã hoàn thành tích hợp 100% ứng dụng trên Cổng dịch vụ công Thuế và eTax Mobile với hệ thống định danh điện tử VNeID.

Việc đồng bộ dữ liệu dân cư cho phép người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập xác thực thông tin và thực hiện thủ tục hành chính thuế trực tuyến thay thế cho các giấy tờ truyền thống.

Song song đó, Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” nhằm tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, Thuế TP. Cần Thơ đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa hơn 99,93% dữ liệu mã số thuế cá nhân thuộc diện phải rà soát, trong đó có khoảng 59,24% đã đồng bộ, khớp đúng với mã định danh cá nhân.

Cùng với công tác chuẩn hóa dữ liệu, eTax Mobile tiếp tục được xác định là một trong những nền tảng hỗ trợ hiệu quả cho cá nhân và hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hiện nay, toàn TP. Cần Thơ có hơn 82.580 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile, riêng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt gần 78% số hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Hệ thống eTax Mobile hiện đã kết nối với 30 ngân hàng thương mại, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu nghĩa vụ tài chính, nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi.

Bên cạnh đó, Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 15.300 người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, với khoảng 171 triệu hóa đơn đã phát hành, trong đó có hơn 10.700 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng.

Thời gian qua, Thuế TP. Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận và sử dụng dịch vụ điện tử qua nhiều kênh. Đại diện Thuế TP. Cần Thơ chia sẻ, đơn vị luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để người nộp thuế có thể sử dụng các dịch vụ điện tử của ngành Thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi nhất. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng eTax Mobile, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế điện tử, người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời./.