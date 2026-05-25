Thuế - Hải quan

TP. Cần Thơ: 82.580 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile

Kỳ Phương

[email protected]
18:28 | 25/05/2026
(TBTCO) - TP. Cần Thơ hiện có hơn 82.580 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Riêng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt gần 78%. Hệ thống eTax Mobile hiện đã kết nối với 30 ngân hàng thương mại, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu nghĩa vụ tài chính, nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi.
Cán bộ Thuế TP. Cần Thơ hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Anh Thép.

Thuế TP. Cần Thơ đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số như đẩy mạnh làm sạch dữ liệu mã số thuế, tăng cường triển khai eTax Mobile và xác thực sinh trắc học trong sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư và chuyển đổi số quốc gia, ngành Thuế đã hoàn thành tích hợp 100% ứng dụng trên Cổng dịch vụ công Thuế và eTax Mobile với hệ thống định danh điện tử VNeID.

Việc đồng bộ dữ liệu dân cư cho phép người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập xác thực thông tin và thực hiện thủ tục hành chính thuế trực tuyến thay thế cho các giấy tờ truyền thống.

Song song đó, Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” nhằm tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, Thuế TP. Cần Thơ đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa hơn 99,93% dữ liệu mã số thuế cá nhân thuộc diện phải rà soát, trong đó có khoảng 59,24% đã đồng bộ, khớp đúng với mã định danh cá nhân.

Cùng với công tác chuẩn hóa dữ liệu, eTax Mobile tiếp tục được xác định là một trong những nền tảng hỗ trợ hiệu quả cho cá nhân và hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hiện nay, toàn TP. Cần Thơ có hơn 82.580 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile, riêng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt gần 78% số hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Hệ thống eTax Mobile hiện đã kết nối với 30 ngân hàng thương mại, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu nghĩa vụ tài chính, nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi.

Bên cạnh đó, Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 15.300 người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, với khoảng 171 triệu hóa đơn đã phát hành, trong đó có hơn 10.700 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng.

Thời gian qua, Thuế TP. Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận và sử dụng dịch vụ điện tử qua nhiều kênh. Đại diện Thuế TP. Cần Thơ chia sẻ, đơn vị luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để người nộp thuế có thể sử dụng các dịch vụ điện tử của ngành Thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi nhất. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng eTax Mobile, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế điện tử, người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời./.

Từ ngày 15/5/2026, ngành Thuế chính thức triển khai xác thực sinh trắc học đối với thủ tục đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, nhằm nâng cao tính an toàn, bảo mật thông tin trong sử dụng hóa đơn điện tử.
Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính từ khi triển khai đến ngày 14/5/2026, đã có tổng cộng 505.805 cơ sở kinh doanh, bao gồm 197.693 doanh nghiệp và 308.112 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 35% so với thời điểm 31/12/2025.
(TBTCO) - Chiều ngày 23/5/2026, lãnh đạo Cục Hải quan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Đội Thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực III, đơn vị đầu tiên toàn ngành thí điểm mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa bổ sung Ngân hàng Bank of Communications (BOCOM) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vào hệ thống phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và nộp thuế điện tử 24/7. Việc mở rộng thêm ngân hàng phối hợp thu giúp doanh nghiệp có thêm kênh thanh toán thuế nhanh chóng, giảm thời gian thông quan.
(TBTCO) - Chỉ trong vài ngày giữa tháng 5/2026, Đội 2 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu giữ 17.521 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Chanel, Gucci, Crocs…
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Bộ Tài chính đề xuất, ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Việc bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh sẽ góp phần loại trừ các trường hợp phát sinh khoản nợ rất nhỏ.
(TBTCO) - Lũy kế đến nay, ngành Thuế đã thu hồi được nợ thuế của trên 13.000 người nộp thuế, với số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một trong các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.
(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nghiệp vụ “Ngăn chặn buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không” nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới trong môi trường hàng không ngày càng phức tạp.
