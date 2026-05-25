Doanh nghiệp

Tăng liên kết giữa các hiệp hội, tạo "điểm tựa" cho doanh nghiệp Việt

Song Linh

Song Linh

[email protected]
16:28 | 25/05/2026
(TBTCO) - Việc tăng cường liên kết sẽ giúp các hiệp hội doanh nghiệp cộng hưởng trí tuệ và sức mạnh, phát huy vai trò cầu nối chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
aa
Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

Phát huy vai trò cầu nối chính sách

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị toàn quốc các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Phát huy sức mạnh của các hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc”.

Tạo liên kết chặt hơn để nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Anh

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, các hiệp hội doanh nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước và Chính phủ; đồng thời tham gia phản biện chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Đức Phong cho biết, trong thời gian qua, VCCI cùng các hiệp hội doanh nghiệp đã tham gia đóng góp ý kiến cho hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Đức Phong, các cơ chế tham vấn, phản biện chính sách đã góp phần thúc đẩy hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục hành chính, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch và thuận lợi hơn.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, mạng lưới hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam đã phát triển tương đối đồng bộ. Hiện cả nước có trên 700 hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động từ cấp tỉnh trở lên; 100% địa phương có hội doanh nghiệp cấp tỉnh.

Theo khảo sát của VCCI, năng lực hoạt động của các hiệp hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng doanh nghiệp tham gia hiệp hội ngày càng tăng. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và tham gia vận động chính sách dù đã được cải thiện, nhưng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI thẳng thắn chỉ ra rằng, sự kết nối giữa các hiệp hội vẫn chưa tạo ra được những hành động chung rõ nét. Theo ông Hồ Sỹ Hùng, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, các hiệp hội cần tham gia mạnh mẽ hơn vào quá trình hỗ trợ doanh nghiệp, phản biện chính sách và thúc đẩy cải cách thể chế. Nếu chỉ dừng ở các hoạt động như cà phê doanh nhân, giao lưu hay hội họp, thì khó tạo ra sự gắn kết lâu dài giữa các hiệp hội. Điều quan trọng là phải xây dựng được cơ chế liên kết thực chất hơn.

Các hiệp hội cần hướng tới hình thành tiếng nói chung trong các vấn đề lớn của cộng đồng doanh nghiệp như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, chuyển đổi số hay nâng cao năng lực cạnh tranh...

Hoàn thiện cơ chế để hiệp hội trở thành “điểm tựa” của doanh nghiệp

Ở góc nhìn doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam nhấn mạnh, các hiệp hội doanh nghiệp cần trở thành nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển năng lực cạnh tranh dài hạn. Trong giai đoạn mới, các hiệp hội cần hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách, đào tạo chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển xanh, kết nối thị trường và chuỗi cung ứng.

Bà Nguyễn Thị Nga đánh giá, các hiệp hội vẫn chưa liên kết chặt chẽ để cộng hưởng trí tuệ và sức mạnh. Vì vậy, cần nghiên cứu mô hình liên kết hiệp hội tương tự Keidanren của Nhật Bản nhằm tạo sức mạnh chung cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh yêu cầu tăng cường liên kết, nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng cao vai trò và vị thế của các hiệp hội doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, khung khổ pháp luật đối với hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Nhiều hoạt động chuyên môn còn chịu sự điều chỉnh phân tán bởi các quy định khác nhau theo từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, một trong những khó khăn lớn hiện nay là nguồn lực hoạt động của các hiệp hội còn hạn chế, đặc biệt về tài chính và nhân lực chuyên môn sâu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực nghiên cứu, phản biện và hỗ trợ doanh nghiệp.

Khẳng định vai trò quan trọng của các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng trong bối cảnh mới, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp mong muốn, VCCI sẽ là cầu nối để tập hợp các ý kiến của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giúp Việt Nam đạt được khát vọng hùng cường vào năm 2045./.

Để phát huy vai trò của VCCI trong kỷ nguyên mới, ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, VCCI cần tập trung vào một số yếu tố, trong đó cần tăng tính chủ động trong góp ý các văn bản, chính sách pháp luật chứ không chờ các tổ chức, đơn vị gửi công văn mới có ý kiến.

Theo ông Phan Đức Hiếu, VCCI cần có những báo cáo nghiên cứu mang tính bền bỉ như Báo cáo Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), ví dụ nghiên cứu xây dựng “Sách trắng VCCI”, trong đó tập hợp các nhóm vấn đề doanh nghiệp kiến nghị hằng năm, đồng thời theo dõi tiến độ xử lý, nội dung đã được giải quyết hay còn tồn đọng. Đồng thời, VCCI cần phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp có các chương trình đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh mới...

Song Linh
Từ khóa:
Liên kết chặt chẽ Hành động chung nâng sức cạnh tranh hiệp hội doanh nghiệp

Bài liên quan

Đổi mới sáng tạo: Nhà nước cần là “trọng tài”, không phải là “người chơi”

Đổi mới sáng tạo: Nhà nước cần là “trọng tài”, không phải là “người chơi”

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với MVWM - Hiệp hội Doanh nghiệp lớn nhất Châu Âu - Xương sống của nền kinh tế Đức

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với MVWM - Hiệp hội Doanh nghiệp lớn nhất Châu Âu - Xương sống của nền kinh tế Đức

Giảm, giãn các loại thuế, phí: Doanh nghiệp ở Lâm Đồng ví như được đón thêm “luồng gió lành”

Giảm, giãn các loại thuế, phí: Doanh nghiệp ở Lâm Đồng ví như được đón thêm “luồng gió lành”

Dành cho bạn

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Thị trường dầu hạ nhiệt trước triển vọng tái mở cửa Hormuz

Thị trường dầu hạ nhiệt trước triển vọng tái mở cửa Hormuz

Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy

Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy

Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan

Đọc thêm

Cần một "hệ sinh thái" hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cần một "hệ sinh thái" hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Mặc dù chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có nhiều, nhưng khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn vẫn còn rất lớn. Theo Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng luật sư Mặt trời mới (New Sun), điều doanh nghiệp cần hiện nay không chỉ là thêm cơ chế hỗ trợ, mà là một “hệ sinh thái thực thi” đồng bộ, nơi doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi hơn với vốn, công nghệ... và những điều kiện cần thiết để phát triển bền vững.
Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

(TBTCO) - Chiều ngày 23/5/2026, lãnh đạo Cục Hải quan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Đội Thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực III, đơn vị đầu tiên toàn ngành thí điểm mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026.
Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

(TBTCO) - Khi các thị trường toàn cầu siết chặt tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và ESG, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt duy trì xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận dòng vốn xanh. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp lớn nhất mà thuộc về doanh nghiệp thích nghi nhanh nhất.
Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

(TBTCO) - Áp lực với doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ đang gia tăng khi thị trường này ngày càng siết chặt tiêu chuẩn về minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ tài sản trí tuệ…, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư thực chất, chủ động thích ứng, chuyển từ tư duy “đáp ứng đơn hàng” sang “đáp ứng chuẩn mực thị trường”.
CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

(TBTCO) - Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2026 chính thức phát động với nhiều điểm mới về bộ tiêu chí và nền tảng đánh giá, tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ chỉ số CSI như công cụ quản trị giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn.
Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

(TBTCO) - Kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện gần 2.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Hermès… Toàn bộ số hàng hóa đã bị niêm phong để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.
BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

(TBTCO) - Mới đây, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) - Định chế tài chính có 51% vốn góp bởi Chính phủ Hà Lan - chính thức ký kết hợp đồng cấp vốn tín dụng với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF).
Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Làn sóng huy động vốn trên thị trường chứng khoán có sự phân hóa rõ nét khi không phải thương vụ tăng vốn hay thoái vốn nào cũng thành công. Dòng tiền ngày càng ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng quản trị, minh bạch và chiến lược phát triển rõ ràng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tăng liên kết giữa các hiệp hội, tạo "điểm tựa" cho doanh nghiệp Việt

Tăng liên kết giữa các hiệp hội, tạo "điểm tựa" cho doanh nghiệp Việt

Điều gì khiến bằng sáng chế USPTO trở thành cột mốc lớn của Nutifood?

Điều gì khiến bằng sáng chế USPTO trở thành cột mốc lớn của Nutifood?

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Tháo điểm nghẽn đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Tháo điểm nghẽn đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

Học viện Chính sách và Phát triển thành lập 2 phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Học viện Chính sách và Phát triển thành lập 2 phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Room tín dụng siết chặt, ngân hàng giảm tốc cho vay bất động sản

Room tín dụng siết chặt, ngân hàng giảm tốc cho vay bất động sản

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn