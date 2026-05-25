Tăng liên kết giữa các hiệp hội, tạo "điểm tựa" cho doanh nghiệp Việt

Phát huy vai trò cầu nối chính sách

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị toàn quốc các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Phát huy sức mạnh của các hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Anh

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, các hiệp hội doanh nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước và Chính phủ; đồng thời tham gia phản biện chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Đức Phong cho biết, trong thời gian qua, VCCI cùng các hiệp hội doanh nghiệp đã tham gia đóng góp ý kiến cho hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Đức Phong, các cơ chế tham vấn, phản biện chính sách đã góp phần thúc đẩy hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục hành chính, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch và thuận lợi hơn.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, mạng lưới hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam đã phát triển tương đối đồng bộ. Hiện cả nước có trên 700 hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động từ cấp tỉnh trở lên; 100% địa phương có hội doanh nghiệp cấp tỉnh.

Theo khảo sát của VCCI, năng lực hoạt động của các hiệp hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng doanh nghiệp tham gia hiệp hội ngày càng tăng. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và tham gia vận động chính sách dù đã được cải thiện, nhưng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI thẳng thắn chỉ ra rằng, sự kết nối giữa các hiệp hội vẫn chưa tạo ra được những hành động chung rõ nét. Theo ông Hồ Sỹ Hùng, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, các hiệp hội cần tham gia mạnh mẽ hơn vào quá trình hỗ trợ doanh nghiệp, phản biện chính sách và thúc đẩy cải cách thể chế. Nếu chỉ dừng ở các hoạt động như cà phê doanh nhân, giao lưu hay hội họp, thì khó tạo ra sự gắn kết lâu dài giữa các hiệp hội. Điều quan trọng là phải xây dựng được cơ chế liên kết thực chất hơn.

Các hiệp hội cần hướng tới hình thành tiếng nói chung trong các vấn đề lớn của cộng đồng doanh nghiệp như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, chuyển đổi số hay nâng cao năng lực cạnh tranh...

Hoàn thiện cơ chế để hiệp hội trở thành “điểm tựa” của doanh nghiệp

Ở góc nhìn doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam nhấn mạnh, các hiệp hội doanh nghiệp cần trở thành nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển năng lực cạnh tranh dài hạn. Trong giai đoạn mới, các hiệp hội cần hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách, đào tạo chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển xanh, kết nối thị trường và chuỗi cung ứng.

Bà Nguyễn Thị Nga đánh giá, các hiệp hội vẫn chưa liên kết chặt chẽ để cộng hưởng trí tuệ và sức mạnh. Vì vậy, cần nghiên cứu mô hình liên kết hiệp hội tương tự Keidanren của Nhật Bản nhằm tạo sức mạnh chung cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh yêu cầu tăng cường liên kết, nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng cao vai trò và vị thế của các hiệp hội doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, khung khổ pháp luật đối với hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Nhiều hoạt động chuyên môn còn chịu sự điều chỉnh phân tán bởi các quy định khác nhau theo từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, một trong những khó khăn lớn hiện nay là nguồn lực hoạt động của các hiệp hội còn hạn chế, đặc biệt về tài chính và nhân lực chuyên môn sâu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực nghiên cứu, phản biện và hỗ trợ doanh nghiệp.

Khẳng định vai trò quan trọng của các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng trong bối cảnh mới, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp mong muốn, VCCI sẽ là cầu nối để tập hợp các ý kiến của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giúp Việt Nam đạt được khát vọng hùng cường vào năm 2045./.