Doanh nghiệp

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Thế Hải

Thế Hải

06:20 | 23/05/2026
(TBTCO) - Áp lực với doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ đang gia tăng khi thị trường này ngày càng siết chặt tiêu chuẩn về minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ tài sản trí tuệ…, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư thực chất, chủ động thích ứng, chuyển từ tư duy “đáp ứng đơn hàng” sang “đáp ứng chuẩn mực thị trường”.
aa

Xuất khẩu đối mặt nhiều rào cản

Mỹ - thị trường nhập khẩu 153 tỷ USD hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trong năm 2025 với đa dạng sản phẩm, từ hàng điện tử, dệt may, giày dép, máy móc, thiết bị đến nông sản, thủy sản - đang siết chặt hơn các tiêu chuẩn với hàng nhập khẩu, đặc biệt là vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ. Những yêu cầu này sẽ trở thành rào cản kéo lùi tăng trưởng xuất khẩu, nếu các nhà cung ứng Việt Nam không kịp thời cập nhật để đáp ứng đúng và trúng.

Mới đây, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (IP) tại các nước đối tác thương mại của Mỹ. Trong báo cáo, Việt Nam được xác định là “Quốc gia nước ngoài ưu tiên”, tức mức xếp loại cảnh báo cao nhất theo cơ chế Đặc biệt 301. Diễn biến này tạo thêm áp lực với cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu, trong bối cảnh các tiêu chuẩn về minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ tài sản trí tuệ ngày càng được siết chặt.

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường
Nguồn: Cục Hải quan. Đồ họa: Phương Anh

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), động thái từ phía Mỹ cho thấy, vấn đề sở hữu trí tuệ đang được lồng ghép ngày càng sâu vào các hàng rào thương mại và tiêu chuẩn nhập khẩu.

Với doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp có thị trường trọng điểm tại Mỹ, vấn đề không chỉ nằm ở nội dung “sở hữu trí tuệ”, mà còn ở xu hướng Mỹ đang sử dụng ngày càng nhiều công cụ thương mại để gia tăng sức ép về tuân thủ.

Điều khoản 301 là công cụ cho phép Mỹ điều tra các hành vi, chính sách hoặc thực tiễn bị cho là không công bằng, bất hợp lý hoặc phân biệt đối xử và gây gánh nặng, hạn chế thương mại của Mỹ. Trong bối cảnh đó, những ngành xuất khẩu lớn cần theo dõi sát diễn biến, dù cáo buộc hiện nay chưa nhắm trực tiếp vào ngành hàng cụ thể nào.

Năm 2025, ngành thủy sản Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 11,3 tỷ USD, trong đó, riêng xuất khẩu sang Mỹ đạt gần 2 tỷ USD. Mỹ là thị trường quan trọng với tôm, cá tra, cá basa cùng nhiều sản phẩm thủy sản khác.

Theo đại diện VCCI, đây là thời điểm doanh nghiệp cần tăng cường rà soát việc tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đặc biệt liên quan đến chuỗi cung ứng gắn chặt với Mỹ. Đồng thời, cần hoàn thiện hồ sơ nội bộ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp hoặc quyền sở hữu đối với các tài sản sở hữu trí tuệ có liên quan, nhằm giảm thiểu rủi ro khi phát sinh yêu cầu giải trình hoặc tranh chấp.

Vì thế, VASEP khuyến nghị, trước mắt, doanh nghiệp cần coi động thái của Mỹ là một cảnh báo sớm để rà soát lại toàn bộ hệ thống quản trị tuân thủ. Đối với doanh nghiệp thủy sản, cần đẩy nhanh số hóa hồ sơ xuất khẩu và dữ liệu chuỗi cung ứng. Các nhóm dữ liệu quan trọng gồm: hồ sơ nhà cung cấp nguyên liệu, vùng nuôi hoặc tàu khai thác, mã lô nguyên liệu, nhật ký sản xuất, kết quả kiểm nghiệm, chứng nhận an toàn thực phẩm, hồ sơ truy xuất nguồn gốc, chứng từ hải quan, hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, chứng nhận xuất xứ, chứng thư y tế...

Cùng với đó, phải kiểm tra tính hợp pháp của phần mềm đang sử dụng trong doanh nghiệp, từ hệ điều hành, phần mềm văn phòng, kế toán, quản lý sản xuất, quản lý kho, truy xuất nguồn gốc, thiết kế bao bì, xử lý hình ảnh, quản trị dữ liệu.

Với ngành hàng xuất khẩu gần 50 tỷ USD/năm như dệt may (riêng xuất sang Mỹ gần 18 tỷ USD trong năm 2025), mọi biến động về chính sách, tiêu chuẩn càng trở nên nhạy cảm hơn, bởi chỉ cần chậm tuân thủ sẽ tác động đến dòng chảy của đơn hàng.

Các doanh nghiệp nhận định, trong bối cảnh các nhãn hàng Mỹ đòi hỏi ngày càng cao về tốc độ đáp ứng, minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội, dư địa tăng trưởng sẽ không còn đến chủ yếu từ gia công đơn thuần.

Rõ ràng, bài toán đặt ra cho doanh nghiệp Việt hôm nay không chỉ là xuất khẩu được hàng hóa vào Mỹ, mà là vào bằng cách nào để chắc hơn về lộ trình, hiệu quả hơn về chi phí và thu về nhiều giá trị hơn.

Thông tin tích cực là những cuộc làm việc gần đây của Thương vụ Việt Nam tại Washington với các tập đoàn như Gap, Brooks Brothers, JCPenney và Nautica… cho thấy, các nhãn hàng Mỹ vẫn tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung.

Tuy nhiên, để có thể đón nhận cơ hội, doanh nghiệp cần đáp ứng bộ tiêu chuẩn mới. Cụ thể là, chất lượng phải ổn định hơn, thời gian giao hàng linh hoạt hơn, hồ sơ chuỗi cung ứng rõ hơn và trách nhiệm xã hội phải được thể hiện bằng dữ liệu, chứ không chỉ bằng cam kết.

Đầu tư thực chất, đáp ứng chuẩn mực thị trường

Năm nay, Tổng Công ty May Hưng Yên đặt mục tiêu doanh thu 715 tỷ đồng, trong đó, Mỹ là thị trường trọng điểm. Đại diện Tổng Công ty May Hưng Yên cho biết, trước yêu cầu ngày càng siết chặt của Mỹ, doanh nghiệp tiếp tục chi đầu tư 45 tỷ đồng để đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ và phần mềm; sửa chữa, cải tạo xưởng cắt, khu vực hoàn thiện và các kho; xây dựng, mở rộng thêm mặt bằng sản xuất, cải tạo nhà xưởng theo hướng “xanh” nhằm nâng cao năng suất lao động và bảo vệ môi trường.

“Những tiêu chuẩn ngày càng nâng cao từ các nhà mua hàng toàn cầu, trong đó có Mỹ, đang thử thách doanh nghiệp, đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt trước những diễn biến khó lường, khó dự báo của thị trường, nhưng sẽ là con đường ngắn nhất để ghi điểm” - bà Phạm Thị Phương Hoa - Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên chia sẻ.

Theo các chuyên gia, với ngành dệt may, yêu cầu về chuỗi cung ứng còn phức tạp hơn, bởi Mỹ sẽ “soi” kỹ nhãn mác, thành phần sợi, xuất xứ, hướng dẫn chăm sóc, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. Vì thế, hồ sơ chuỗi cung ứng và trách nhiệm xã hội đều là những mắt xích phải được chuẩn hóa ngay từ đầu, sẵn sàng cung cấp khi đối tác hoặc cơ quan chức năng yêu cầu.

Trước hàng loạt yêu cầu ngày càng cao từ phía Mỹ với các nhà cung ứng hàng hóa, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khuyến nghị, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng bộ phận hoặc nhân sự phụ trách tuân thủ thương mại và sở hữu trí tuệ thay vì giao kiêm nhiệm như trước đây. Đồng thời, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “đáp ứng đơn hàng” sang “đáp ứng chuẩn mực thị trường”, trong đó sở hữu trí tuệ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ an toàn và độ tin cậy của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Chính sự chủ động sẽ là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời củng cố hình ảnh Việt Nam là đối tác thương mại nghiêm túc, trách nhiệm và ngày càng cải thiện về môi trường pháp lý, kinh doanh” - đại diện VCCI nhấn mạnh.

Thế Hải
Từ khóa:
xuất khẩu sang mỹ doanh nghiệp xuất khẩu Minh bạch chuỗi cung ứng đáp ứng chuẩn mực thị trường

Bài liên quan

Chi cục Hải quan khu vực XIII: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng vọt nhờ mặt hàng năng lượng và nông sản

Chi cục Hải quan khu vực XIII: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng vọt nhờ mặt hàng năng lượng và nông sản

Doanh nghiệp Việt tính lại bài toán xuất khẩu vào Malaysia trước tiêu chuẩn xanh

Doanh nghiệp Việt tính lại bài toán xuất khẩu vào Malaysia trước tiêu chuẩn xanh

Doanh nghiệp F&B: “Xanh hóa” và minh bạch để vượt rào cản thị trường quốc tế

Doanh nghiệp F&B: “Xanh hóa” và minh bạch để vượt rào cản thị trường quốc tế

Dành cho bạn

Ngân hàng tương lai cạnh tranh bằng trải nghiệm khách hàng, dữ liệu và AI

Ngân hàng tương lai cạnh tranh bằng trải nghiệm khách hàng, dữ liệu và AI

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ

Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Đọc thêm

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

(TBTCO) - Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2026 chính thức phát động với nhiều điểm mới về bộ tiêu chí và nền tảng đánh giá, tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ chỉ số CSI như công cụ quản trị giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn.
Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

(TBTCO) - Kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện gần 2.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Hermès… Toàn bộ số hàng hóa đã bị niêm phong để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.
BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

(TBTCO) - Mới đây, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) - Định chế tài chính có 51% vốn góp bởi Chính phủ Hà Lan - chính thức ký kết hợp đồng cấp vốn tín dụng với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF).
Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Làn sóng huy động vốn trên thị trường chứng khoán có sự phân hóa rõ nét khi không phải thương vụ tăng vốn hay thoái vốn nào cũng thành công. Dòng tiền ngày càng ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng quản trị, minh bạch và chiến lược phát triển rõ ràng.
PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

(TBTCO) - Theo lãnh đạo PV Power, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, doanh nghiệp đã lựa chọn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để phát triển ổn định, dù đây là con đường “rất khó khăn và vất vả”. PV Power đang kết hợp nhiều giải pháp để có nguồn lực triển khai các dự án, bao gồm không chia cổ tức.
Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường tất yếu để Việt Nam tăng trưởng hai con số, tiến tới phát triển nhanh và bền vững.
V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc. Hợp tác giữa hai bên không chỉ giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.
Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

(TBTCO) - Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, khẳng định đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 23/5: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 23/5: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 23/5: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung giảm

Ngày 23/5: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung giảm

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Bán ròng kéo dài, song dòng vốn ngoại vẫn kỳ vọng khởi sắc nhờ nâng hạng

Bán ròng kéo dài, song dòng vốn ngoại vẫn kỳ vọng khởi sắc nhờ nâng hạng

Ngày 23/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng

Ngày 23/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng

Ngày 23/5: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Ngày 23/5: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Thị trường tiền tệ tuần 18 - 22/5: Bơm ròng 8.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng dự báo duy trì vùng cân bằng 6%

Thị trường tiền tệ tuần 18 - 22/5: Bơm ròng 8.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng dự báo duy trì vùng cân bằng 6%

PV GAS lập kỷ lục doanh thu tương đương 1,1% GDP cả nước, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

PV GAS lập kỷ lục doanh thu tương đương 1,1% GDP cả nước, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (20/5): Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, DXY giữ đà phục hồi trên 99 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (20/5): Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, DXY giữ đà phục hồi trên 99 điểm