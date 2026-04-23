Chi cục Hải quan khu vực XIII: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng vọt nhờ mặt hàng năng lượng và nông sản

Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, trong tháng 4/2026 đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá hải quan, thời gian thông quan tiếp tục được rút ngắn, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nối lại nhịp độ giao thương sau Tết, tạo nền tảng cho hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc trở lại.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại khu vực tăng trưởng mạnh ở nhiều nhóm hàng như nông sản và thủy sản. Cụ thể, với hàng hoá xuất khẩu, kim ngạch cà phê đạt 80,63 triệu USD, tăng 81% so với kỳ trước; thủy sản đạt 69,88 triệu USD, tăng 76%; hóa chất đạt 38,26 triệu USD, tăng 37%.

Còn với mặt hàng nhập khẩu, kim ngạch tăng chủ yếu ở các nhóm hàng phục vụ đầu vào sản xuất, cho thấy hoạt động sản xuất – công nghiệp đang tăng tốc. Cụ thể như: Dầu diesel đạt 123,5 triệu USD, tăng đột biến 865% so với kỳ trước; than các loại đạt 77,25 triệu USD, tăng 90%; máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt 50,2 triệu USD, tăng 92%.

Song song với đà tăng của hoạt động xuất nhập khẩu, công tác quản lý rủi ro và kiểm soát thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục được triển khai chặt chẽ. Trong kỳ từ 15/3 đến 14/4/2026, tổng số tờ khai đạt 7.314, tăng 59,3% so với tháng trước và tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2025. Cơ cấu phân luồng duy trì theo hướng tạo thuận lợi, với luồng Xanh chiếm 71,6% (5.235 tờ khai), luồng Vàng chiếm 26,6% (1.949 tờ) và luồng Đỏ chiếm 1,8% (130 tờ). Việc chuyển luồng được thực hiện ở mức kiểm soát, với 14 tờ khai trong kỳ, bảo đảm tuân thủ chỉ đạo và yêu cầu kiểm soát thực tế hàng hóa.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin doanh nghiệp vào hệ thống quản lý rủi ro, hiện đã hoàn thành 45/63 hồ sơ theo kế hoạch (đạt 71%), đồng thời duy trì hỗ trợ 17 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến khích tuân thủ pháp luật hải quan. Công tác kiểm tra sau thông quan cũng được triển khai theo kế hoạch, với 1 quyết định kiểm tra đã ban hành và số thu ngân sách lũy kế đạt 2,44 tỷ đồng, tương đương 34,96% chỉ tiêu năm.

Chi cục Hải quan khu vực XIII tích cực hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Lạc Nguyên

Việc duy trì thông quan thông suốt, ổn định hệ thống công nghệ và cải thiện thời gian xử lý thủ tục tiếp tục là yếu tố then chốt giúp giữ nhịp tăng trưởng. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần tối ưu chi phí và thời gian để phục hồi sau giai đoạn gián đoạn.

Bước sang tháng 5/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục triển khai các kế hoạch về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, xử lý công việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, với 100% văn bản, tài liệu được thực hiện dưới dạng điện tử.

Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Chi cục đã hướng dẫn, giải đáp 21 lượt vướng mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách thuế, quản lý thuế và khai báo hải quan điện tử, thông qua nhiều hình thức như trực tiếp, điện thoại, văn bản và Cổng thông tin điện tử./.