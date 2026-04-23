Thuế - Hải quan

Chi cục Hải quan khu vực XIII: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng vọt nhờ mặt hàng năng lượng và nông sản

Lạc Nguyên

[email protected]
10:03 | 23/04/2026
(TBTCO) - Sau giai đoạn trầm lắng do yếu tố mùa vụ, hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu vực XIII trong tháng 4/2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng rõ nét nhờ nhóm hàng xuất khẩu chủ lực và nhập khẩu nguyên liệu, máy móc.
Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, trong tháng 4/2026 đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá hải quan, thời gian thông quan tiếp tục được rút ngắn, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nối lại nhịp độ giao thương sau Tết, tạo nền tảng cho hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc trở lại.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại khu vực tăng trưởng mạnh ở nhiều nhóm hàng như nông sản và thủy sản. Cụ thể, với hàng hoá xuất khẩu, kim ngạch cà phê đạt 80,63 triệu USD, tăng 81% so với kỳ trước; thủy sản đạt 69,88 triệu USD, tăng 76%; hóa chất đạt 38,26 triệu USD, tăng 37%.

Còn với mặt hàng nhập khẩu, kim ngạch tăng chủ yếu ở các nhóm hàng phục vụ đầu vào sản xuất, cho thấy hoạt động sản xuất – công nghiệp đang tăng tốc. Cụ thể như: Dầu diesel đạt 123,5 triệu USD, tăng đột biến 865% so với kỳ trước; than các loại đạt 77,25 triệu USD, tăng 90%; máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt 50,2 triệu USD, tăng 92%.

Song song với đà tăng của hoạt động xuất nhập khẩu, công tác quản lý rủi ro và kiểm soát thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục được triển khai chặt chẽ. Trong kỳ từ 15/3 đến 14/4/2026, tổng số tờ khai đạt 7.314, tăng 59,3% so với tháng trước và tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2025. Cơ cấu phân luồng duy trì theo hướng tạo thuận lợi, với luồng Xanh chiếm 71,6% (5.235 tờ khai), luồng Vàng chiếm 26,6% (1.949 tờ) và luồng Đỏ chiếm 1,8% (130 tờ). Việc chuyển luồng được thực hiện ở mức kiểm soát, với 14 tờ khai trong kỳ, bảo đảm tuân thủ chỉ đạo và yêu cầu kiểm soát thực tế hàng hóa.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin doanh nghiệp vào hệ thống quản lý rủi ro, hiện đã hoàn thành 45/63 hồ sơ theo kế hoạch (đạt 71%), đồng thời duy trì hỗ trợ 17 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến khích tuân thủ pháp luật hải quan. Công tác kiểm tra sau thông quan cũng được triển khai theo kế hoạch, với 1 quyết định kiểm tra đã ban hành và số thu ngân sách lũy kế đạt 2,44 tỷ đồng, tương đương 34,96% chỉ tiêu năm.

Chi cục Hải quan khu vực XIII tích cực hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Lạc Nguyên

Việc duy trì thông quan thông suốt, ổn định hệ thống công nghệ và cải thiện thời gian xử lý thủ tục tiếp tục là yếu tố then chốt giúp giữ nhịp tăng trưởng. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần tối ưu chi phí và thời gian để phục hồi sau giai đoạn gián đoạn.

Bước sang tháng 5/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục triển khai các kế hoạch về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, xử lý công việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, với 100% văn bản, tài liệu được thực hiện dưới dạng điện tử.

Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Chi cục đã hướng dẫn, giải đáp 21 lượt vướng mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách thuế, quản lý thuế và khai báo hải quan điện tử, thông qua nhiều hình thức như trực tiếp, điện thoại, văn bản và Cổng thông tin điện tử./.

Từ khóa:
Xuất nhập khẩu khu vực XIII hoạt động xuất nhập khẩu doanh nghiệp xuất khẩu Xuất nhập khẩu tăng Chi cục Hải quan Khu vực XIII

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP, Cục Hải quan ban hành văn bản chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện thống nhất quy trình, rõ đầu mối và tăng cường kiểm tra thực tế. Việc chuẩn hóa thủ tục kho, bãi được kỳ vọng sẽ giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Mỗi năm gây thất thu từ 5.000 đến 6.000 tỷ đồng, thuốc lá lậu không chỉ là vấn đề ở biên giới mà đã “ăn sâu” vào hệ thống phân phối nội địa. Sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg, dù nhiều khâu được kiểm soát hiệu quả, nhưng khâu bán lẻ vẫn là “nút thắt” khó gỡ, đòi hỏi phải siết chặt bằng chế tài đủ mạnh và tăng cường thực thi.
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về lượng và trị giá, với sự áp đảo của ba thị trường chủ lực là Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng dự kiến áp dụng thống nhất mức lệ phí trước bạ 12% đối với ô tô dưới 9 chỗ trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 1/7/2026.
(TBTCO) - Tiếp tục làm rõ giả thiết: “Liệu thanh toán tiền mặt có đang quay trở lại?”, gây “đảo chiều” chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) để làm rõ hơn giả thiết nêu trên.
(TBTCO) - Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, mà còn giữ vai trò rất quan trọng trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế. Việc linh hoạt thay đổi ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh là giải pháp hỗ trợ thực chất, góp phần phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
(TBTCO) - Trước sự phát triển bùng nổ của kinh tế số, thời gian qua, Thuế TP. Hải Phòng đã nỗ lực quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và đây sẽ tiếp tục là nguồn thu quan trọng trong những năm tới.
(TBTCO) - Lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn hàng loạt lô hàng vi phạm, với hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ và nhãn hiệu, qua đó kịp thời bảo vệ uy tín hàng Việt Nam và siết chặt kỷ cương trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

