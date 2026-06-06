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Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:40 | 06/06/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 6/6, tỷ giá trung tâm chốt tuần ở 25.147 đồng, tăng 9 đồng trong tuần, đánh dấu tuần tăng thứ 4 liên tiếp. Chỉ số DXY kết tuần tại 100,06 điểm, tăng 0,65% và lên mức cao nhất gần 2 tháng, sau khi dữ liệu việc làm Mỹ vượt kỳ vọng, qua đó, củng cố khả năng Fed có thể tăng 0,25 điểm phần trăm lãi suất vào tháng 12.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 6/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố phiên cuối tuần ở mức 25.147 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước và tăng 9 đồng trong tuần, nối tiếp đà tăng 4 tuần liên tiếp. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng, chốt tuần ở mức 23.940 - 26.354 VND/USD.

Tỷ giá USD hôm nay (6/6):
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.889,65 - 26.404,35 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.360 - 26.390 VND/USD, tương đương mức giao dịch tại các ngân hàng thương mại. Thị trường tự do diễn biến theo chiều hướng ổn định hơn, giảm 20 đồng chiều mua vào và giảm 30 đồng chiều bán ra so với tuần trước. Điều này cho thấy chênh lệch cung cầu USD trên thị trường tự do dần hạ nhiệt.

Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng biến động tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.094 - 26.404 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 9 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.124 - 26.404 VND/USD, trong đó giá mua vào giảm 1 đồng còn giá bán ra tăng 9 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt tuần qua như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (6/6):
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đồng euro (EUR) cũng trải qua tuần biến động nhẹ so với VND. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 29.793,94 - 31.364,62 VND/EUR, giảm 61,5 đồng chiều mua vào và 62,1 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 30.127 - 31.466 VND/EUR, giảm lần lượt 58 đồng và 51 đồng ở hai chiều mua vào - bán ra.

Trong khi đó, đồng bảng Anh (GBP) diễn biến tích cực hơn, song biến động không đáng kể. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP đạt 34.435,85 - 35.897,57 VND/GBP, tăng 21,4 đồng chiều mua vào và 21,7 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.794 - 35.952 VND/GBP, giá mua vào giảm nhẹ 1 đồng nhưng giá bán ra tăng 10 đồng so với cuối tuần trước.

Đối với đồng yên Nhật, tỷ giá tiếp tục giảm nhẹ tuần qua. Tại Vietcombank, tỷ giá JPY ở mức 158,9 - 168,99 VND/JPY, giảm 0,5 đồng chiều mua vào và 0,6 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá JPY ở mức 160,42 - 169,73 VND/JPY, cùng giảm 0,6 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 100,06 điểm, tăng 0,65% trong phiên và đánh dấu tuần tăng mạnh nhất trong nhiều tháng. Tính chung cả tuần, DXY đã tăng khoảng 1,17%, qua đó vươn lên mức cao nhất trong gần 2 tháng, phản ánh nhu cầu nắm giữ đồng USD gia tăng.

Tỷ giá USD hôm nay (6/6):
Ảnh tư liệu.

Diễn biến này cũng được phản ánh qua các cặp tỷ giá chính khi USD tăng giá so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt. Tỷ giá USD/EUR đang ở mức 0,8680 EUR/USD, tăng 0,78%, cho thấy đồng USD mạnh lên trong khi đồng euro suy yếu. Tương tự, tỷ giá USD/GBP tăng 0,63% lên 0,7496 GBP/USD, phản ánh đồng bảng Anh mất giá so với đồng bạc xanh.

Đối với đồng yên Nhật, tỷ giá USD/JPY hiện ở 160,32 JPY/USD, tăng 0,19%. Điều này cho thấy USD tiếp tục tăng giá so với yên Nhật, đồng thời tỷ giá đã quay trở lại vùng nhạy cảm quanh 160 JPY/USD, ngưỡng từng khiến giới chức Nhật Bản nhiều lần phát tín hiệu can thiệp thị trường.

Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY giảm 0,12% xuống 6,7657 CNY/USD.

Hơn ba tháng kể từ khi xung đột Iran bùng phát và gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý. Cuộc xung đột đã đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lạm phát và dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, phần lớn các chỉ số kinh tế được công bố từ khi xung đột nổ ra đến nay đều cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ vẫn duy trì nền tảng tương đối vững chắc.

Mặc dù lạm phát có xu hướng tăng tốc và niềm tin người tiêu dùng suy giảm, thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định tương đối, hoạt động kinh doanh tiếp tục mở rộng và chi tiêu hộ gia đình vẫn giữ được sức chống chịu trước tác động của chi phí năng lượng gia tăng.

Dữ liệu việc làm tích cực cũng khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh trên toàn bộ đường cong kỳ hạn khi nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng chính sách tiền tệ. Thị trường hiện bắt đầu tính đến khả năng Fed có thể tăng thêm khoảng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 nếu áp lực lạm phát tiếp tục kéo dài.

Số liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 5 cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm, gần gấp đôi so với mức dự báo khoảng 85.000 việc làm của thị trường.

Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp được giữ ổn định ở mức 4,3%, trong khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động không thay đổi ở mức 61,8%.

Những con số này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì trạng thái tương đối vững vàng, bất chấp những lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế có thể chậm lại trong các quý cuối năm.

Lạm phát hiện là hệ quả rõ ràng và tức thời nhất của cuộc chiến Iran. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng lên 3,8% trong tháng 4, cao hơn đáng kể so với mức 2,4% của tháng 2 và là mức cao nhất kể từ tháng 5/2023.

Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - cũng tăng lên 3,8%, còn PCE lõi đạt 3,3%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro và bảng Anh đồng loạt suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ sáu sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt xa kỳ vọng, củng cố quan điểm rằng Fed có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Điều này tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nắm giữ đồng USD trên thị trường ngoại hối./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 06/06/2026 10:00

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SGD 20,203 20,353 20,913
JPY 161.6 163.1 167.63
GBP 34,814 35,164 36,026
XAU 14,918,000 0 15,322,000
CNY 0 3,738 0
THB 0 789 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/06/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80