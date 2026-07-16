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Tỷ giá USD hôm nay (16/7): Tỷ giá trung tâm lên 25.243 đồng, USD suy yếu khi Fed "chờ và quan sát"

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Ánh Tuyết

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08:49 | 16/07/2026
(TBTCO) - Sáng 16/7, tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng lên 25.243 đồng, trong khi giá bán USD tại nhiều ngân hàng vẫn thấp hơn tỷ giá trần 55 đồng. Chỉ số DXY giảm 0,04% còn 100,48 điểm sau khi lạm phát Mỹ thấp hơn kỳ vọng, củng cố quan điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục "chờ và quan sát", trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất 2,25%.
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Thị trường trong nước: Tỷ giá USD giữ nguyên tại nhiều nhà băng

Sáng 16/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.243 đồng, tăng 10 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.980,85 - 26.505,15 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.420 VND/USD, giữ nguyên chiều mua, nhưng giảm 30 đồng chiều bán.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD giữ nguyên tại nhiều nhà băng. Cụ thể, Vietcombank niêm yết 26.040 - 26.450 VND/USD, còn BIDV ở mức 26.070 - 26.450 VND/USD, đi ngang hai chiều so với phiên trước.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 15/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (16/7): Tỷ giá trung tâm lên 25.243 đồng, USD suy yếu khi Fed
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ngược lại, EUR đồng loạt tăng tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR tăng 120,27 đồng ở chiều mua và 126,6 đồng ở chiều bán, lên 29.254,7 - 30.797,07 VND/EUR; trong khi BIDV tăng 88 đồng và 92 đồng, lên 29.490 - 30.923 VND/EUR.

GBP cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Vietcombank nâng tỷ giá thêm 122,83 đồng ở chiều mua và 128,04 đồng ở chiều bán, lên 34.285,3 - 35.740,76 VND/GBP; còn BIDV tăng mạnh hơn, lần lượt 136 đồng và 148 đồng, lên 34.588 - 35.877 VND/GBP.

Trong khi đó, CNY cũng nối dài đà tăng tại cả hai ngân hàng. Vietcombank tăng 5,3 đồng ở chiều mua và 5,53 đồng ở chiều bán, lên 3.780,5 - 3.940,95 VND/CNY; BIDV cùng tăng 6 đồng ở cả hai chiều, lên 3.805 - 3.950 VND/CNY.

Nhìn chung, ngoại trừ USD đi ngang, các đồng tiền chủ chốt gồm EUR, GBP, JPY và CNY đều tăng giá, trong đó GBP và EUR là hai đồng tiền có mức tăng nổi bật nhất.

Thị trường thế giới: Đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,04% xuống còn 100,48 điểm.

Ngân hàng Commerzbank (Đức) nhận định, báo cáo lạm phát Mỹ thấp hơn kỳ vọng đã làm giảm khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất, qua đó, gây áp lực lên đồng USD. Cả lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bản tháng 6 đều giảm mạnh hơn dự báo của thị trường, khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Theo chuyên gia của Commerzbank, năng suất lao động cải thiện cùng làn sóng đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo điều kiện để Fed duy trì lập trường “chờ và quan sát”, thay vì vội vàng thắt chặt chính sách. Điều này tiếp tục tạo sức ép lên đồng USD, dù giá dầu tăng có thể làm chậm quá trình điều chỉnh kỳ vọng lãi suất.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD phản ứng tiêu cực trước thông tin lạm phát. Đồng bạc xanh giảm khoảng 0,3% trong phiên vừa qua và cũng mất giá với mức tương tự so với đồng euro.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 2,25%, đúng như dự báo của thị trường. Đây là lần thứ 6 liên tiếp BoC duy trì mức lãi suất này, phản ánh quan điểm thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ.

Trước đó, BoC cũng cho biết, lạm phát nhiều khả năng sẽ dao động quanh 3% trong ngắn hạn trước khi dần trở về mục tiêu 2%. Ngân hàng trung ương này đồng thời đánh giá tác động của căng thẳng Trung Đông lên lạm phát chủ yếu thông qua giá năng lượng và hiện chưa có nhiều bằng chứng cho thấy chi phí năng lượng cao đã lan rộng sang mặt bằng giá tiêu dùng./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 16/07/2026 09:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80