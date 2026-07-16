Thời sự

Huế cần xử lý ba nhóm vấn đề để đạt tăng trưởng trên 10%

Hà Minh

Hà Minh

06:32 | 16/07/2026
(TBTCO) - Đó là gợi mở của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP. Huế chiều 15/7. Ba nhóm vấn đề bao gồm: khắc phục du lịch theo mùa vụ, khai thác tiềm năng công nghiệp, tháo điểm nghẽn giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
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Nhận diện yếu tố tác động đến tăng trưởng

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn cho rằng, dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,33% nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Nguyên nhân là do tác động của tình trạng khô hạn kéo dài và cơ chế vận hành thị trường điện quốc gia. “Việc các nhà máy thủy điện phải ưu tiên tích nước khiến sản lượng điện giảm 20,6%, kéo ngành sản xuất và phân phối điện giảm 10,28%, làm giảm khoảng 0,71 điểm phần trăm tăng trưởng GRDP - đây là yếu tố tác động lớn nhất đến tăng trưởng”- lãnh đạo TP. Huế nhìn nhận.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gợi mở nhiều vấn đề cần xử lý để Huế có thể đạt được tỷ lệ tăng trưởng GRDP trên 10% năm 2026
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gợi mở nhiều vấn đề cần xử lý để Huế có thể đạt được tỷ lệ tăng trưởng GRDP trên 10% năm 2026

Bên cạnh đó, mặc dù du lịch phục hồi mạnh với lượng khách tăng 30%, doanh thu tăng 56,2%, nhưng hiệu ứng lan tỏa sang các ngành dịch vụ chưa tương xứng. Khu vực dịch vụ chỉ tăng 8,4%, thấp hơn kỳ vọng, làm giảm khoảng 0,38 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026, lãnh đạo thành phố Huế cho rằng quý III phải tăng khoảng 11,6 - 12,1% và quý IV đạt 11,3 - 11,8%. Động lực tăng trưởng sẽ đến từ các dự án công nghiệp mới đi vào hoạt động, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, mở rộng sản xuất của doanh nghiệp hiện hữu và khai thác hiệu quả hơn dư địa của khu vực dịch vụ.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, TP. Huế xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó coi tăng trưởng trên 10% là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống; phát triển công nghiệp và các dự án tạo năng lực sản xuất mới; giải ngân 100% vốn đầu tư công; chuyển từ mục tiêu “tăng khách” sang “tăng giá trị” trong phát triển du lịch; tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, nhà ở xã hội; tăng thu ngân sách; cắt giảm 50% thời gian và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng chỉ tiêu tăng trưởng.

3 nhóm vấn đề cần xử lý

Về kinh tế 6 tháng của Huế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận có bốn điểm sáng nổi bật: Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với GRDP tăng 8,33%; du lịch phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực đặc thù của đô thị di sản; môi trường đầu tư, kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, Huế cần có giải pháp tích cực cho mô hình tăng trưởng đang phụ thuộc nhiều vào dịch vụ, du lịch - những lĩnh vực chịu tác động lớn của yếu tố mùa vụ, trong khi các động lực mới, nhất là công nghiệp, chưa phát huy hết tiềm năng. Cùng với đó, nhiều điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, tiến độ các dự án động lực, hạ tầng phục vụ phát triển, giải phóng mặt bằng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn cần được tháo gỡ quyết liệt.

“Huế có nhiều lợi thế mà ít địa phương có được như đô thị trực thuộc Trung ương, sở hữu hệ thống di sản văn hóa thế giới, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cảng biển nước sâu, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Đại học Huế cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Điều quan trọng là phải chuyển hóa những tiềm năng đó thành kết quả phát triển cụ thể. Phải biến lợi thế thành kết quả; biến di sản, tiềm năng, quy hoạch và dự án thành sản phẩm, việc làm, nguồn thu và động lực tăng trưởng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ngay trong tháng 7, Huế phải cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành chỉ tiêu điều hành đến từng ngành, từng địa phương; xây dựng các phương án dự phòng; xác định rõ danh mục dự án ưu tiên theo từng tháng, từng quý; gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, hiệu quả triển khai từng nhiệm vụ. Đặc biệt, giải ngân đầu tư công phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng.

“Khu vực dịch vụ tiếp tục phải giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Trong đó, văn hóa, di sản và du lịch cần trở thành động lực đặc trưng, tạo sức lan tỏa sang thương mại, vận tải, lưu trú, ẩm thực và các ngành công nghiệp sáng tạo” - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Huế phải đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Huế trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm khu vực và quốc tế; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo; đẩy mạnh số hóa di sản và khai thác hiệu quả giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế./.

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Huế ước đạt 8,33%; thu ngân sách đạt 7.537 tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 1.878 tỷ đồng, tương đương 30,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thông suốt; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt khoảng 95%; 100% văn bản điện tử được ký số, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 87,19%.
Hà Minh
Từ khóa:
thành phố huế ông lê tiến châu tăng trưởng kinh tế

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