Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Nhiều “chiêu” cộng lãi, cộng thưởng, nâng lãi suất lên sát 12%/năm

Khảo sát biểu lãi suất niêm yết gần 50 ngân hàng ngày 13/7 cho thấy, ở kỳ hạn 6 tháng - một trong những kỳ hạn được nhiều người gửi tiền lựa chọn, BacABank dẫn đầu với 7,05%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm so với đầu tháng 6.

Đứng thứ hai trong nhóm ngân hàng được khảo sát là Hong Leong với 6,8%/năm, giảm 0,5 điểm phần trăm so với đầu tháng 6 và giảm 0,8 điểm phần trăm so với thời điểm 9/4, khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất huy động.

Nhóm ngân hàng công bố lãi suất 6,4 - 6,6%/năm với kỳ hạn 6 tháng gồm: PGBank (6,6%), MBV và VCBNeo (6,5%), BVBank (6,45%), Saigonbank và OCB (6,4%).

Ở kỳ hạn 24 tháng, MBV và MB đang dẫn đầu với 7%/năm; BacABank lọt top 2 nhóm khảo sát khi đẩy lãi suất lên 6,95%/năm. Nhóm “big 4”, gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank, cùng niêm yết lãi suất 6%/năm. Đây cũng là kỳ hạn duy nhất ghi nhận cả 4 ngân hàng này đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm sau chỉ đạo hạ lãi suất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Dù vậy, mức lãi suất hiện vẫn cao hơn 1,2 - 1,3 điểm phần trăm so với cuối quý III/2025.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Dù lãi suất niêm yết cao nhất ở các kỳ hạn nhìn chung chỉ quanh 7%/năm, thị trường vẫn diễn ra “cuộc đua ngầm” huy động vốn. Thay vì công khai điều chỉnh biểu lãi suất, một số ngân hàng áp dụng lãi suất thỏa thuận riêng, với mức lãi suất thực nhận có thể lên tới 11,8%/năm, khi đáp ứng các điều kiện về quy mô tiền gửi, kỳ hạn hoặc sử dụng kèm các sản phẩm, dịch vụ khác. Thực trạng này cho thấy, sức ép cạnh tranh huy động vốn vẫn rất lớn.

Trong cuộc tư vấn với phóng viên, nhân viên Ngân hàng Standard Chartered giới thiệu chương trình “Trở thành khách hàng ưu tiên theo số dư của Standard Chartered và nhận ngay tiền hoàn vào Tài khoản thanh toán” và cho biết, chương trình không được công khai, mà được triển khai thông qua tư vấn trực tiếp của nhân viên, áp dụng đến ngày 30/9/2026.

Theo lời nhân viên này, khách hàng gửi tiết kiệm tối thiểu 1 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng, sẽ nhận tổng lợi ích 59,9 triệu đồng, tương đương mức lãi suất gần 12%/năm. Trong đó, khách hàng nhận 40 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn (lãi suất 8%/năm) và 19,9 triệu đồng tiền thưởng được chuyển vào tài khoản thanh toán. Cũng theo nhân viên Standard Chartered, để được hưởng chương trình, khách hàng phải đủ 4 điều kiện.

Với MB, nhân viên tư vấn cho biết, khách hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kỳ hạn 6 - 12 tháng được hưởng lãi suất 8%/năm. Nhân viên này cũng nhiều lần thuyết phục khách hàng tham gia gói bảo hiểm nhân thọ với mức phí 15 triệu đồng/năm, đóng trong 10 năm, lãi suất sẽ tăng lên 8,2%/năm, cao hơn tới 3,6 điểm phần trăm so với biểu niêm yết.

Nhân viên MB khẳng định, khách hàng vừa được hưởng lãi suất ưu đãi, vừa có quyền lợi bảo hiểm và sẽ được áp dụng bảng lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng VIP khi ngân hàng triển khai các chương trình tiếp theo.

Lãi suất huy động khó giảm trong nửa cuối năm

Về biến động mặt bằng lãi suất, so với đợt giảm ồ ạt toàn hệ thống trước đó, trong hơn 1 tháng gần đây, chỉ một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động như: VIB, Hong Leong Bank, Shinhan Bank, NCB, VPBank.

So với đầu tháng 6, ở kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng, VIB giảm 0,3 - 0,4 điểm phần trăm, xuống lần lượt 4,25%/năm và 4,35%/năm. Tại kỳ hạn 6 tháng, Hong Leong Bank giảm mạnh nhất 0,5 điểm phần trăm, xuống 6,8%/năm; Shinhan Bank giảm 0,2 điểm phần trăm, còn 4,2%/năm; NCB giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống 6,1%/năm...

Trái lại, hiếm hoi một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động như: VCBNeo, BacABank...

Cụ thể, ở kỳ hạn 1 tháng, BacABank tăng 0,2 điểm phần trăm lên 4,75%/năm, còn VCBNeo tăng 0,3 điểm phần trăm, cũng lên kịch trần 4,75%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, chỉ BacABank tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 7,05%/năm, cao nhất nhóm ngân hàng được khảo sát. Trong khi đó, tại kỳ hạn 12 tháng, BacABank tiếp tục tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 7,1%/năm.

Theo quan sát của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), đà tăng của lãi suất huy động có dấu hiệu chững lại trong tháng 6/2026 khi không còn diễn ra dàn trải, mà chủ yếu chỉ xuất hiện ở nhóm các ngân hàng thương mại quy mô vừa.

Trong số 16 ngân hàng MBS theo dõi, ghi nhận 6 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 6 (tháng 5 ghi nhận 9 ngân hàng tăng lãi suất) với mức tăng 0,1 - 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6 - 24 tháng. Ở chiều ngược lại, có 4 ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất 0,1 - 0,2 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6 - 24 tháng.

Nguồn: BSC.

Theo nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC), trong 6 tháng cuối năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường 1 cần tăng lên một mức cân bằng mới để thu hút dòng vốn quay trở lại hệ thống ngân hàng.

Nhóm phân tích của BSC đánh giá, trong 6 tháng cuối năm 2026, mức tăng của lãi suất huy động có thể chậm lại so với 6 tháng đầu năm, do Ngân hàng Nhà nước đã có một số điều chỉnh linh hoạt giúp giảm áp lực thanh khoản cho các ngân hàng trong ngắn hạn.

Điều này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục hỗ trợ thanh khoản, nhưng khó đảo chiều mạnh các chính sách, không thể bơm thanh khoản quy mô lớn qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) do áp lực từ lạm phát, đặc biệt là tác động của xung đột giữa Iran và các nước liên quan, cùng sức ép lên tỷ giá.

Đối với cung - cầu tín dụng, BSC đánh giá cầu tín dụng đang ở mức rất cao do nhu cầu vốn lớn của các tập đoàn lớn, tạo ra hiện tượng “chen lấn” tín dụng. Trong khi đó, nguồn cung tín dụng còn hạn chế do người dân nắm giữ nhiều tiền mặt, cùng với lượng vốn lớn bị “giam” trong các tài sản có giá cao, trong đó khoảng 2 triệu tỷ đồng được cho là đang nằm trong thị trường bất động sản.

Cùng chung quan điểm, nhóm phân tích của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, lãi suất kỳ hạn 1 - 9 tháng khó giảm sâu, do nhu cầu vốn trung hạn còn cao và cạnh tranh huy động trên thị trường 1 chưa hạ nhiệt hoàn toàn. Các biện pháp hỗ trợ thanh khoản và nới điều kiện sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn có thể giúp hạn chế khả năng tăng lãi suất thêm.

“Chúng tôi cho rằng, mặt bằng lãi suất có thể đã tiệm cận vùng đỉnh, nhờ chủ trương chính sách của nhà điều hành, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục theo dõi diễn biến thanh khoản cũng như tăng trưởng huy động vốn” - nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta nêu góc nhìn./.