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Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 6/2026

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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16:32 | 16/06/2026
(TBTCO) - Khảo sát gần 50 ngân hàng thương mại cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động ít "gợn sóng", Hong Leong Bank là trường hợp hiếm hoi hạ lãi suất kỳ hạn 6 tháng xuống 6,8%/năm. Dù vậy, cuộc đua huy động tiền gửi sôi động qua các chương trình cộng lãi suất và ưu đãi gửi tiền trực tuyến. Lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng ở mức 8,35% theo ghi nhận của MBS, tăng 257 điểm cơ bản.
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Thứ hạng ngân hàng trả lãi cao ít biến động biểu lãi suất niêm yết

Khảo sát lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng niêm yết tại gần 50 ngân hàng thương mại ngày 15/6 cho thấy, mặt bằng lãi suất ít “gợn sóng” sau đợt điều chỉnh giảm mạnh hồi đầu tháng 4/2026.

Hiện BacABank dẫn đầu lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng, với 6,85%/năm; tiếp đến là Hong Leong Bank đứng top hai với 6,8%/năm; top ba là PGBank 6,6%/năm; VCBNeo và MBV cùng niêm yết 6,5%/năm...

Kỳ hạn 6 tháng hiện vẫn là một trong những kỳ hạn được người gửi tiền cá nhân ưa chuộng nhất nhờ cân bằng giữa lợi suất và tính linh hoạt. So với các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tháng, mức lãi suất kỳ hạn 6 tháng thường cao hơn đáng kể, trong khi thời gian “khóa vốn” chưa quá dài như kỳ hạn 12 - 24 tháng. Hiện nhiều nhà băng niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng cao hơn đáng kể kỳ hạn dài, do vẫn thiếu thanh khoản cục bộ tại nhiều thời điểm.

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 6/2026
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Với kỳ hạn 24 tháng, mức lãi suất niêm yết cao nhất thị trường là 7%/năm, xuất hiện tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn như MB, cùng MBV tại nhóm các ngân hàng quy mô nhỏ và vừa; tiếp theo là PGBank và OCB cùng ở top 2, niêm yết 6,8%/năm.

Bên cạnh đó, BacABank huy động lãi suất mức 6,75%/năm kỳ hạn 24 tháng; trong khi nhóm Indovina Bank, NCB và SACOMBANK cùng áp dụng mức 6,7%/năm...

Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank đồng loạt niêm yết 6%/năm cho kỳ hạn này.

Ít “gợn sóng” trên bảng lãi suất, sôi động ở các chương trình ưu đãi

Theo ghi nhận, Hong Leong Bank là trường hợp hiếm hoi điều chỉnh giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, từ 7,3%/năm xuống còn 6,8%/năm kỳ hạn 6 tháng, qua đó, mốc lãi suất 7%/năm trên biểu niêm yết lãi suất gần như vắng bóng trên thị trường.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank, lãi suất kỳ hạn 6 tháng không thay đổi trong các đợt điều chỉnh gần đây, qua đó, duy trì cao hơn khoảng 0,5 - 0,6 điểm phần trăm so với cuối quý III/2025.

Với kỳ hạn 24 tháng, nhóm “big 4” cùng giảm giảm 0,5 điểm phần trăm theo hiệu lệnh của nhà điều hành. Kỳ hạn 24 tháng có ý nghĩa đặc biệt trong cơ cấu huy động vốn của các ngân hàng bởi đây là nguồn vốn dài hạn quan trọng phục vụ cho nhu cầu cho vay trung và dài hạn, đầu tư dự án, bất động sản và hạ tầng. Đối với người gửi tiền, kỳ hạn này thường hấp dẫn nhờ mức lãi suất thuộc nhóm cao nhất trên biểu niêm yết, đồng thời giúp “khóa” lợi suất trong thời gian dài khi kỳ vọng lãi suất thị trường có xu hướng giảm.

So với thời điểm trước khi “sóng” lãi suất huy động dâng lên vào cuối quý III/2025, mặt bằng lãi suất nhóm “big 4” hiện vẫn cao hơn 1,2 - 1,3 điểm phần trăm. Điều này cho thấy dù mặt bằng lãi suất đã hạ nhiệt so với đỉnh đầu năm 2026, các ngân hàng vẫn duy trì mức huy động trung dài hạn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi bước vào chu kỳ tăng lãi suất.

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 6/2026

Dẫu biểu lãi suất niêm yết kỳ hạn 6 tháng tại phần lớn ngân hàng gần như không xuất hiện thêm “gợn sóng”, thì cuộc đua huy động tiền gửi lại sôi động hơn trên các diễn đàn, chương trình gửi tiết kiệm trực tuyến, với đa dạng các chương trình cộng lãi suất, ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiền.

Chỉ rõ nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất huy động neo cao, nhóm phân tích MBS cho rằng, thứ nhất, mặt bằng lãi suất đã tăng tương đối nhiều trong quý I/2026. Thứ hai, đà tăng lãi suất huy động vẫn còn diễn ra ở một số ngân hàng, trong bối cảnh tín dụng tiếp tục duy trì đà tăng nhanh gấp gần 2 lần so với tốc độ huy động vốn.

Theo ghi nhận của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), áp lực tăng lãi suất không chỉ diễn ra ở các ngân hàng thương mại tư nhân, khi đầu tháng 6 đã mới ghi nhận đợt điều chỉnh lãi suất từ nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh.

Cụ thể, ngân hàng BIDV tăng lãi suất kỳ hạn 6 - 36 tháng với mức tăng từ 0,8 - 1,2 điểm phần trăm. Việc này được đánh giá là tín hiệu cho thấy áp lực huy động vốn trong hệ thống ngân hàng đang gia tăng đáng kể.

Dựa trên dữ liệu khảo sát thực tế của MBS, đến cuối tháng 5, lãi suất kỳ hạn dưới 12 tháng cao nhất ở mức 8,8%.

“Trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại đến cuối kỳ ở mức 8,35%, tăng 257 điểm cơ bản so với đầu năm. Dù nhiều nhà băng đã thực hiện giảm lãi suất trong tháng 4 và tháng 5, song hiện lãi suất huy động vẫn neo ở mức cao” - nhóm phân tích MBS nhận định.

Còn theo thống kê của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), lãi suất huy động toàn hệ thống cộng thêm các khoản khuyến mại bị đẩy lên khoảng 8 - 9% đối với kỳ hạn 6 - 12 tháng, tăng khoảng 1 - 2% so với thời điểm cuối năm 2025, xuất hiện cả ở nhóm ngân hàng quốc doanh, khi dòng tiền gửi có xu hướng dịch chuyển sang nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có lãi suất huy động cao hơn. “Lãi suất huy động vẫn ở mức cao do áp lực thanh khoản còn hiện hữu” - SHS nêu quan điểm.

Điều này khiến lãi suất cho vay bình quân tăng nhẹ. Tại thời điểm cuối tháng 4/2026, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 7,8 % - 10%/năm, tăng 1% so với cuối năm 2025. Lãi suất cho vay mua nhà lên trung bình khoảng 14 - 15%/năm./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 17/06/2026 13:00

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Cập nhật: 17/06/2026 13:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80