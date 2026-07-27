Ngân hàng - Bảo hiểm

ABIC hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng, hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi tăng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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18:21 | 27/07/2026
(TBTCO) - Bảo hiểm Agribank (ABIC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 227,7 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 24,6% và hoàn thành 65% kế hoạch năm. Kết quả được hỗ trợ bởi phí bảo hiểm gốc tăng 8,2%, chi phí bồi thường được kiểm soát hiệu quả, cùng hoạt động đầu tư tài chính khởi sắc khi mặt bằng lãi suất tiền gửi cải thiện, góp phần gia tăng nguồn thu tài chính.
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Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Bảo hiểm Agribank - ABIC, mã CK: ABI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo, quý II/2026, ABIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 109 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ.

Dù phí bảo hiểm gốc tăng 8,2%, lên 763,5 tỷ đồng, thấp hơn mức tăng bình quân 13,5% của toàn ngành, ABIC vẫn cải thiện hiệu quả khai thác bảo hiểm do chi bồi thường bảo hiểm gốc giảm 5,8%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm duy trì đà tăng tăng 6,3% so với cùng kỳ, đạt 224,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ABIC đạt 227,7 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 65% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra (350 tỷ đồng).

Kết quả này chủ yếu được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng doanh thu bảo hiểm, chi phí bồi thường được kiểm soát tương đối tốt, cùng hiệu quả đầu tư tài chính cải thiện khi lãi suất tiền gửi nhích tăng lên 4,5 - 8,2%/năm, cao hơn đáng kể so với đầu năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của ABIC được thúc đẩy bởi việc mở rộng quy mô khai thác.

Theo đó, phí bảo hiểm gốc đạt 1.393,5 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ, trong khi phí nhận tái bảo hiểm tăng mạnh 70,9%, lên 157,4 tỷ đồng, phản ánh hoạt động nhận tái bảo hiểm được đẩy mạnh.

Ở chiều chi phí, tổng chi bồi thường gần như đi ngang, chỉ tăng 1%, lên 360,2 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể tốc độ tăng doanh thu. Bên cạnh đó, thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm đạt 67,1 tỷ đồng, tăng 41,3%, góp phần bù đắp chi phí bồi thường phát sinh và cải thiện hiệu quả khai thác bảo hiểm.

Tính chung, chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 8,7%, qua đó giúp lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABIC đạt 456,3 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Bên cạnh hoạt động bảo hiểm, hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng lợi nhuận của ABIC khi mang về 92,4 tỷ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ.

ABIC tiếp tục duy trì danh mục đầu tư tài chính an toàn với đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.774,3 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2026, tăng khoảng 4% so với đầu năm. Danh mục này chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn tại Agribank, đạt 3.681,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức lãi suất tiền gửi đã được cải thiện lên 4,5 - 8,2%/năm, cao hơn đáng kể so với mức 4,5 - 5,5%/năm hồi đầu năm, góp phần tạo nguồn thu tài chính ổn định và hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong bản giải trình lợi nhuận quý II và 6 tháng đầu năm 2026, ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc ABIC cho biết, lợi nhuận sau thuế quý II/2026 tăng cao so với cùng kỳ năm 2025 chủ yếu do chi bồi thường giảm 26 tỷ đồng so với quý II/2025. Ngoài ra, doanh thu tài chính cũng tăng 12 tỷ đồng so với cùng kỳ.

“Doanh thu tài chính tăng, cùng với tốc độ tăng trưởng của doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm 2026 cũng là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 24% so với 6 tháng năm 2025” - lãnh đạo ABIC nêu rõ.

Trên nền tảng phí bảo hiểm gốc tăng 8,2% trong 6 tháng đầu năm 2026, ABIC tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số, khoảng 10,8%, trong giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm tăng trưởng lợi nhuận gắn với hiệu quả kinh doanh.

Lãnh đạo ABIC cho biết, động lực tăng trưởng trọng tâm trong giai đoạn này là tiếp tục củng cố và phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) thông qua Agribank, triển khai các đề án lớn phát triển nông nghiệp, phát huy lợi thế cạnh tranh cốt lõi từ mạng lưới rộng khắp của Agribank để tiếp cận khách hàng khu vực “tam nông”.

ABIC cũng dự kiến đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, lấy sản phẩm Bảo an tín dụng làm nền tảng để phát triển các gói giải pháp bảo hiểm tích hợp, kết hợp bảo vệ người vay vốn, tài sản bảo đảm, tài sản hình thành từ vốn vay và các rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Về cơ cấu cổ đông, Agribank tiếp tục là cổ đông chi phối, nắm giữ 52,08% vốn điều lệ của ABIC. Tổng Công ty Tài chính Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) sở hữu 8,55%, trong khi các cổ đông khác nắm giữ 39,37% vốn./.

Ánh Tuyết
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Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80