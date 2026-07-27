Chứng khoán phái sinh ngày 27/7: Chênh lệch dương duy trì khi VN30 lùi sát 1.800 điểm

Sau phiên buổi sáng phần lớn giao dịch trong sắc xanh, thị trường cơ sở quay trở lại xu hướng điều chỉnh. VN30-Index giảm mạnh sau 14 giờ chiều và đóng cửa tại 1.806,5 điểm, giảm 22,86 điểm (-1,25%) so với cuối tuần trước. VN30-Index hiện chỉ còn cách vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm chưa đầy 7 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trong rổ VN30 khi phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán. MWG là mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi hơn 6 điểm của chỉ số. Theo sau là HPG, BSR, FPT, VPL và HDB.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ chủ yếu đến từ LPB, cùng với VHM, VIC và SSB, song không đủ giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 8/2026 (41I1G8000) đóng cửa tại 1.811,1 điểm, giảm 1,3% so với phiên trước, nhưng vẫn cao hơn chỉ số cơ sở 4,6 điểm, qua đó duy trì trạng thái basis dương.

Giá hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 12/2026 thấp hơn 2,5 điểm so với chỉ số cơ sở. Còn lại, các hợp đồng khác đều duy trì trạng thái chênh lệch dương. Đặc biệt, các hợp đồng dựa trên chỉ số VN100-Index cao hơn khá nhiều so với chỉ số cơ sở, dao động từ +10,6 điểm đến +22,5 điểm.

Chênh lệch dương được duy trì ở toàn bộ các hợp đồng tương lai. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch tăng 13,2% so với phiên trước. Hoạt động trên thị trường phái sinh sôi động hơn khi chỉ số cơ sở tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng.

Theo đánh giá của các chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch tiếp tục gia tăng vị thế đầu cơ trong bối cảnh VN30-Index biến động mạnh, do kỳ vọng chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi sau phiên giảm mạnh. Tuy nhiên, chuyên gia của SHS vẫn lưu ý, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G8000 đang đối diện vùng kháng cự quanh 1.830 điểm, còn ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 1.800 điểm.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G8000 đạt 41.854 hợp đồng, tăng 17,5% so với phiên trước. Nhà đầu tư gia tăng nắm giữ vị thế qua đêm cùng trạng thái chênh lệch dương tiếp tục duy trì cho thấy, dòng tiền vẫn đang mở thêm vị thế và nghiêng nhiều hơn vào khả năng thị trường cơ sở sẽ có nhịp hồi kỹ thuật khi lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm./.