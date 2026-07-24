Khối ngoại xả hơn nửa nghìn tỷ đồng cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch kỷ lục

Thị trường chứng khoán khép lại phiên 24/7 trong trạng thái giằng co khi lực cầu bắt đáy xuất hiện nhưng chưa đủ giúp VN-Index lấy lại sắc xanh. Chỉ số có thời điểm phục hồi mạnh trong buổi sáng sau nhịp giảm đầu phiên. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trở lại về cuối phiên khiến VN-Index đóng cửa giảm 13,27 điểm (-0,78%) xuống 1.686,11 điểm. Thanh khoản trên HOSE chỉ xấp xỉ gần 13.900 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với tâm điểm là cổ phiếu PNJ. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.180 tỷ đồng và bán ra 2.518 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 1.338 tỷ đồng. Trên cả ba sàn, giá trị bán ròng vượt 1.360 tỷ đồng, trong đó riêng PNJ chiếm tỷ trọng lớn nhất.

PNJ trở thành tâm điểm xả hàng của khối ngoại

Cổ phiếu PNJ là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường với 533,5 tỷ đồng, bỏ xa các mã xếp sau như VIX (-85,7 tỷ đồng), VHM (-77,7 tỷ đồng), VPB (-77,7 tỷ đồng) và TCB (-76,1 tỷ đồng).

Theo dữ liệu giao dịch, khối ngoại mua vào khoảng 44 tỷ đồng nhưng bán ra tới 577,2 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 17,3 triệu cổ phiếu. Lượng bán này chiếm gần một nửa lượng cổ phiếu khớp lệnh của PNJ trong phiên, cho thấy áp lực cung chủ yếu đến từ nhà đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, PNJ cũng là cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất toàn thị trường, với giá trị giao dịch hơn 1.140 tỷ đồng, vượt xa VIC (456 tỷ đồng), SHB (433 tỷ đồng), VIX (433 tỷ đồng) hay STB (399 tỷ đồng). Đây cũng là phiên có khối lượng giao dịch cao nhất trong lịch sử niêm yết của PNJ, khi hơn 41,3 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương khoảng 8% lượng cổ phiếu lưu hành.

Tuy nhiên, dù dòng tiền bắt đáy nhập cuộc, cổ phiếu vẫn đóng cửa ở mức giá sàn 30.750 đồng/cổ phiếu, giảm 6,96%. Lực cầu mới chỉ đủ hấp thụ lượng cung khổng lồ, chưa thể tạo ra sự cân bằng để kéo giá hồi phục.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Hòa Phát được khối ngoại tập trung giải ngân nhiều nhất, hơn 87 tỷ đồng. Giá trị mua ròng tại một số mã chứng khoán khác khá khiêm tốn.

Áp lực vẫn đến từ bài toán thanh khoản của PNJ

Phiên bán mạnh của khối ngoại diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi sát những diễn biến tại PNJ. Hiện doanh nghiệp này đã công bố thay đổi chính sách mua lại kim cương từ ngày 21/7.

Theo chia sẻ của Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công, nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng đột biến đã tạo áp lực lớn lên dòng tiền ngắn hạn, buộc doanh nghiệp áp dụng cơ chế giãn tiến độ thanh toán thay vì chi trả toàn bộ trong ngày như trước đây. Lãnh đạo PNJ khẳng định đây là giải pháp quản trị thanh khoản tạm thời nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, đồng thời cam kết vẫn thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng.

Tính từ đầu tháng 7, cổ phiếu PNJ đã mất hơn 50% giá trị, từ vùng trên 63.000 đồng xuống còn 30.750 đồng/cổ phiếu. Phiên giao dịch kỷ lục ngày 24/7 cho thấy dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện với quy mô lớn. Tuy vậy, chưa có tín hiệu mới cho thấy đà giảm sẽ dừng lại. Vẫn còn vài trăm cổ phiếu PNJ dư bán giá sàn chưa được hấp thụ trong phiên. Quá trình tìm điểm cân bằng có thể vẫn chưa kết thúc, trong khi áp lực bán từ khối ngoại vẫn là yếu tố chi phối diễn biến giao dịch.