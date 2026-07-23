Chứng khoán ngày 23/7: VN-Index hồi phục mạnh, tiến sát mốc 1.700 điểm

VN-Index tăng hơn 30 điểm

Đầu phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán với thanh khoản thấp, phân hóa dần với áp lực cung giảm. Sau đó, thị trường phục hồi tốt trong phiên chiều với điểm nhấn từ nhóm cổ phiếu Vingroup, Gelex…

Kết phiên, VN-Index tăng 30,85 điểm (+1,85%) lên mức 1.699,38 điểm, quanh vùng giá tâm lý 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 23/7.

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 198 mã tăng giá, 48 mã giữ giá tham chiếu và 127 mã giảm giá.

VN-Index khoác lên mình “chiếc áo xanh” khi kết phiên với 14/21 nhóm ngành tăng điểm. Bất động sản, chứng khoán và dầu khí là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, công nghệ viễn thông và đường là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 có cũng phiên phục hồi tích cực khi tăng 18,42 điểm, lên mức 1.845,32 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn khi có 21 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Trong ngày, chỉ số biến động mạnh, thị trường duy trì nhịp độ giao dịch khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (35,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 864 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 20.033 tỷ đồng, giảm -14,34% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +5,58 điểm, lên mức 281,07 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,76 điểm, lên mức 125,53 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng so với ngày hôm qua và giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -489 tỷ đồng. Trong đó, MBB (-153 tỷ đồng), TCB (-118 tỷ đồng), VCB (-88 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, SHB (75 tỷ đồng), LPB (46 tỷ đồng) và VIC (41 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 33 tỷ đồng.

Dòng tiền bắt đáy giúp thị trường đảo chiều

Sau nhịp giảm sâu ở những phiên trước, hôm nay, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên giao dịch. Trong phần lớn thời gian của phiên sáng, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử khi lực cung duy trì ở nhiều nhóm ngành. Dù nhóm cổ phiếu “họ Vin” góp phần giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, nhưng diễn biến chung vẫn khá thận trọng khi phần lớn cổ phiếu còn lại chưa thoát khỏi áp lực điều chỉnh.

Bước sang phiên chiều, lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh đã giúp thị trường đảo chiều nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian ngắn, VN-Index phục hồi khoảng 40 điểm từ mức thấp nhất trong ngày và đóng cửa gần mức cao nhất của phiên, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn bán mạnh.

Đà hồi phục của chỉ số tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, đóng góp khoảng 23,5 điểm vào mức tăng chung của VN-Index.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường không chỉ phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu này, mà còn ghi nhận sự lan tỏa tích cực khi dòng tiền quay trở lại với nhiều mã đã giảm sâu trước đó. Nổi bật, GEX, EIB và VIX đồng loạt tăng kịch trần, trong khi nhiều cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và bất động sản cũng thu hẹp đáng kể đà giảm hoặc đảo chiều tăng giá.

VN-Index có phiên tăng điểm mạnh, tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh. PNJ và DGC giảm sâu sau những thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Nhóm bất động sản cũng phân hóa mạnh khi DXG, NLG cùng một số mã khác giảm 4 - 7%, cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu ở nhiều cổ phiếu.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, với khối lượng khớp lệnh cao hơn khoảng 35,2% so với bình quân 20 phiên. Đáng chú ý, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu tăng giá, với giá trị giao dịch tại nhóm này cao gấp khoảng 4,4 lần nhóm giảm giá, phản ánh lực cầu bắt đáy đã chủ động hơn sau giai đoạn thị trường rơi vào trạng thái quá bán.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, phiên tăng điểm hôm nay mang ý nghĩa tích cực khi giúp VN-Index chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp và cho thấy áp lực bán đã phần nào hạ nhiệt sau giai đoạn giải chấp. Chỉ số đã có phản ứng tốt tại vùng hỗ trợ 1.650 - 1.670 điểm, tương ứng vùng đáy được thiết lập vào tháng 12/2025 và tháng 4/2026, đồng thời cũng là vùng quá bán trong ngắn hạn.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để khẳng định thị trường đã hình thành xu hướng tăng mới. Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn được đánh giá là suy giảm, trong khi phần lớn các nhóm ngành vẫn đang trong quá trình tích lũy sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Trong những phiên tới, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật với mục tiêu hướng tới vùng 1.730 - 1.750 điểm. Tuy nhiên, diễn biến nhiều khả năng sẽ tiếp tục phân hóa khi dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu, thay vì tạo ra một xu hướng tăng đồng thuận trên toàn thị trường./.