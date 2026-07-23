Chứng khoán

Chứng khoán ngày 23/7: VN-Index hồi phục mạnh, tiến sát mốc 1.700 điểm

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
18:13 | 23/07/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (23/7) có phiên giao dịch khởi sắc khi VN-Index đảo chiều mạnh từ vùng giá thấp nhất trong ngày, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Dòng tiền bắt đáy cải thiện cùng sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số tăng hơn 30 điểm.
aa
Chứng khoán ngày 21/7: VN-Index giảm gần 13 điểm, thị trường tiếp tục chịu sức ép từ áp lực bán Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực giải chấp gia tăng, VN-Index lùi sâu về vùng 1.668 điểm

VN-Index tăng hơn 30 điểm

Đầu phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán với thanh khoản thấp, phân hóa dần với áp lực cung giảm. Sau đó, thị trường phục hồi tốt trong phiên chiều với điểm nhấn từ nhóm cổ phiếu Vingroup, Gelex…

Kết phiên, VN-Index tăng 30,85 điểm (+1,85%) lên mức 1.699,38 điểm, quanh vùng giá tâm lý 1.700 điểm.

Chứng khoán ngày 23/7: VN-Index hồi phục mạnh, tiến sát mốc 1.700 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 23/7.

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 198 mã tăng giá, 48 mã giữ giá tham chiếu và 127 mã giảm giá.

VN-Index khoác lên mình “chiếc áo xanh” khi kết phiên với 14/21 nhóm ngành tăng điểm. Bất động sản, chứng khoán và dầu khí là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, công nghệ viễn thông và đường là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 có cũng phiên phục hồi tích cực khi tăng 18,42 điểm, lên mức 1.845,32 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn khi có 21 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Trong ngày, chỉ số biến động mạnh, thị trường duy trì nhịp độ giao dịch khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (35,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 864 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 20.033 tỷ đồng, giảm -14,34% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +5,58 điểm, lên mức 281,07 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,76 điểm, lên mức 125,53 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng so với ngày hôm qua và giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -489 tỷ đồng. Trong đó, MBB (-153 tỷ đồng), TCB (-118 tỷ đồng), VCB (-88 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, SHB (75 tỷ đồng), LPB (46 tỷ đồng) và VIC (41 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 33 tỷ đồng.

Dòng tiền bắt đáy giúp thị trường đảo chiều

Sau nhịp giảm sâu ở những phiên trước, hôm nay, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên giao dịch. Trong phần lớn thời gian của phiên sáng, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử khi lực cung duy trì ở nhiều nhóm ngành. Dù nhóm cổ phiếu “họ Vin” góp phần giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, nhưng diễn biến chung vẫn khá thận trọng khi phần lớn cổ phiếu còn lại chưa thoát khỏi áp lực điều chỉnh.

Bước sang phiên chiều, lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh đã giúp thị trường đảo chiều nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian ngắn, VN-Index phục hồi khoảng 40 điểm từ mức thấp nhất trong ngày và đóng cửa gần mức cao nhất của phiên, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn bán mạnh.

Đà hồi phục của chỉ số tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, đóng góp khoảng 23,5 điểm vào mức tăng chung của VN-Index.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường không chỉ phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu này, mà còn ghi nhận sự lan tỏa tích cực khi dòng tiền quay trở lại với nhiều mã đã giảm sâu trước đó. Nổi bật, GEX, EIB và VIX đồng loạt tăng kịch trần, trong khi nhiều cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và bất động sản cũng thu hẹp đáng kể đà giảm hoặc đảo chiều tăng giá.

hoạt động của công công ty chứng khoán Bảo Việt
VN-Index có phiên tăng điểm mạnh, tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh. PNJ và DGC giảm sâu sau những thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Nhóm bất động sản cũng phân hóa mạnh khi DXG, NLG cùng một số mã khác giảm 4 - 7%, cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu ở nhiều cổ phiếu.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, với khối lượng khớp lệnh cao hơn khoảng 35,2% so với bình quân 20 phiên. Đáng chú ý, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu tăng giá, với giá trị giao dịch tại nhóm này cao gấp khoảng 4,4 lần nhóm giảm giá, phản ánh lực cầu bắt đáy đã chủ động hơn sau giai đoạn thị trường rơi vào trạng thái quá bán.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, phiên tăng điểm hôm nay mang ý nghĩa tích cực khi giúp VN-Index chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp và cho thấy áp lực bán đã phần nào hạ nhiệt sau giai đoạn giải chấp. Chỉ số đã có phản ứng tốt tại vùng hỗ trợ 1.650 - 1.670 điểm, tương ứng vùng đáy được thiết lập vào tháng 12/2025 và tháng 4/2026, đồng thời cũng là vùng quá bán trong ngắn hạn.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để khẳng định thị trường đã hình thành xu hướng tăng mới. Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn được đánh giá là suy giảm, trong khi phần lớn các nhóm ngành vẫn đang trong quá trình tích lũy sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Trong những phiên tới, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật với mục tiêu hướng tới vùng 1.730 - 1.750 điểm. Tuy nhiên, diễn biến nhiều khả năng sẽ tiếp tục phân hóa khi dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu, thay vì tạo ra một xu hướng tăng đồng thuận trên toàn thị trường./.

Tấn Minh
Từ khóa:
chỉ số VN Index dòng tiền bắt đáy phiên giao dịch hôm nay thị trường chứng khoán Nhóm cổ phiếu vốn hóa áp lực bán ròng xu hướng ngắn hạn

Bài liên quan

Động lực cải cách thị trường vốn từ quá trình nâng hạng

Động lực cải cách thị trường vốn từ quá trình nâng hạng

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn

Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực giải chấp gia tăng, VN-Index lùi sâu về vùng 1.668 điểm

Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực giải chấp gia tăng, VN-Index lùi sâu về vùng 1.668 điểm

Dành cho bạn

Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn vận hành Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn vận hành Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Phát triển nguyên liệu xanh bền vững - chìa khóa để ngành gỗ chạm mốc 25 tỷ USD

Phát triển nguyên liệu xanh bền vững - chìa khóa để ngành gỗ chạm mốc 25 tỷ USD

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Tăng tốc giải ngân nhưng không nới lỏng kiểm soát

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Tăng tốc giải ngân nhưng không nới lỏng kiểm soát

Mở rộng quy mô, đa dạng hàng hóa, nâng cao hiệu quả thị trường vốn

Mở rộng quy mô, đa dạng hàng hóa, nâng cao hiệu quả thị trường vốn

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá

Đọc thêm

Lợi nhuận quý II của CII giảm hơn 91%, nợ dài hạn tăng mạnh

Lợi nhuận quý II của CII giảm hơn 91%, nợ dài hạn tăng mạnh

(TBTCO) - CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2026 đạt 16,9 tỷ đồng, giảm hơn 91% so với cùng kỳ năm trước; nợ dài hạn tăng 40,9% so với đầu năm, lên 9.212 tỷ đồng.
Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong những tháng còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 111.673 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm 54,7% tổng giá trị đáo hạn.
Thêm ba lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Thêm ba lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vừa công bố thông tin bất thường về việc 3 lãnh đạo của doanh nghiệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Mở rộng và phát triển đồng bộ thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng

Mở rộng và phát triển đồng bộ thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng

(TBTCO) - Nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đang tăng mạnh, trong khi dư địa mở rộng tín dụng ngân hàng ngày càng thu hẹp. Giải pháp then chốt để hình thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn bền vững cho nền kinh tế là phát triển đồng bộ thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE

(TBTCO) - Ngày 22/7, theo giờ Luân Đôn, Vương Quốc Anh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank cùng đoàn công tác đã thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange – LSE), trung tâm tài chính lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới.
Lãi suất khó giảm sâu, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện nhưng còn nhiều áp lực

Lãi suất khó giảm sâu, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện nhưng còn nhiều áp lực

(TBTCO) - Các chuyên gia đánh giá, mặt bằng lãi suất nhiều khả năng sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ trong nửa cuối năm. Dù thanh khoản được kỳ vọng cải thiện nhờ các chính sách hỗ trợ, rủi ro về nguồn vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn hiện hữu.
"Miếng bánh" margin "nảy nở" giữa vùng trũng thanh khoản

"Miếng bánh" margin "nảy nở" giữa vùng trũng thanh khoản

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường thu hẹp, doanh thu môi giới phân hóa, nhưng lãi từ hoạt động cho vay tại phần lớn công ty chứng khoán lại trở thành một điểm sáng khi vẫn tăng mạnh và đồng đều trong quý II/2026.
Chuẩn hóa giao dịch điện tử, nâng “chất” thị trường chứng khoán

Chuẩn hóa giao dịch điện tử, nâng “chất” thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Việc sửa đổi các quy định về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán không chỉ nhằm theo kịp quá trình chuyển đổi số của ngành Tài chính, mà còn tạo nền tảng pháp lý cho các nghiệp vụ đã triển khai trên thực tế, nâng cao an toàn giao dịch, bảo vệ nhà đầu tư và đáp ứng các tiêu chí của thị trường mới nổi.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, mua thêm SHB trong phiên thị trường đảo chiều

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, mua thêm SHB trong phiên thị trường đảo chiều

PGBank báo lãi tăng gần 66%, nâng vốn mạnh, tạo đà mở rộng tín dụng

PGBank báo lãi tăng gần 66%, nâng vốn mạnh, tạo đà mở rộng tín dụng

Hà Nội đặt mục tiêu khai thác hiệu quả 3 động lực tăng trưởng: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu

Hà Nội đặt mục tiêu khai thác hiệu quả 3 động lực tăng trưởng: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu

Hà Nội dồn lực kích hoạt ba trụ cột tăng trưởng cuối năm

Hà Nội dồn lực kích hoạt ba trụ cột tăng trưởng cuối năm

Cơ quan Thuế, Hải quan gỡ vướng chính sách cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Cơ quan Thuế, Hải quan gỡ vướng chính sách cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -10.24
23/07 | -10.24 (7,498.96 -10.24 (-0.14%))
DJI -6.06
23/07 | -6.06 (52,218.58 -6.06 (-0.01%))
IXIC -146.30
23/07 | -146.30 (25,690.90 -146.30 (-0.57%))
NYA +29.53
23/07 | +29.53 (23,919.71 +29.53 (+0.12%))
XAX +79.80
23/07 | +79.80 (8,305.80 +79.80 (+0.97%))
BUK100P -3.73
23/07 | -3.73 (1,062.45 -3.73 (-0.35%))
RUT -27.46
23/07 | -27.46 (2,959.94 -27.46 (-0.92%))
VIX +1.59
23/07 | +1.59 (18.23 +1.59 (+9.56%))
FTSE -32.88
23/07 | -32.88 (10,684.09 -32.88 (-0.31%))
GDAXI -213.00
23/07 | -213.00 (24,942.41 -213.00 (-0.85%))
FCHI -112.90
23/07 | -112.90 (8,324.99 -112.90 (-1.34%))
STOXX50E -70.23
23/07 | -70.23 (6,246.76 -70.23 (-1.11%))
N100 -17.05
23/07 | -17.05 (1,917.60 -17.05 (-0.88%))
BFX -5.99
23/07 | -5.99 (5,691.01 -5.99 (-0.11%))
MOEX.ME -0.11
23/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +318.15
23/07 | +318.15 (25,210.81 +318.15 (+1.28%))
STI -13.66
23/07 | -13.66 (5,581.76 -13.66 (-0.24%))
AXJO +16.00
23/07 | +16.00 (8,839.00 +16.00 (+0.18%))
AORD +13.20
23/07 | +13.20 (9,018.10 +13.20 (+0.15%))
BSESN -363.66
23/07 | -363.66 (76,391.39 -363.66 (-0.47%))
JKSE -19.17
23/07 | -19.17 (6,315.31 -19.17 (-0.30%))
KLSE +3.22
23/07 | +3.22 (1,714.59 +3.22 (+0.19%))
NZ50 +32.13
23/07 | +32.13 (13,795.31 +32.13 (+0.23%))
KS11 +299.19
23/07 | +299.19 (7,096.89 +299.19 (+4.40%))
TWII +25.03
23/07 | +25.03 (44,850.81 +25.03 (+0.06%))
GSPTSE +116.03
23/07 | +116.03 (35,485.11 +116.03 (+0.33%))
BVSP +4,221.91
23/07 | +4,221.91 (177,547.56 +4,221.91 (+2.44%))
MXX +590.00
23/07 | +590.00 (67,303.83 +590.00 (+0.88%))
IPSA -59.68
23/07 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +97,792.25
23/07 | +97,792.25 (3,379,771.50 +97,792.25 (+2.98%))
TA125.TA 0.00
23/07 | 0.00 (4,156.91 0.00 (0.00%))
CASE30 -57.70
23/07 | -57.70 (53,931.90 -57.70 (-0.11%))
JN0U.JO -108.72
23/07 | -108.72 (6,548.56 -108.72 (-1.63%))
DX-Y.NYB +0.23
23/07 | +0.23 (101.35 +0.23 (+0.22%))
125904-USD-STRD -23.34
23/07 | -23.34 (2,786.72 -23.34 (-0.83%))
XDB +0.01
23/07 | +0.01 (133.77 +0.01 (+0.01%))
XDE +0.13
23/07 | +0.13 (114.12 +0.13 (+0.11%))
000001.SS +9.74
23/07 | +9.74 (3,876.78 +9.74 (+0.25%))
N225 +307.00
23/07 | +307.00 (66,422.60 +307.00 (+0.46%))
XDN +0.02
23/07 | +0.02 (61.30 +0.02 (+0.03%))
XDA -0.04
23/07 | -0.04 (69.96 -0.04 (-0.05%))