Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực giải chấp gia tăng, VN-Index lùi sâu về vùng 1.668 điểm

VN-Index giảm điểm mạnh

Hôm nay (22/7), thị trường tiếp tục có phiên giao dịch tiêu cực với áp lực bán đột biến mở rộng, gia tăng ở nhiều nhóm mã. VN-Index tăng điểm nhẹ đầu phiên lên quanh 1.737 điểm với lực cầu suy yếu. Áp lực bán sau đó gia tăng mạnh ở nhiều mã vốn hóa lớn. VN-Index không giữ được hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm và tiếp tục giảm mạnh với thanh khoản gia tăng tiêu cực.

Kết phiên, VN-Index giảm mạnh 63,03 điểm (-3,58%) về mức 1.668,53 điểm, trên vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.600 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 22/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 245 mã giảm giá, 45 mã giữ giá tham chiếu và 75 mã tăng giá.

Không còn bóng dáng của nhóm ngành tăng điểm, 21 nhóm ngành đều đóng cửa trong sắc đỏ. Bán lẻ, bất động sản, hóa chất, dầu khí... là những nhóm cổ phiếu giảm sâu nhất, tác động tiêu cực nhất tới thị trường chung.

VN30 cũng có phiên giảm điểm (-54,42 điểm), về mức 1.826,9 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 2 mã tăng giá, 1 mã giữ giá, nhưng có tới 27 mã giảm giá.

Thanh khoản gia tăng mạnh về khối lượng khớp lệnh, đạt mức cao nhất trong 2 tháng trở lại đây và tăng cao (+54,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 915 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 23,405 tỷ đồng, tăng 0,87% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -5,25 điểm, về mức 275,49 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,65 điểm, về mức 124,77 điểm.

Sau phiên mua ròng hiếm hoi hôm qua, trong ngày hôm nay, khối ngoại lại quay về xu hướng bán ròng, với giá trị bán ròng tăng mạnh. Tính đến hết phiên, khối ngoại bán ròng với giá trị gần 2 nghìn tỷ đồng, tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như: SSI (-292 tỷ đồng), VIC (-208 tỷ đồng), VCB (-202 tỷ đồng)…Ở chiều mua ròng, có các cổ phiếu VNM (167 tỷ đồng), HPG (52 tỷ đồng), GEE (27 tỷ đồng)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 14 tỷ đồng

Áp lực bán có thể còn tiếp diễn

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, phiên giảm sâu ngày hôm nay phản ánh tâm lý bi quan lan rộng khi áp lực hạ tỷ lệ dư nợ ký quỹ (margin) và bán giải chấp gia tăng. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu giảm giá, trong khi lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cung lớn trên thị trường.

Việc VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng 1.695 - 1.700 điểm khiến xu hướng ngắn hạn tiếp tục suy yếu. Chỉ số hiện lùi về quanh 1.670 điểm - vùng giá thấp nhất kể từ tháng 4/2026 và đang hướng đến vùng hỗ trợ mạnh hơn tại 1.650 - 1.670 điểm.

Trong kịch bản tích cực, nếu áp lực giải chấp sớm hạ nhiệt, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật tại vùng này. Ngược lại, nếu hoạt động bán giải chấp tiếp tục gia tăng, VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng 1.600 điểm - khu vực từng tạo đáy trong các tháng 11/2025 và 3/2026.

Việc VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng 1.695 - 1.700 điểm khiến xu hướng ngắn hạn tiếp tục suy yếu. Ảnh Đức Thanh

Các chuyên gia cũng cho rằng, áp lực bán hiện diễn ra trên diện rộng, khiến nhiều cổ phiếu, kể cả các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng, giảm xuống mức định giá thấp. Không ít doanh nghiệp đang giao dịch với hệ số P/E chỉ khoảng 4 - 8 lần và P/B thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử.

Ở góc độ định giá, tổng vốn hóa thị trường hiện vào khoảng 382 tỷ USD, tương đương khoảng 74% GDP năm 2025. Mức định giá này được đánh giá đang dần trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn nếu thị trường tiếp tục chịu áp lực bán trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động mạnh và tâm lý còn thận trọng, nhà đầu tư vẫn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và chờ tín hiệu cân bằng rõ ràng trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu./.