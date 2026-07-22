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Bộ Tài chính đề xuất thu phí 3 tên miền ".vn" mới, kéo dài ưu đãi đến năm 2030

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
17:56 | 22/07/2026
Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thu lệ phí đăng ký, phí duy trì sử dụng đối với ba tên miền ".vn" mới, đồng thời kéo dài chính sách miễn phí duy trì sử dụng đối với tên miền id.vn và biz.vn đến hết năm 2030.
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Đề xuất thu phí tên miền mới

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định thu lệ phí đăng ký, phí duy trì sử dụng đối với ba tên miền quốc gia “.vn” mới gồm on.vn, ad.vn và ap.vn, đồng thời kéo dài chính sách miễn phí duy trì sử dụng đối với tên miền id.vn và biz.vn đến hết năm 2030 nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong chuyển đổi số.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tài nguyên Internet, lệ phí phân bổ, cấp tài nguyên Internet.

Bộ Tài chính đề xuất thu phí 3 tên miền
Dự thảo bổ sung quy định thu lệ phí đăng ký, phí duy trì sử dụng đối với 03 tên miền on.vn, ad.vn và ap.vn.

Hiện Thông tư số 10/2025/TT-BTC quy định thu lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng đối với 16 nhóm tên miền quốc gia “.vn”, gồm com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn, edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn, info.vn, pro.vn, id.vn, name.vn, io.vn và nhóm tên miền theo địa giới hành chính. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở các tên miền quốc gia “.vn” được xác định là tài nguyên Internet theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

Tuy nhiên, để triển khai Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, ngày 25/12/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN thay thế Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT. Thông tư mới bổ sung ba nhóm tên miền quốc gia gồm on.vn, ad.vn và ap.vn.

Theo quy định tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân khi được cấp đăng ký hoặc duy trì sử dụng ba nhóm tên miền này phải nộp lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng. Tuy nhiên, Thông tư số 10/2025/TT-BTC hiện chưa quy định mức thu đối với ba nhóm tên miền mới. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định để bảo đảm đồng bộ với các quy định về quản lý tài nguyên Internet. Theo Bộ Tài chính, nhu cầu đăng ký sử dụng ba nhóm tên miền này ước khoảng 18.000 lượt đăng ký mỗi năm.

Về mức thu, dự thảo tiếp tục áp dụng nguyên tắc phân loại theo giá trị và mục đích sử dụng của từng nhóm tên miền như quy định hiện hành. Trong đó, tên miền on.vn được xếp vào nhóm tên miền dùng chung có giá trị cao, gắn với hoạt động thương mại và cung cấp dịch vụ, tương tự com.vn, net.vn và ai.vn, áp dụng mức lệ phí đăng ký 100.000 đồng/lần và phí duy trì 250.000 đồng/năm.

Đối với tên miền ad.vn, do mang ý nghĩa về lĩnh vực quảng cáo, phù hợp với hoạt động quảng bá, tiếp thị, thiết kế, sáng tạo nội dung và phát triển thương hiệu, dự thảo đề xuất xếp vào nhóm tên miền dùng chung phục vụ chia sẻ thông tin chuyên ngành, dịch vụ công và cộng đồng, áp dụng lệ phí đăng ký 50.000 đồng/lần và phí duy trì 100.000 đồng/năm.

Trong khi đó, tên miền ap.vn được xác định phù hợp với các hoạt động phát triển phần mềm, ứng dụng di động và nền tảng số, thuộc nhóm tên miền phổ cập cần khuyến khích sử dụng. Theo đề xuất, mức lệ phí đăng ký là 10.000 đồng/lần và phí duy trì là 20.000 đồng/năm.

Bộ Tài chính cho biết việc bổ sung quy định thu phí, lệ phí đối với ba nhóm tên miền mới nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 147/2024/NĐ-CP cũng như các quy định chuyên ngành về quản lý tài nguyên Internet.

Kéo dài miễn phí tên miền “.vn”

Bên cạnh việc bổ sung ba nhóm tên miền mới, dự thảo cũng đề xuất kéo dài chính sách miễn phí duy trì sử dụng đối với tên miền id.vn và biz.vn sau khi chính sách hiện hành hết hiệu lực vào cuối năm 2026.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026, công dân Việt Nam từ đủ 18 đến 23 tuổi được miễn phí duy trì sử dụng tên miền id.vn, trong khi doanh nghiệp mới thành lập trong vòng một năm và hộ kinh doanh được miễn phí duy trì tên miền biz.vn trong hai năm đầu.

Bộ Tài chính cho biết đề xuất kéo dài chính sách này xuất phát từ quy định tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP cũng như Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đến năm 2030 phấn đấu có ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ thông qua các hoạt động chuyển đổi số, trong đó tối thiểu 300.000 doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, đến hết năm 2025, cả nước có khoảng 683.000 tên miền quốc gia “.vn”, tương đương 6,8 tên miền trên 1.000 dân. Trong khi đó, khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 940.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động. Nhóm công dân từ 18 đến 23 tuổi có nhu cầu hiện diện số cao nhưng tỷ lệ sử dụng tên miền riêng vẫn còn hạn chế. Bộ Tài chính cũng cho rằng chính sách miễn phí hiện hành chỉ áp dụng đến hết năm 2026 nên chưa bảo đảm tính dài hạn.

Trên cơ sở đó, dự thảo đề xuất kéo dài chính sách miễn phí duy trì sử dụng đối với tên miền id.vn và biz.vn từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2030. Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 18 đến 23 tuổi đăng ký tên miền id.vn sẽ bắt đầu nộp phí từ năm thứ ba kể từ ngày được cấp. Đối với doanh nghiệp thành lập trong vòng 12 tháng, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác đăng ký tên miền biz.vn lần đầu, việc nộp phí cũng được thực hiện từ năm thứ ba. Chính sách này chỉ áp dụng đối với một tên miền đăng ký mới đầu tiên của mỗi đối tượng.

Hiện dự thảo Thông tư đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ trước khi hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Thu Hương
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