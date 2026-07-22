Bộ Tài chính thay thế 2 thủ tục hành chính trong giải quyết thuế quốc tế và giao dịch liên kết

Theo Quyết định số 1911/QĐ-BTC, có 2 thủ tục hành chính được thay thế, gồm: thủ tục đề nghị áp dụng Thủ tục thỏa thuận song phương theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (MAP) và thủ tục đề nghị áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA).

Hồ sơ thủ tục hành chính trong giải quyết thuế quốc tế và giao dịch liên kết được Cục Thuế tiếp nhận và giải quyết theo hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến. Ảnh: Đức Thanh

Hai thủ tục này được thay thế để thực hiện theo Thông tư số 95/2026/TT-BTC ngày 1/7/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ có hiệu lực tại Việt Nam. Đồng thời, Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục MAP và áp dụng cơ chế APA đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo Phụ lục ban hành kèm Quyết định số 1911/QĐ-BTC, thủ tục MAP được thực hiện qua 4 bước: tiếp nhận hồ sơ; rà soát, phân tích hồ sơ; trao đổi quan điểm, đàm phán với cơ quan thuế nước ngoài và xác nhận kết quả trao đổi bằng văn bản của người nộp thuế; kết thúc và thực hiện MAP.

Đối tượng thực hiện thủ tục là các đối tượng cư trú của Việt Nam. Thủ tục MAP phải được thực hiện trong thời hạn 3 năm hoặc 2 năm, tùy từng hiệp định thuế, kể từ ngày có thông báo đầu tiên của cơ quan thuế nước ngoài dẫn đến việc xử lý thuế mà người khiếu nại cho là không phù hợp với hiệp định thuế.

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Thuế, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng định danh quốc gia theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính là Cục Thuế. Kết quả giải quyết gồm: Thông báo chấp nhận đề nghị MAP (mẫu số 02/MAP), Thông báo từ chối đề nghị MAP (mẫu số 03/MAP) và Thông báo kết thúc hồ sơ MAP (mẫu số 04/MAP). Thủ tục không thu phí, lệ phí.

Đối với thủ tục APA, quy trình được quy định từ giai đoạn tham vấn trước khi nộp hồ sơ chính thức, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, trao đổi, đàm phán với cơ quan thuế liên quan đến ký kết và lưu hành APA; đồng thời quy định cụ thể các trường hợp gia hạn, sửa đổi, hủy bỏ APA.

Hồ sơ được Cục Thuế tiếp nhận và giải quyết theo hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến. Thủ tục không thu phí, lệ phí.

Quyết định số 1911/QĐ-BTC cũng quy định rõ trình tự thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, đối tượng thực hiện, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, phương thức nộp hồ sơ, căn cứ pháp lý và các mẫu đơn, mẫu tờ khai đối với từng thủ tục, bảo đảm thống nhất với Luật Quản lý thuế, các nghị định hướng dẫn và Thông tư số 95/2026/TT-BTC.

Việc thay thế 2 thủ tục hành chính trên nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý thuế đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh có yếu tố nước ngoài và giao dịch liên kết; tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện thuận lợi các thủ tục theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hạn chế nguy cơ đánh thuế trùng, đồng thời nâng cao tính minh bạch, thống nhất trong quản lý thuế theo thông lệ quốc tế.

Quyết định số 1911/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (17/7/2026). Đồng thời, bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính số thứ tự 03 tại Quyết định số 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, bãi bỏ thủ tục hành chính số thứ tự 01 tại Quyết định số 216/QĐ-BTC ngày 3/2/2026 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính./.