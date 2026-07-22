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Ngày 22/7: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

06:34 | 22/07/2026
Giá cà phê hôm nay (22/7) tiếp tục tăng 500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 98.000 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới, giá thu mua vẫn dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng nhẹ ở một vài địa phương. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiếp tục đi lên

Khảo sát sáng 22/7 cho thấy, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng 500 đồng/kg so với phiên trước, duy trì xu hướng tích cực từ cuối tuần qua. Theo đó, giá thu mua hiện phổ biến trong khoảng 98.000 - 98.500 đồng/kg, tiến sát mốc 100.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), Đắk Lắk và Gia Lai cùng được các doanh nghiệp thu mua ở mức 98.500 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt 98.000 đồng/kg, thấp hơn 500 đồng/kg so với ba địa phương còn lại.

Diễn biến này cho thấy thị trường cà phê nội địa vẫn đang được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế và tâm lý găm hàng của người trồng cà phê.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch gần nhất. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 tăng 7 USD/tấn (0,18%), lên 3.884 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 22 USD/tấn (0,57%), đạt 3.851 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 4,25 US cent/pound (1,33%), lên 324,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng 5,65 US cent/pound (1,86%), đạt 309,45 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục ổn định

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Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 22/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm vẫn dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước.

Trong đó, Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, đạt 140.500 đồng/kg.

Đứng sau là Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai cùng duy trì mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu cũng không ghi nhận biến động đáng kể. Tiêu đen Indonesia được giao dịch ở mức 6.773 USD/tấn, tiêu đen Brazil loại ASTA ở 5.800 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia giữ mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được báo giá 9.336 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia duy trì ở mức 12.200 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam được chào bán ở 8.250 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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