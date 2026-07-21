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Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
21:11 | 21/07/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với thị trường tài sản mã hóa, việc nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm thị trường vận hành an toàn, minh bạch và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
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Tăng cường năng lực thực thi

Ngày 21/7/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Tether và Chainalysis tổ chức Chương trình đào tạo về “Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa”. Nội dung chương trình tập trung trao đổi kinh nghiệm quốc tế, chia sẻ các giải pháp về tuân thủ, giám sát và thực thi pháp luật, góp phần nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với thị trường tài sản mã hóa.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho biết, Chính phủ đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với thị trường tài sản mã hóa theo hướng khuyến khích đổi mới sáng tạo gắn với quản lý rủi ro, tạo lập môi trường minh bạch, an toàn và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Trong tiến trình đó, UBCKNN được giao nhiều nhiệm vụ về xây dựng, tổ chức và giám sát hoạt động của thị trường.

Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi trên thị trường tài sản mã hóa
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: SSC

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, bên cạnh việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, việc nâng cao năng lực thực thi cho đội ngũ cán bộ và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật với khu vực tư nhân có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm các quy định được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, chương trình được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, doanh nghiệp phát hành tài sản mã hóa và các đơn vị cung cấp giải pháp phân tích công nghệ chuỗi khối cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ thông lệ quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong công tác quản lý, giám sát và thực thi pháp luật đối với thị trường tài sản mã hóa.

Tiếp cận thông lệ quốc tế

Phát biểu tại chương trình, ông Aaron Chua - Giám đốc Cấp phép và Pháp lý khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tether cho rằng, quản lý và xử lý các hành vi vi phạm trên thị trường tài sản mã hóa chỉ có thể đạt hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chủ thể, từ cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, các đơn vị phân tích blockchain, nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (VASP) và tổ chức phát hành stablecoin. Mỗi chủ thể đảm nhận một vai trò khác nhau, nhưng đều góp phần quan trọng trong việc phát hiện, truy vết, phong tỏa và hỗ trợ thu hồi tài sản liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Aaron Chua đánh giá, Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng ngay từ đầu cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa. “Tether sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan quản lý Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi” - đại diện Tether khẳng định .

Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi trên thị trường tài sản mã hóa
Toàn cảnh buổi đào tạo. Ảnh: SSC

Tiếp đó, trong phần của chia sẻ của đại diện Chainalysis, ông Diederik Van Wersch - Giám đốc khu vực ASEAN nhận định, Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ tiếp cận tài sản mã hóa cao, tạo ra nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo, nhưng cũng đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát và quản lý rủi ro.

Theo ông Diederik Van Wersch, mặc dù các giao dịch trên blockchain có thể được thực hiện nhanh chóng và vượt qua biên giới quốc gia, nhưng chính đặc tính minh bạch của công nghệ blockchain cũng mang lại những công cụ mới hỗ trợ cơ quan quản lý trong hoạt động giám sát, điều tra, thực thi pháp luật và hợp tác xuyên biên giới. Ông kỳ vọng, chương trình sẽ góp phần chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hỗ trợ các cơ quan quản lý Việt Nam xây dựng khuôn khổ quản lý hiệu quả đối với thị trường tài sản mã hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia đến từ Tether, Chainalysis, Hiệp hội Blockchain Singapore (BAS), Metacomp, XREX và OKX đã chia sẻ nhiều nội dung chuyên sâu về các tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF); xây dựng và triển khai chương trình tuân thủ đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; cách truy vết theo dòng tiền và điều tra pháp chứng trong thu hồi tài sản; xử lý các mạng lưới giao dịch ngang hàng (P2P) bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng trao đổi về cơ chế phối hợp thực thi pháp luật xuyên biên giới; quy trình các tổ chức phát hành stablecoin xử lý yêu cầu pháp lý từ cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia và triển khai các biện pháp phong tỏa khẩn cấp tài sản.

Thông qua các phiên trao đổi chuyên sâu và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia quốc tế, chương trình đã góp phần cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, đồng thời tăng cường kết nối, phối hợp giữa cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác giám sát, thực thi pháp luật trên thị trường tài sản mã hóa. Đây cũng là hoạt động thiết thực hỗ trợ quá trình xây dựng và vận hành thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo hướng minh bạch, an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế./.

Mai Tấn
Từ khóa:
năng lực quản lý thị trường tài sản mã hóa tuân thủ pháp luật giám sát và thực thi khuôn khổ pháp lý chương trình đào tạo

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