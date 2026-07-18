Chứng khoán

Cân bằng đổi mới và quản trị để phát triển thị trường tài sản mã hóa

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
20:22 | 18/07/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh mã hóa tài sản thực đang trở thành xu hướng của thị trường tài chính toàn cầu, Việt Nam có cơ hội hình thành một kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, việc hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng dữ liệu minh bạch và thiết lập cơ chế quản trị rủi ro đồng bộ là yêu cầu mang tính quyết định.
aa
Phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm hành chính về tài sản mã hóa Định hình hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa an toàn, minh bạch

Hạ tầng dữ liệu và pháp lý là nền tảng của thị trường

Mã hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA) đang mở ra cơ hội hình thành một kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, điều kiện tiên quyết không chỉ là công nghệ blockchain, mà còn là một hệ sinh thái thị trường được xây dựng trên nền tảng pháp lý rõ ràng, dữ liệu minh bạch và cơ chế giám sát hiệu quả.

Chia sẻ tại Hội nghị Mã hóa tài sản thực Việt Nam 2026 (Vietnam RWA Summit 2026), ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho biết, dòng vốn vào lĩnh vực tài sản thực được mã hóa đang tăng trưởng mạnh trên phạm vi toàn cầu. Riêng năm 2025, dòng vốn đầu tư vào nhóm tài sản này ghi nhận mức tăng khoảng 300%, đạt khoảng 22 tỷ USD, vượt xa tốc độ tăng của nhiều nhóm tài sản số khác.

Tuy nhiên, trở ngại khiến thị trường chưa phát triển tương xứng với tiềm năng không nằm ở công nghệ token hóa, mà ở việc chưa xây dựng được đầy đủ niềm tin cho thị trường vốn.

Cân bằng đổi mới và quản trị để phát triển thị trường tài sản mã hóa
Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BTC

Theo ông Trung, blockchain có thể hỗ trợ phân phối, chuyển nhượng và thanh toán tài sản, nhưng không thể tự tạo ra niềm tin hay biến một tài sản kém chất lượng thành tài sản tốt. Niềm tin đối với token phải bắt đầu từ dữ liệu đáng tin cậy về tài sản thực, danh tính có thể kiểm chứng của các bên, thông tin xác thực về tài sản và dòng tiền, cùng cơ chế công bố, theo dõi và giám sát liên tục.

Vì vậy, cấu trúc thị trường cần được xây dựng theo trình tự từ tài sản thực, hạ tầng dữ liệu tin cậy đến tài sản số trên một nền tảng pháp lý phù hợp, sau đó mới hình thành token và các kênh phân phối. Trong cấu trúc này, sàn giao dịch chỉ là một trong nhiều kênh đưa tài sản đến nhà đầu tư, vấn đề quyết định vẫn là loại tài sản được phân phối, chất lượng tài sản và khả năng kiểm chứng dữ liệu phía dưới.

Đối với Việt Nam, ông Trung cho biết, trong thời gian qua, đã có một số văn bản pháp luật ở nhiều cấp độ, từ luật, nghị định đến thông tư, được ban hành, trong đó có các quy định liên quan đến tài sản mã hóa. Bên cạnh đó, các quy định về định danh và xác thực cũng đang được hoàn thiện. Việt Nam cũng có lợi thế về quy mô nhu cầu bán lẻ, với khoảng 200 tỷ USD tài sản mã hóa đi qua thị trường và khoảng 17 triệu ví hoặc người nắm giữ tài sản mã hóa. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thị trường vốn được số hóa, với điều kiện các lớp dữ liệu, tài sản số và cơ chế phân phối được xây dựng đầy đủ.

An toàn hệ thống là yếu tố then chốt

Song hành với triển vọng tăng trưởng, quản trị rủi ro và an toàn hệ thống được xác định là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển thị trường, phù hợp với định hướng thận trọng, có kiểm soát của Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Trong chương trình Thảo luận “Đối thoại công - tư: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp kiến thiết, quốc gia thịnh vượng”, PGS.TS Đặng Văn Thanh - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội (khóa XI) cho rằng, việc phân chia, chuyển nhượng các phần tài sản trên nền tảng sổ cái phân tán có thể tạo thuận lợi cho hoạt động hạch toán, quyết toán, tiếp cận nguồn vốn và mở rộng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, cơ hội phát triển phải đi cùng năng lực nhận diện và quản trị rủi ro. Yêu cầu này không chỉ đặt ra ở cấp độ từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, mà còn ở cấp độ quản trị quốc gia, nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính và nền tài chính quốc gia.

Cân bằng đổi mới và quản trị để phát triển thị trường tài sản mã hóa

Đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp tại phiên thảo luận “Đối thoại công - tư: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp kiến thiết, quốc gia thịnh vượng”. Ảnh: Mai Tấn

GS.TS Phan Trung Lý - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (khóa XIII) đề cập những vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh của tài sản mã hóa và yêu cầu từng bước hoàn thiện khung pháp lý. Khuôn khổ pháp luật cần vừa bảo đảm an toàn, an ninh, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các sàn giao dịch.

Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ông Tô Trần Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết, khuôn khổ thí điểm hiện nay được xây dựng theo hướng “vừa chặt, vừa mở”. Các tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu cao về năng lực tài chính và an toàn công nghệ, trong khi cơ chế phát hành và lựa chọn tài sản niêm yết vẫn dành không gian nhất định cho thị trường.

Theo ông Tô Trần Hòa, cấp phép mới chỉ là bước khởi đầu. Yêu cầu quan trọng hơn là xây dựng năng lực quản lý, giám sát khi thị trường chính thức vận hành và tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trên cơ sở thực tiễn.

Ở góc độ phòng, chống rửa tiền, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, Việt Nam đã bước đầu hình thành khuôn khổ pháp lý nền tảng cho thị trường tài sản mã hóa thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), trong đó có một nội dung quan trọng là chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào đối tượng báo cáo theo pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), việc hoàn thiện khung pháp lý mới chỉ là điều kiện cần. Việt Nam còn phải chứng minh hiệu quả thực thi thông qua cơ chế vận hành thị trường, hoạt động của các sàn giao dịch, công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và xử lý vi phạm trên thực tế.

Bà Thơ cho biết, FATF đánh giá Việt Nam hoàn thành một phần, như vậy, vẫn còn nhiều việc phải làm để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. “Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhằm bảo đảm thị trường tài sản mã hóa vận hành minh bạch, an toàn và hiệu quả” - bà Thơ nói./.

Mai Tấn
Từ khóa:
thị trường tài sản mã hóa cơ chế quản trị rủi ro khung pháp lý nền tảng phòng chống rửa tiền hạ tầng dữ liệu minh bạch Kênh huy động vốn quản trị rủi ro an toàn

Bài liên quan

Đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm báo cáo về phòng, chống rửa tiền

Đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm báo cáo về phòng, chống rửa tiền

Thị trường tài sản mã hóa: Pháp lý mở đường, niềm tin tạo sức bật

Thị trường tài sản mã hóa: Pháp lý mở đường, niềm tin tạo sức bật

Nền móng cho thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Nền móng cho thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Dành cho bạn

Infographics: Công tác quản lý nợ công và vốn ODA, vay ưu đãi, viện trợ

Infographics: Công tác quản lý nợ công và vốn ODA, vay ưu đãi, viện trợ

Định hình hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa an toàn, minh bạch

Định hình hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa an toàn, minh bạch

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển doanh nghiệp là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển doanh nghiệp là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia

Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu các nhóm giải pháp khơi thông và huy động nguồn lực từ doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu các nhóm giải pháp khơi thông và huy động nguồn lực từ doanh nghiệp

Tỷ giá USD hôm nay (18/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng 10 tuần, Fed phát tín hiệu duy trì lãi suất cao

Tỷ giá USD hôm nay (18/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng 10 tuần, Fed phát tín hiệu duy trì lãi suất cao

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết thực chất, xử lý hiệu quả khó khăn của doanh nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết thực chất, xử lý hiệu quả khó khăn của doanh nghiệp

Đọc thêm

Tái định hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo chất lượng tín dụng

Tái định hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo chất lượng tín dụng

(TBTCO) - Nghị định số 200/2026/NĐ-CP đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc tái định hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng lấy chất lượng tín dụng làm trọng tâm. Nghị định bổ sung nhiều điều kiện đối với tổ chức phát hành, tăng cường minh bạch và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, hướng tới nâng cao chất lượng thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Thị trường vốn bước vào giai đoạn chuyển đổi về chất

Thị trường vốn bước vào giai đoạn chuyển đổi về chất

(TBTCO) - Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải, kết quả hai quý đầu năm cho thấy, thị trường vốn đang bước vào giai đoạn chuyển đổi về chất. Quá trình này đòi hỏi những cải cách sâu rộng, đồng bộ hơn nhằm duy trì tăng trưởng bền vững trước biến động của kinh tế toàn cầu.
Chứng khoán phái sinh ngày 17/7: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gặp vùng kháng cự

Chứng khoán phái sinh ngày 17/7: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gặp vùng kháng cự

(TBTCO) - VN30-Index tiếp tục giảm khi áp lực bán lan rộng tại nhóm vốn hóa lớn và thanh khoản suy yếu. Trên thị trường phái sinh, sắc đỏ cũng áp đảo nhưng giá các hợp đồng tương lai cũng giảm nhẹ hơn chỉ số cơ sở.
Khối ngoại mạnh tay gom thêm cổ phiếu Vinamilk giữa nhịp điều chỉnh

Khối ngoại mạnh tay gom thêm cổ phiếu Vinamilk giữa nhịp điều chỉnh

(TBTCO) - Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu VNM trong 10 phiên giao dịch gần đây. Dù vậy, tính chung toàn thị trường, khối ngoại vẫn bán ròng 693 tỷ đồng trên 3 sàn.
Dư nợ margin vượt 412.000 tỷ đồng, công ty chứng khoán bước vào cuộc đua vốn mới

Dư nợ margin vượt 412.000 tỷ đồng, công ty chứng khoán bước vào cuộc đua vốn mới

(TBTCO) - Dư nợ cho vay ký quỹ tiếp tục lập kỷ lục, trong khi yêu cầu về vốn và quản trị rủi ro ngày càng chặt chẽ được dự báo sẽ khiến các công ty chứng khoán phân hóa rõ hơn trước cơ hội nâng hạng thị trường.
Chứng khoán ngày 17/7: Dòng tiền suy yếu, VN-Index lại đánh mất mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 17/7: Dòng tiền suy yếu, VN-Index lại đánh mất mốc 1.800 điểm

Sau phiên phục hồi tích cực trước đó, thị trường chứng khoán hôm nay (17/7) nhanh chóng đảo chiều khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. VN-Index giảm điểm, lùi về 1.787 điểm, trong khi thanh khoản sụt giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2026, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn chưa đủ mạnh để cải thiện xu hướng ngắn hạn.
Nội lực và nâng hạng mở rộng dư địa tăng trưởng thị trường chứng khoán

Nội lực và nâng hạng mở rộng dư địa tăng trưởng thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Các động lực tăng trưởng mới từ nội lực nền kinh tế cùng việc Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường Mới nổi thứ cấp của FTSE Russell đang tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán. Theo các chuyên gia, sự cộng hưởng giữa đầu tư, tín dụng, tiêu dùng và dòng vốn quốc tế được kỳ vọng sẽ mở rộng dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp niêm yết, đồng thời nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của thị trường trong dài hạn.
Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán

Tiếp tục chương trình khảo sát xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi, ngày 16/7/2026, tại thành phố Seoul, Đoàn công tác Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán, trọng tâm là các cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cân bằng đổi mới và quản trị để phát triển thị trường tài sản mã hóa

Cân bằng đổi mới và quản trị để phát triển thị trường tài sản mã hóa

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

Cắt giảm hàng loạt thủ tục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu từ ngày 15/9

Cắt giảm hàng loạt thủ tục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu từ ngày 15/9

Quảng Ninh: Tiết kiệm hơn 1.900 tỷ đồng, tái tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Quảng Ninh: Tiết kiệm hơn 1.900 tỷ đồng, tái tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 16/7: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 16/7: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 16/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bật tăng trở lại

Ngày 16/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bật tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (16/7): Tỷ giá trung tâm lên 25.243 đồng, USD suy yếu khi Fed "chờ và quan sát"

Tỷ giá USD hôm nay (16/7): Tỷ giá trung tâm lên 25.243 đồng, USD suy yếu khi Fed "chờ và quan sát"

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -76.08
18/07 | -76.08 (7,457.69 -76.08 (-1.01%))
DJI -406.55
18/07 | -406.55 (52,146.42 -406.55 (-0.77%))
IXIC -361.70
18/07 | -361.70 (25,520.24 -361.70 (-1.40%))
NYA -135.30
18/07 | -135.30 (23,816.97 -135.30 (-0.56%))
XAX +101.70
18/07 | +101.70 (8,097.58 +101.70 (+1.27%))
BUK100P +3.31
18/07 | +3.31 (1,051.91 +3.31 (+0.32%))
RUT -12.35
18/07 | -12.35 (2,962.22 -12.35 (-0.42%))
VIX +2.04
18/07 | +2.04 (18.77 +2.04 (+12.19%))
FTSE +28.13
18/07 | +28.13 (10,600.37 +28.13 (+0.27%))
GDAXI -84.51
18/07 | -84.51 (24,830.98 -84.51 (-0.34%))
FCHI -39.05
18/07 | -39.05 (8,338.81 -39.05 (-0.47%))
STOXX50E -52.74
18/07 | -52.74 (6,230.87 -52.74 (-0.84%))
N100 -15.16
18/07 | -15.16 (1,905.37 -15.16 (-0.79%))
BFX +12.37
18/07 | +12.37 (5,630.21 +12.37 (+0.22%))
MOEX.ME -0.11
18/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -446.36
18/07 | -446.36 (24,562.24 -446.36 (-1.78%))
STI -29.95
18/07 | -29.95 (5,509.43 -29.95 (-0.54%))
AXJO -44.00
18/07 | -44.00 (8,796.70 -44.00 (-0.50%))
AORD -58.10
18/07 | -58.10 (8,978.80 -58.10 (-0.64%))
BSESN +964.59
18/07 | +964.59 (78,151.45 +964.59 (+1.25%))
JKSE +67.33
18/07 | +67.33 (6,175.54 +67.33 (+1.10%))
KLSE +9.26
18/07 | +9.26 (1,731.45 +9.26 (+0.54%))
NZ50 +79.90
18/07 | +79.90 (13,694.68 +79.90 (+0.59%))
KS11 -463.81
18/07 | -463.81 (6,820.60 -463.81 (-6.37%))
TWII -2,953.71
18/07 | -2,953.71 (42,671.27 -2,953.71 (-6.47%))
GSPTSE -76.30
18/07 | -76.30 (35,263.85 -76.30 (-0.22%))
BVSP -111.19
18/07 | -111.19 (173,714.08 -111.19 (-0.06%))
MXX +278.13
18/07 | +278.13 (66,634.23 +278.13 (+0.42%))
IPSA -59.66
18/07 | -59.66 (10,887.72 -59.66 (-0.54%))
MERV +14,677.25
18/07 | +14,677.25 (3,199,934.50 +14,677.25 (+0.46%))
TA125.TA -15.32
18/07 | -15.32 (4,081.26 -15.32 (-0.37%))
CASE30 +369.70
18/07 | +369.70 (52,928.10 +369.70 (+0.70%))
JN0U.JO -87.43
18/07 | -87.43 (6,587.43 -87.43 (-1.31%))
DX-Y.NYB -0.01
18/07 | -0.01 (100.75 -0.01 (-0.01%))
125904-USD-STRD -9.93
18/07 | -9.93 (2,793.57 -9.93 (-0.35%))
XDB -0.28
18/07 | -0.28 (134.52 -0.28 (-0.20%))
XDE -0.05
18/07 | -0.05 (114.38 -0.05 (-0.04%))
000001.SS -118.26
18/07 | -118.26 (3,764.15 -118.26 (-3.05%))
N225 -2,694.42
18/07 | -2,694.42 (64,141.12 -2,694.42 (-4.03%))
XDN -0.01
18/07 | -0.01 (61.57 -0.01 (-0.02%))
XDA -0.13
18/07 | -0.13 (69.82 -0.13 (-0.19%))