Chứng khoán

Định hình hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa an toàn, minh bạch

Hồng Quyên

Hồng Quyên

[email protected]
15:42 | 18/07/2026
(TBTCO) - Với định hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa theo lộ trình thận trọng, minh bạch và bền vững, khung pháp lý đang từng bước được hoàn thiện theo hướng tăng cường quản lý rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư và thúc đẩy ứng dụng công nghệ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của tài sản mã hóa đối với nền kinh tế.
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Từng bước hoàn thiện khung pháp lý

Ngày 18/7/2026, Hội nghị Mã hóa tài sản thực Việt Nam 2026 (Vietnam RWA Summit 2026) khai mạc với sự tham dự của đông đảo đại biểu đến từ cơ quan lập pháp, quản lý nhà nước cùng đại diện các doanh nghiệp công nghệ, định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, công nghệ blockchain, hợp đồng thông minh và các nền tảng giao dịch số đang làm thay đổi phương thức vận hành của thị trường tài chính toàn cầu. Trong xu hướng đó, mã hóa tài sản thực (RWA) được xem là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh khi giúp kết nối tài sản hữu hình với tài sản số, gia tăng tính minh bạch, mở rộng khả năng tiếp cận vốn và khơi thông những nguồn lực còn chưa được khai thác hiệu quả trong nền kinh tế.

Theo ông Bùi Hoàng Hải, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn vốn phục vụ phát triển hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, từng bước phát triển thị trường RWA.

Định hình hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa an toàn, minh bạch
Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mai Tấn

Lãnh đạo UBCKNN nhấn mạnh, công nghệ không làm thay đổi bản chất kinh tế và pháp lý của tài sản. Giá trị của sản phẩm RWA phải được bảo đảm bằng tài sản có thật, quyền tài sản hợp pháp hoặc dòng tiền có thể xác minh, đồng thời trách nhiệm của các chủ thể tham gia phải được xác định rõ ràng.

Với vai trò là cơ quan quản lý thị trường vốn và được giao nhiệm vụ bước đầu quản lý thị trường tài sản mã hóa, UBCKNN cam kết đồng hành, định hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa và các mô hình mã hóa tài sản theo 4 định hướng.

Thứ nhất, cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro. UBCKNN sẽ nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách tạo không gian để các mô hình mới được thử nghiệm trong khuôn khổ có kiểm soát. Đồng thời, bảo đảm kỷ cương, tính toàn vẹn của thị trường và sự ổn định của hệ thống tài chính.

Thứ hai, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Trên cơ sở tổng kết cơ chế thí điểm theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, UBCKNN sẽ tiếp tục tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ, phối hợp với các cơ quan liên quan từng bước hoàn thiện khung pháp lý đối với tài sản mã hóa và tài sản thực được mã hóa.

Thứ ba, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. Việc bảo vệ nhà đầu tư không chỉ dừng ở xử lý các thiệt hại đã xảy ra, mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm thông qua cơ chế công bố thông tin minh bạch, quản trị rủi ro và giám sát hiệu quả. UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Thứ tư, tăng cường hợp tác liên ngành. UBCKNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan trong công tác quản lý, giám sát thị trường. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ duy trì đối thoại thường xuyên với các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm lắng nghe các ý kiến từ thực tiễn, qua đó hoàn thiện chính sách.

Phó Chủ tịch UBCKNN khẳng định, thị trường tài sản mã hóa nói chung và tài sản thực được mã hóa nói riêng chỉ có thể phát triển bền vững khi được xây dựng trên nền tảng pháp lý rõ ràng, dòng tiền minh bạch, hạ tầng an toàn và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư hiệu quả.

An ninh mạng là điều kiện để thị trường phát triển bền vững

Ở góc độ quản lý an ninh mạng, Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho rằng, sự phát triển của blockchain và tài sản số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, trong môi trường số, dữ liệu, tài sản và giao dịch ngày càng được số hóa, vì vậy, an ninh mạng không còn đơn thuần là vấn đề kỹ thuật, mà đã trở thành yếu tố quan trọng bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, các đối tượng phạm tội đang lợi dụng tính xuyên biên giới, tính ẩn danh của tài sản số để thực hiện nhiều hành vi vi phạm như lừa đảo đầu tư, rửa tiền, đánh cắp dữ liệu, giả mạo nền tảng giao dịch hoặc phát tán mã độc. Đáng chú ý, nhiều mô hình vi phạm được ngụy trang dưới dạng các dự án công nghệ hoặc sản phẩm tài chính mới, kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ deepfake và mạng xã hội nhằm tạo dựng lòng tin, mở rộng phạm vi lừa đảo.

Định hình hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa an toàn, minh bạch
Hội nghị Mã hóa tài sản thực Việt Nam 2026 (Vietnam RWA Summit 2026) diễn ra trong hai ngày 18 - 19/7. Ảnh: Mai Tấn

Từ thực tiễn công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đại diện Bộ Công an nhấn mạnh, việc phát triển blockchain và tài sản số cần đặt trên nền tảng quản trị rủi ro ngay từ đầu. Các nền tảng công nghệ phải được thiết kế theo nguyên tắc “an toàn ngay từ đầu”, đồng thời tăng cường minh bạch, chủ động cảnh báo sớm và mở rộng phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính trong công tác giám sát, phòng ngừa và xử lý rủi ro.

“An ninh mạng không phải là rào cản của đổi mới sáng tạo, mà chính là điều kiện để đổi mới sáng tạo phát triển bền vững và tạo dựng niềm tin cho thị trường” - Đại tá Nguyễn Hồng Quân nói.

Lãnh đạo A05 cho biết, lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục tăng cường cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác trong nước, quốc tế nhằm xây dựng môi trường số an toàn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường blockchain và tài sản số tại Việt Nam./.

Hồng Quyên
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công nghệ blockchain phát triển thị trường vốn tài sản mã hóa mã hoa tài sản thực công nghệ chuỗi khối

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