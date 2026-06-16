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Sửa đổi Luật Chứng khoán: Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tăng hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
15:33 | 16/06/2026
(TBTCO) - Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đang được đặt ra trong bối cảnh thị trường vốn bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và khả năng hội nhập quốc tế. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, quá trình sửa đổi không chỉ nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế mà còn cần tham chiếu có chọn lọc các thông lệ quốc tế tốt, qua đó tăng sức hấp dẫn của thị trường và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
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Sửa đổi Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường

Chiều ngày 15/6/2026, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), UBCKNN đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về tiến độ xây dựng và các nội dung trọng tâm của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Buổi làm việc được tổ chức nhằm chuẩn bị cho công tác xây dựng dự án Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán theo Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội.

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tăng hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế
Toàn cảnh Buổi làm việc. Ảnh: SSC

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán lần này xuất phát trước hết từ yêu cầu thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong giai đoạn mới, đặc biệt là yêu cầu hoàn thiện thể chế, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 và phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững.

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tăng hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SSC

Lãnh đạo UBCKNN chia sẻ mục tiêu của dự án Luật lần này là lựa chọn các nội dung thật sự cấp thiết, có căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn rõ ràng, để sửa đổi có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời xử lý những vướng mắc đang đặt ra đối với sự phát triển của thị trường và yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn tới.

Theo đó, Chủ tịch UBCKNN cho biết dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung các nhóm chính sách gồm: tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán; bổ sung nhóm chính sách mới như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán và tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu; chuyển đổi số, giao dịch điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chứng khoán, hoạt động của các tổ chức trung gian thị trường. Dự thảo Luật cũng rà soát, sửa đổi các quy định nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai và áp dụng sau khi ban hành.

Tại buổi làm việc, bà Đoàn Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết với tinh thần tiếp cận “từ sớm, từ xa” , Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội sẽ đồng hành cùng với cơ quan soạn thảo văn bản pháp luật ngay từ giai đoạn đầu để nắm bắt vấn đề, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp xử lý những nội dung cần hoàn thiện trong quá trình xây dựng dự án Luật.

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tăng hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SSC

Bà Đoàn Thị Thanh Mai đánh giá việc sửa đổi Luật phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán, tăng cường khả năng huy động vốn cho nền kinh tế, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường lên hạng cao hơn của các tổ chức xếp hạng và xu thế phát triển của thế giới.

Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Quốc hội thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, phù hợp với các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đề nghị hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, lên kế hoạch cụ thể để cùng đồng hành, hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, trong đó nhiều nội dung đã được trao đổi, làm rõ và gợi mở thêm các hướng nghiên cứu, hoàn thiện chính sách. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Chứng khoán không chỉ đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển thị trường vốn và nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế, mà còn phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tham chiếu các thông lệ quốc tế tốt, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của thị trường và đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tăng hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SSC

Thứ trưởng giao UBCKNN tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự án Luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định; đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, kịp thời trao đổi, giải trình các nội dung liên quan để các cơ quan của Quốc hội có thêm cơ sở nắm bắt tiến độ, nội dung chính sách và chuẩn bị cho quá trình thẩm tra dự án Luật theo quy định./.

Tấn Minh
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