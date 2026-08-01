MB lãi hơn 20.000 tỷ đồng, tín dụng tăng 13,2% tiếp sức đà tăng trưởng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã CK: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, trong quý II/2026, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.559,9 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần tăng mạnh 36,5% lên 16.893,7 tỷ đồng, cùng với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 11,3% xuống còn 4.247,1 tỷ đồng.

Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động của MB duy trì mức tăng 18,5%, đạt 20.434,3 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi có sự phân hóa, với tỷ trọng chiếm 17,3% tổng thu nhập hoạt động trong quý II/2026, so với mức 28,3% ở quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, MB đạt 20.188,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 51,2% kế hoạch năm 2026.

Tính chung 6 tháng đầu năm, MB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ các nguồn thu cốt lõi.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 32,2% lên 31.806,8 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 11,5% lên 3.514,4 tỷ đồng, góp phần giúp tổng thu nhập hoạt động tăng 16,3%, đạt 37.864,5 tỷ đồng.

<!--cke_bookmark_148S--><!--cke_bookmark_148E--><!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_933S--><!--cke_bookmark_933E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Trong cơ cấu thu nhập dịch vụ, mảng thanh toán và ngân quỹ ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, cao gấp 1,53 lần so với cùng kỳ. Động lực đến từ hoạt động kinh doanh thẻ và tài trợ thương mại tiếp tục duy trì thế mạnh và đà tăng trưởng tích cực. Bên cạnh đó, thu từ kinh doanh bảo hiểm tăng 10% so với cùng kỳ, trong bối cảnh MB tiếp tục giữ vị trí thứ hai toàn thị trường về doanh thu phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance).

Cũng trong nửa đầu năm 2026, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm nhẹ 0,9% xuống 7.701,9 tỷ đồng, hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

Về quy mô hoạt động, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt 1.733.013 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2025.

Quy mô tín dụng tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt 1,256 triệu tỷ đồng, tăng 13,2% so với cuối năm 2025; trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,227 triệu tỷ đồng.

Song hành với tăng trưởng tín dụng, tổng huy động vốn đạt 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,2%, trong đó tiền gửi khách hàng đạt 963.815 tỷ đồng, giúp MB duy trì nguồn vốn đáp ứng nhu cầu giải ngân.

Cùng với đó, MB đồng thời duy trì hiệu quả vận hành với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất ở mức 26,24%, riêng lẻ 24,17%, cải thiện 2 - 2,7 điểm phần trăm so với năm 2025.

Biên lãi ròng (NIM) cải thiện lên 4,16% trong quý II/2026, tăng khoảng 0,35 điểm phần trăm so với quý I/2026; các chỉ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đều đạt kế hoạch đề ra.

Trong những tháng cuối năm 2026, đại diện MB cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngân hàng kiên định định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả và an toàn, mở rộng tín dụng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp, tăng cường huy động vốn bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu phục vụ 40 triệu khách hàng.

Tính đến cuối tháng 6/2026, quy mô khách hàng của MB tiếp tục mở rộng lên khoảng 38 triệu khách hàng, tăng gần 2,8 triệu khách hàng so với cuối năm 2025.

Trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm cùng năng lực quản trị rủi ro, quản trị vốn và thanh khoản vững chắc, MB đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2026 với lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 15%, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% và duy trì các chỉ tiêu hiệu quả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.