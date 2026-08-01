Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng gần 8%, xe tải bứt tốc

Cụ thể, theo số liệu thống kê sơ bộ vừa được Cục Hải quan công bố chiều 31/7, trong tháng 6/2026, cả nước nhập khẩu 25.609 ô tô nguyên chiếc các loại, đạt kim ngạch 579,2 triệu USD, tăng 7,9% về lượng và tăng 5,8% về trị giá so với tháng trước.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 6 tháng/2025 và 6 tháng/2026. Nguồn: HQ

Đà phục hồi của thị trường chủ yếu đến từ hai nhóm xe có nhu cầu lớn là ô tô dưới 9 chỗ và ô tô vận tải. Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ đạt 17.975 chiếc, tăng 9,1% so với tháng trước và chiếm hơn 70% tổng lượng xe nhập khẩu. Riêng xe tải đạt 4.789 chiếc, tăng 19,2% về lượng và tăng 25,6% về trị giá, là nhóm có tốc độ tăng cao nhất trong tháng.

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng gần 8%. Đồ họa có sử dụng AI. Nguồn: CHQ

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu ô tô loại khác đạt 2.840 chiếc, giảm 11,8%; ô tô trên 9 chỗ chỉ có 5 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu.

Đáng chú ý, có ba thị trường cung cấp 96% lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Cụ thể, Indonesia tiếp tục là thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam trong tháng 6 với 11.608 chiếc, tăng 2,7% so với tháng trước. Xếp sau là Thái Lan với 7.186 chiếc, tăng 21,9% và Trung Quốc với 5.699 chiếc, tăng 4,7%.

Tổng cộng, ba thị trường này cung cấp 24.493 xe, chiếm tới 96% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam.

Đáng chú ý, ở phân khúc ô tô dưới 9 chỗ, xe nhập khẩu từ Trung Quốc tăng đột biến 219%, đạt 884 chiếc. Trong khi đó, xe từ Thái Lan tăng 15,7% lên 4.578 chiếc và xe từ Indonesia đạt 11.598 chiếc, tăng 2,6%.

Đối với xe tải, Thái Lan và Trung Quốc tiếp tục là hai nguồn cung chủ lực với lần lượt 2.605 chiếc và 2.025 chiếc, chiếm gần 97% tổng lượng xe tải nhập khẩu trong tháng.