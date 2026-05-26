Thuế - Hải quan

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Song Linh

Song Linh

[email protected]
13:59 | 26/05/2026
(TBTCO) - Thị trường ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2026 ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá sau nhiều tháng tăng cao. Theo số liệu từ Cục Hải quan, xe nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc xe tải và xe chuyên dụng.
aa
Thông quan tập trung - “cú hích” cải cách mới của ngành Hải quan Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026 Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Theo thống kê sơ bộ được Cục Hải quan công bố chiều ngày 26/5, trong tháng 4/2026, cả nước nhập khẩu 16.580 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá khoảng 434 triệu USD, giảm 33,6% về lượng và giảm khoảng 145 triệu USD về trị giá so với tháng trước.

Trước đó, trong tháng 3/2026, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt gần 25.000 chiếc với trị giá khoảng 579 triệu USD.

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại
Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 4 tháng/2025 và 4 tháng/2026. Ảnh: CHQ

Theo ghi nhận của cơ quan Hải quan, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4 chủ yếu đến từ ba thị trường lớn gồm Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia. Tổng lượng xe nhập khẩu từ ba thị trường này đạt 15.451 chiếc, chiếm tới 93% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước.

Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam với 6.856 chiếc, gần như không thay đổi so với tháng trước. Ngược lại, lượng xe nhập khẩu từ Indonesia giảm rất mạnh tới 67%, chỉ còn 3.768 chiếc. Xe nhập khẩu từ Thái Lan cũng giảm 13%, còn 4.827 chiếc.

Ở phân khúc ô tô dưới 9 chỗ ngồi, lượng xe nhập khẩu giảm sâu nhất. Trong tháng 4, Việt Nam nhập khẩu 9.974 xe loại này với trị giá gần 190 triệu USD, giảm hơn 40% so với tháng trước, tương ứng giảm 6.668 xe.

Đáng chú ý, xe con nhập khẩu từ Indonesia giảm mạnh tới 67,5%, chỉ còn 3.766 chiếc. Trong khi đó, xe từ Thái Lan lại tăng nhẹ 8,4%, đạt 4.175 chiếc. Đặc biệt, xe du lịch nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh, gấp gần 3 lần tháng trước, đạt 1.002 chiếc.

Theo số liệu của Cục Hải quan, khu vực cảng Hải Phòng tiếp tục là địa bàn nhập khẩu ô tô lớn nhất cả nước với hơn 5.200 xe dưới 9 chỗ, dù giảm gần 46% so với tháng trước. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với khoảng 4.700 xe.

Đối với phân khúc xe tải, lượng xe nhập khẩu trong tháng đạt 3.262 chiếc với trị giá khoảng 107 triệu USD, giảm gần 28% về lượng so với tháng trước. Tuy nhiên, xe tải xuất xứ Trung Quốc tiếp tục áp đảo với 2.610 chiếc, chiếm khoảng 80% tổng lượng xe tải nhập khẩu vào Việt Nam.

Đáng chú ý, hoạt động nhập khẩu xe tải qua cửa khẩu Cao Bằng tăng gần gấp 3 lần so với tháng trước, đạt 713 chiếc. Trong khi đó, lượng xe làm thủ tục qua Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh lại giảm mạnh.

Ở nhóm xe chuyên dụng và các loại xe khác, doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 3.340 chiếc với trị giá khoảng 137 triệu USD. Riêng xe xuất xứ Trung Quốc chiếm tới 97% tổng lượng nhập khẩu của nhóm này./.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 72.290 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá 1,75 tỷ USD, tăng 11,2% về lượng và tăng 25,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi lượng xe dưới 9 chỗ giảm 7,5% thì ô tô tải lại tăng rất mạnh, tới 81% so với cùng kỳ năm trước.
Song Linh
Từ khóa:
nhập khẩu ô tô xe trung quốc thị trường ô tô Lượng xe nhập khẩu

Bài liên quan

Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Infographics: 2 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt gần 1,9 tỷ USD

Infographics: 2 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt gần 1,9 tỷ USD

Dành cho bạn

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững

Đọc thêm

Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

(TBTCO) - Chung kết Festival Thuế 2026 đã trải qua 2 phần thi sôi động và đầy kịch tính, đội Bloom đã xuất sắc giành Quán quân cuộc thi với số điểm 94,8; tiếp đến Á quân thuộc về đội eTax Brigade; 2 đội đạt giải Quý quân là Attax và Fan Taxtic.
Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

(TBTCO) - Các giao dịch kinh tế ngày càng phức tạp, quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, phương thức quản trị tài chính, kế toán của doanh nghiệp liên tục thay đổi. Vì vậy, việc trang bị kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế càng trở nên cấp thiết.
TP. Cần Thơ: 82.580 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile

TP. Cần Thơ: 82.580 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile

(TBTCO) - TP. Cần Thơ hiện có hơn 82.580 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Riêng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt gần 78%. Hệ thống eTax Mobile hiện đã kết nối với 30 ngân hàng thương mại, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu nghĩa vụ tài chính, nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi.
Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, chất lượng phục vụ người nộp thuế của cơ quan thuế tiếp tục được cải thiện rõ rệt, phản ánh hiệu quả qua quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong toàn ngành Thuế. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

(TBTCO) - Ngành Hải quan đang khẩn trương hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để triển khai mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026 tại Chi cục Hải quan khu vực III. Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn, mô hình này giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại.
Infographics: Kết quả triển khai hóa đơn điện tử

Infographics: Kết quả triển khai hóa đơn điện tử

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính từ khi triển khai đến ngày 14/5/2026, đã có tổng cộng 505.805 cơ sở kinh doanh, bao gồm 197.693 doanh nghiệp và 308.112 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 35% so với thời điểm 31/12/2025.
Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

(TBTCO) - Chiều ngày 23/5/2026, lãnh đạo Cục Hải quan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Đội Thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực III, đơn vị đầu tiên toàn ngành thí điểm mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026.
Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu bất thường đối với lô hàng 264 ổ cứng nhãn hiệu Seagate nhập khẩu trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, quyết định tạm dừng thông quan để xác minh theo quy định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Ferrari chuyển sang xe điện, liệu những người yêu xe truyền thống có chấp nhận?

Ferrari chuyển sang xe điện, liệu những người yêu xe truyền thống có chấp nhận?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần