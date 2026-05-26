Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Theo thống kê sơ bộ được Cục Hải quan công bố chiều ngày 26/5, trong tháng 4/2026, cả nước nhập khẩu 16.580 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá khoảng 434 triệu USD, giảm 33,6% về lượng và giảm khoảng 145 triệu USD về trị giá so với tháng trước.

Trước đó, trong tháng 3/2026, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt gần 25.000 chiếc với trị giá khoảng 579 triệu USD.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 4 tháng/2025 và 4 tháng/2026. Ảnh: CHQ

Theo ghi nhận của cơ quan Hải quan, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4 chủ yếu đến từ ba thị trường lớn gồm Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia. Tổng lượng xe nhập khẩu từ ba thị trường này đạt 15.451 chiếc, chiếm tới 93% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước.

Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam với 6.856 chiếc, gần như không thay đổi so với tháng trước. Ngược lại, lượng xe nhập khẩu từ Indonesia giảm rất mạnh tới 67%, chỉ còn 3.768 chiếc. Xe nhập khẩu từ Thái Lan cũng giảm 13%, còn 4.827 chiếc.

Ở phân khúc ô tô dưới 9 chỗ ngồi, lượng xe nhập khẩu giảm sâu nhất. Trong tháng 4, Việt Nam nhập khẩu 9.974 xe loại này với trị giá gần 190 triệu USD, giảm hơn 40% so với tháng trước, tương ứng giảm 6.668 xe.

Đáng chú ý, xe con nhập khẩu từ Indonesia giảm mạnh tới 67,5%, chỉ còn 3.766 chiếc. Trong khi đó, xe từ Thái Lan lại tăng nhẹ 8,4%, đạt 4.175 chiếc. Đặc biệt, xe du lịch nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh, gấp gần 3 lần tháng trước, đạt 1.002 chiếc.

Theo số liệu của Cục Hải quan, khu vực cảng Hải Phòng tiếp tục là địa bàn nhập khẩu ô tô lớn nhất cả nước với hơn 5.200 xe dưới 9 chỗ, dù giảm gần 46% so với tháng trước. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với khoảng 4.700 xe.

Đối với phân khúc xe tải, lượng xe nhập khẩu trong tháng đạt 3.262 chiếc với trị giá khoảng 107 triệu USD, giảm gần 28% về lượng so với tháng trước. Tuy nhiên, xe tải xuất xứ Trung Quốc tiếp tục áp đảo với 2.610 chiếc, chiếm khoảng 80% tổng lượng xe tải nhập khẩu vào Việt Nam.

Đáng chú ý, hoạt động nhập khẩu xe tải qua cửa khẩu Cao Bằng tăng gần gấp 3 lần so với tháng trước, đạt 713 chiếc. Trong khi đó, lượng xe làm thủ tục qua Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh lại giảm mạnh.

Ở nhóm xe chuyên dụng và các loại xe khác, doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 3.340 chiếc với trị giá khoảng 137 triệu USD. Riêng xe xuất xứ Trung Quốc chiếm tới 97% tổng lượng nhập khẩu của nhóm này./.