Chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
13:43 | 26/05/2026
(TBTCO) - Với quy mô ngày càng mở rộng và vai trò dẫn vốn cho nền kinh tế ngày càng rõ nét, thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định hướng phát triển theo chiều sâu, minh bạch và bền vững hơn. Nhiều giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện pháp lý, nâng hạng thị trường đến phát triển sản phẩm mới... đang được triển khai để mở rộng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.
aa

Ngày 26/5/2026, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với UBCKNN về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng đầu năm 2026 và phương hướng triển khai mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ; về phía UBCKNN có Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, các Phó Chủ tịch UBCKNN, đại diện các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)…

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn
Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng trưởng

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, mặc dù chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi của kinh tế và địa chính trị toàn cầu, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu hiện đạt khoảng 432 tỷ USD, tương đương 84,4% GDP năm 2025, vượt quy mô thị trường Philippines và từng bước tiệm cận các thị trường lớn trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Malaysia.

Về huy động vốn, năm 2025 tổng giá trị huy động qua TTCK Việt Nam đạt hơn 187 nghìn tỷ đồng, trong khi huy động qua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 557 nghìn tỷ đồng.

Riêng 4 tháng đầu năm 2026, huy động vốn qua TTCK đạt gần 85 nghìn tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước; huy động qua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 60,5 nghìn tỷ đồng, tăng 42%.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tiếp tục duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch bình quân khoảng 1,16 tỷ USD/phiên, thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN. Trong khi đó, thị trường trái phiếu tiếp tục tăng trưởng ổn định với tổng giá trị niêm yết gần 2,7 triệu tỷ đồng, tương đương 20,8% GDP năm 2025.

Thị trường chứng khoán phái sinh cũng ghi nhận diễn biến tích cực với khối lượng giao dịch bình quân gần 244 nghìn hợp đồng/phiên, tăng 15,6% so với năm trước.

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo Chủ tịch UBCKNN, trên cơ sở kế hoạch được các doanh nghiệp công bố tại đại hội đồng cổ đông, trong những tháng còn lại của năm 2026, tổng giá trị vốn dự kiến huy động qua TTCK có thể đạt khoảng 420,4 nghìn tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần so với năm 2025. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang tích cực triển khai kế hoạch IPO ngay trong năm nay.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, UBCKNN xác định nhiệm vụ đối với thị trường chứng khoán là rất nặng nề. Ngoài việc phải tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia thị trường, UBCKNN đặt ra những nhiệm vụ rất cụ thể như: phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030, tổng giá trị vốn huy động qua TTCK đạt khoảng 5,4 triệu tỷ đồng (chưa bao gồm trái phiếu chính phủ); thu hút các doanh nghiệp lớn, dự án dài hạn từng bước dịch chuyển huy động vốn sang TTCK; đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cơ cấu lại nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBCKNN đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát thị trường.

Cơ quan quản lý cũng xác định phát triển nguồn cung và cầu trên thị trường là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với nguồn cung, UBCKNN sẽ đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, khuyến khích doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI niêm yết trên thị trường. Đồng thời, nhiều sản phẩm tài chính mới như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, quỹ ETF, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hưu trí tự nguyện… sẽ tiếp tục được phát triển nhằm mở rộng quy mô và chiều sâu thị trường.

Ở chiều cầu đầu tư, UBCKNN sẽ tập trung phát triển nhà đầu tư tổ chức, nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân thông qua đào tạo và phổ biến kiến thức về chứng khoán; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm duy trì các tiêu chí nâng hạng của FTSE và hướng tới đáp ứng các tiêu chí của MSCI để thu hút mạnh hơn dòng vốn ngoại.

Hướng tới thứ hạng cao hơn, mở rộng dư địa phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá, thị trường chứng khoán thời gian qua đã từng bước phát triển theo hướng minh bạch, nâng cao chất lượng và đi vào chiều sâu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, một trong những dấu mốc quan trọng của ngành chứng khoán là công tác nâng hạng thị trường. Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chí để nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell, qua đó tạo nền tảng thu hút mạnh dòng vốn quốc tế trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh quyết tâm hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) cho thị trường chứng khoán, tạo nền tảng hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay, đồng thời tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thời gian qua cho thấy quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và cải thiện tính minh bạch của thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu ngành Chứng khoán tiếp tục duy trì thị trường vận hành an toàn, minh bạch, tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng thị trường để duy trì kết quả nâng hạng, đồng thời hướng tới đáp ứng các tiêu chí cao hơn của MSCI, đặc biệt là các yêu cầu liên quan đến quản trị công ty và công bố thông tin.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, cơ cấu lại nhà đầu tư nhằm hướng thị trường phát triển theo chiều sâu và bền vững hơn. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sửa đổi Luật Chứng khoán và các nghị định liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu phù hợp với bối cảnh mới.

Ngoài ra, cần nghiên cứu và thúc đẩy triển khai thêm các sản phẩm phái sinh, khẩn trương vận hành thị trường tài sản mã hóa, sớm đưa sàn giao dịch các-bon vào hoạt động, xây dựng sàn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo…/.

Tấn Minh
Từ khóa:
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2026 nâng hạng thị trường chứng khoán Huy động vốn qua thị trường chứng khoán Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam Kế hoạch IPO doanh nghiệp lớn 2026

Bài liên quan

Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

FTSE Russell: Dư địa hợp tác giữa còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

FTSE Russell: Dư địa hợp tác giữa còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu, giữ chân dòng vốn là bài toán dài hạn

Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu, giữ chân dòng vốn là bài toán dài hạn

Dành cho bạn

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững

Đọc thêm

Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

(TBTCO) - Thị trường mã hóa tài sản thực (RWA) đang bước vào giai đoạn tăng tốc trên toàn cầu, khi ngày càng nhiều tài sản truyền thống như vàng, trái phiếu hay bất động sản được đưa lên nền tảng blockchain. Với Việt Nam, xu hướng này không chỉ mở ra kỳ vọng về một kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế, mà còn đặt ra bài toán lớn về khung pháp lý, quản trị rủi ro và bảo vệ niềm tin nhà đầu tư.
VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.
Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Công ty cổ phần Rox Living không bán ra cổ phiếu MSB nào trong hơn 31,15 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, đồng thời tiếp tục đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 4,2% vốn điều lệ tại Ngân hàng MSB. Hiện MSB có nhiều cổ đông tổ chức lớn nắm giữ từ 2 - 6% vốn điều lệ.
Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 255/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt do vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo trên thị trường chứng khoán.
Chứng khoán ngày 25/5: VN-Index tăng điểm phiên đầu tuần, nhưng dòng tiền yếu

Chứng khoán ngày 25/5: VN-Index tăng điểm phiên đầu tuần, nhưng dòng tiền yếu

Thị trường chứng khoán hôm nay (25/5) khởi đầu tuần mới với sắc xanh trở lại khi VN-Index tăng gần 9 điểm sau nhịp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, đà hồi phục chủ yếu được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản giảm mạnh và độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.
Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng hơn 20% trong tuần qua

Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng hơn 20% trong tuần qua

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường trái phiếu chính phủ hồi phục trong tuần qua, với tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt khoảng 65,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so với tuần trước.
Chứng khoán phái sinh ngày 25/5: Sắc xanh trở lại, song dòng tiền vẫn khá thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 25/5: Sắc xanh trở lại, song dòng tiền vẫn khá thận trọng

(TBTCO) - Thanh khoản giảm trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh ngày 25/5. Chênh lệch dương xuất hiện trở lại, khối lượng mở (OI) tại hầu hết các kỳ hạn tiếp tục gia tăng.
Cổ phiếu MSB giữ sắc xanh bất chấp áp lực xả mạnh của khối ngoại

Cổ phiếu MSB giữ sắc xanh bất chấp áp lực xả mạnh của khối ngoại

(TBTCO) - Dù bị khối ngoại bán ròng gần 1.484 tỷ đồng trong phiên 25/5, song cổ phiếu MSB vẫn duy trì sắc xanh và tăng nhẹ 0,35%, lên 14.450 đồng/cổ phiếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Ferrari chuyển sang xe điện, liệu những người yêu xe truyền thống có chấp nhận?

Ferrari chuyển sang xe điện, liệu những người yêu xe truyền thống có chấp nhận?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +27.75
26/05 | +27.75 (7,473.47 +27.75 (+0.37%))
DJI +294.00
26/05 | +294.00 (50,579.70 +294.00 (+0.58%))
IXIC +50.87
26/05 | +50.87 (26,343.97 +50.87 (+0.19%))
NYA +98.05
26/05 | +98.05 (23,225.75 +98.05 (+0.42%))
XAX -43.33
26/05 | -43.33 (9,026.84 -43.33 (-0.48%))
BUK100P +6.17
26/05 | +6.17 (1,048.18 +6.17 (+0.59%))
RUT +25.78
26/05 | +25.78 (2,869.23 +25.78 (+0.91%))
VIX 0.00
26/05 | 0.00 (16.59 0.00 (0.00%))
FTSE +69.02
26/05 | +69.02 (10,535.28 +69.02 (+0.66%))
GDAXI -71.25
26/05 | -71.25 (25,317.85 -71.25 (-0.28%))
FCHI -30.89
26/05 | -30.89 (8,227.37 -30.89 (-0.37%))
STOXX50E -25.70
26/05 | -25.70 (6,110.96 -25.70 (-0.42%))
N100 -9.69
26/05 | -9.69 (1,862.33 -9.69 (-0.52%))
BFX -9.59
26/05 | -9.59 (5,639.44 -9.59 (-0.17%))
MOEX.ME -0.11
26/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +39.10
26/05 | +39.10 (25,645.13 +39.10 (+0.15%))
STI -28.71
26/05 | -28.71 (5,041.84 -28.71 (-0.57%))
AXJO -34.20
26/05 | -34.20 (8,657.80 -34.20 (-0.39%))
AORD -32.80
26/05 | -32.80 (8,882.60 -32.80 (-0.37%))
BSESN -130.32
26/05 | -130.32 (76,358.64 -130.32 (-0.17%))
JKSE -47.05
26/05 | -47.05 (6,159.30 -47.05 (-0.76%))
KLSE -3.44
26/05 | -3.44 (1,705.06 -3.44 (-0.20%))
NZ50 +99.46
26/05 | +99.46 (13,069.74 +99.46 (+0.77%))
KS11 +199.80
26/05 | +199.80 (8,047.51 +199.80 (+2.55%))
TWII -119.03
26/05 | -119.03 (43,525.37 -119.03 (-0.27%))
GSPTSE +359.53
26/05 | +359.53 (34,830.89 +359.53 (+1.04%))
BVSP +1,606.11
26/05 | +1,606.11 (177,815.72 +1,606.11 (+0.91%))
MXX -72.30
26/05 | -72.30 (68,261.17 -72.30 (-0.11%))
IPSA +261.65
26/05 | +261.65 (10,825.53 +261.65 (+2.48%))
MERV -31,218.25
26/05 | -31,218.25 (2,846,220.25 -31,218.25 (-1.08%))
TA125.TA -6.00
26/05 | -6.00 (4,459.02 -6.00 (-0.13%))
CASE30 -202.70
26/05 | -202.70 (52,658.80 -202.70 (-0.38%))
JN0U.JO -76.63
26/05 | -76.63 (7,058.57 -76.63 (-1.07%))
DX-Y.NYB -0.12
26/05 | -0.12 (99.12 -0.12 (-0.12%))
125904-USD-STRD -3.23
26/05 | -3.23 (2,791.71 -3.23 (-0.12%))
XDB -0.03
26/05 | -0.03 (134.31 -0.03 (-0.02%))
XDE -0.16
26/05 | -0.16 (116.02 -0.16 (-0.13%))
000001.SS -7.20
26/05 | -7.20 (4,145.37 -7.20 (-0.17%))
N225 -162.10
26/05 | -162.10 (64,996.09 -162.10 (-0.25%))
XDN -0.11
26/05 | -0.11 (62.81 -0.11 (-0.17%))
XDA -0.27
26/05 | -0.27 (71.28 -0.27 (-0.38%))