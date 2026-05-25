Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Tấn Minh

18:13 | 25/05/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 255/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt do vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo trên thị trường chứng khoán.
Theo quyết định xử phạt, ông ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Địa ốc Đà Lạt đã chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng; đồng thời chậm công bố dưới 15 ngày đối với tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này bị phạt thêm 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn báo cáo. Cụ thể, công ty chậm báo cáo từ 15 ngày trở lên đối với văn bản thông báo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng kèm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Tổng mức xử phạt đối với Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt là 177,5 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt hoạt động trong các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản. Ảnh: dalatreal.com.vn
Được biết, Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Lâm Đồng. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản, thi công xây lắp công trình, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, tư vấn xây dựng và quy hoạch.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt 2,95 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt 1,38 tỷ đồng, tăng gần 475% so với cùng kỳ (cùng kỳ công ty ghi nhận lợi nhuận âm hơn hơn 366 triệu đồng)./.

