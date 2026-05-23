Chứng khoán

Chứng khoán tuần mới: Áp lực điều chỉnh còn nối tiếp?

Tùng Linh

Tùng Linh

15:20 | 23/05/2026
Tuần giao dịch cuối cùng của tháng 5/2026 được dự báo sẽ khá khó khăn. Tuy nhiên, các chuyên gia kỳ vọng lực cầu vẫn đang có dấu hiệu nâng đỡ thị trường chứng khoán tại vùng 1.850 - 1.860 điểm của VN-Index.
aa

Điều chỉnh sau chuỗi 8 tuần tăng

Sau chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp và liên tục thử thách vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 - 1.930 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã xuất hiện nhịp điều chỉnh đáng chú ý trong tuần giao dịch 18 - 22/5. Áp lực bán gia tăng tại nhóm vốn hóa lớn cùng hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại khiến VN-Index có tuần giảm mạnh nhất trong gần 2 tháng trở lại đây.

Kết thúc tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.877,13 điểm, giảm 44,47 điểm, tương đương giảm 2,31% so với tuần trước. Đây cũng là tuần đầu tiên thị trường điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài từ cuối tháng 3/2026.

Cùng đó, thanh khoản thị trường có dấu hiệu gia tăng trong các phiên giảm mạnh. Theo thống kê từ Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), bình quân thanh khoản trên HOSE đạt khoảng 913 triệu cổ phiếu, tăng 11,33% so với tuần trước, tương ứng giá trị giao dịch đạt 27.075 tỷ đồng, tăng 8,72%. Các mã như VIC, VHM, VCB hay BID trở thành lực cản đáng kể lên chỉ số chung, trong bối cảnh vùng 1.900 điểm tiếp tục đóng vai trò ngưỡng kháng cự tâm lý mạnh.

Toàn thị trường có tới 16/21 nhóm ngành giảm điểm trong tuần. Hóa chất, dầu khí và bất động sản là các nhóm chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Trong khi đó, bảo hiểm, công nghệ viễn thông và nhóm cổ phiếu ngành đường là số ít nhóm ngành duy trì được sắc xanh.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động bán ròng tiếp tục gia tăng từ khối ngoại. Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 6.250 tỷ đồng trong tuần qua. Các cổ phiếu bị bán mạnh nhất gồm MSB, MBB và ACB. MSB từng được mua ròng nhiều phiên gần đây, thậm chí đứng đầu trong top mua ròng của khối ngoại trong phiên 13/5. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tới hơn 1.400 tỷ đồng, chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận trên sàn. Trong khi đó VCB là mã được mua ròng lớn nhất với giá trị hơn 1.278 tỷ đồng.

Chứng khoán tuần mới: Áp lực điều chỉnh còn nối tiếp?
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng mạnh trong tuần qua - Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Lực cầu nâng đỡ sau áp lực điều chỉnh mạnh?

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, áp lực điều chỉnh của thị trường đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Trong nước, nhóm cổ phiếu dẫn dắt như Vingroup tạm chững lại sau giai đoạn tăng mạnh. Ở bên ngoài, đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục rơi vào trạng thái bế tắc, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa khiến giá dầu neo ở vùng cao, qua đó tạo áp lực lên lạm phát và thị trường tài chính toàn cầu.

Bước sang tuần giao dịch cuối cùng của tháng 5, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình đàm phán Mỹ - Iran và tình hình vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Đây vẫn được xem là biến số lớn nhất tác động tới thị trường tài chính toàn cầu hiện nay.

Ngoài ra, tuần tới thị trường quốc tế sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như chỉ số PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, thu nhập và chi tiêu cá nhân, GDP quý I lần 2,... Các dữ liệu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kỳ vọng lãi suất của Fed trong phần còn lại của năm 2026.

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc ông Kevin Warsh chính thức nhậm chức Chủ tịch Fed trong ngày 22/5 với thông điệp theo đuổi định hướng cải tổ mạnh mẽ đối với ngân hàng trung ương Mỹ. Trong bối cảnh giá dầu duy trì ở vùng cao và lạm phát chưa hạ nhiệt hoàn toàn, thị trường hiện vẫn thận trọng với khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Ở châu Âu, giới đầu tư cũng theo dõi động thái điều hành lãi suất của ECB. Trong phát ngôn bên lề cuộc họp của các quan chức tài chính châu Âu diễn ra ngày 22/5, ông Demarco - thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đề cập đến khả năng ECB có thể cần tăng lãi suất vào tháng 6 tới để phát đi tín hiệu rằng cơ quan này cam kết thực hiện mục tiêu trung hạn.

Áp lực từ diễn biến lãi suất cùng việc VN-Index đang trong ngưỡng điểm tâm lý quan trọng có thể khiến thị trường chứng khoán dễ chịu ảnh hưởng hơn.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết, xu hướng điều chỉnh đã hình thành và khả năng cao sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới. Mốc hỗ trợ kỳ vọng cho đợt điều chỉnh này quanh ngưỡng 1.760 điểm và khả năng cao VN-Index test xong mốc này mới quay lại xu hướng tích cực.

Kịch bản cơ sở là VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh trong đầu tuần để kiểm định vùng hỗ trợ 1.870-1.880 điểm.

Nếu mốc này bị phá vỡ kèm thanh khoản lớn, kịch bản xấu hơn là chỉ số có thể quay về test mốc tâm lý 1.800 điểm, nhất là nếu khối ngoại tiếp tục bán ròng và đàm phán Mỹ-Iran không đạt thỏa thuận như thị trường đang kỳ vọng.

Chứng khoán Pinetree cũng cho rằng nhiều khả năng tuần tới sẽ khá khó khăn với VN-Index sau khi chỉ số chung thất bại bứt phá khỏi vùng đỉnh và xuất hiện phiên bán mạnh cuối tuần.

Hai rủi ro lớn cần theo dõi sát được được chuyên gia của Chứng khoán Pinetree chỉ ra. Một là rủi ro an ninh năng lượng khi nguồn cung dầu thế giới đang ở mức báo động với eo biển Hormuz còn phong tỏa, giá dầu nếu tăng mạnh sẽ đẩy chi phí nhập khẩu và lạm phát trong nước. Hai là rủi ro Fed có thể phải tăng lãi suất trở lại nếu lạm phát Mỹ tăng do giá dầu leo thang, tạo áp lực rút vốn ngoại.

Trong khi đó, VCBS cho rằng lực cầu vẫn đang có dấu hiệu nâng đỡ thị trường tại vùng 1.850 - 1.860 điểm, thể hiện nỗ lực nâng đỡ và tham gia khi chỉ số lùi về khu vực 1850-1860. Cùng với đó, nhiều cổ phiếu nhóm ngành vẫn duy trì diễn biến đi ngang và tích lũy ở vùng giá thấp, theo đó mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư lưu ý việc quản trị rủi ro danh mục trong những phiên tới trong bối cảnh biên độ biến động trong phiên lớn như hiện tại, đồng thời có thể tìm kiếm cơ hội giải ngân thăm dò ở những mã đang thu hút lực cầu nổi bật so với thị trường chung.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại chứng khoán tuần mới

Bài liên quan

Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Dành cho bạn

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

Quý I/2026: VietinBank tiếp tục nền tảng tăng trưởng bền vững

Quý I/2026: VietinBank tiếp tục nền tảng tăng trưởng bền vững

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An

Giá vàng hôm nay ngày 23/5: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 23/5: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 23/5: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung giảm

Ngày 23/5: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung giảm

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Đọc thêm

Bán ròng kéo dài, song dòng vốn ngoại vẫn kỳ vọng khởi sắc nhờ nâng hạng

Bán ròng kéo dài, song dòng vốn ngoại vẫn kỳ vọng khởi sắc nhờ nâng hạng

(TBTCO) - Dù dòng vốn ngoại vẫn chưa trở lại mạnh mẽ sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng, nhưng các chuyên gia vẫn cho rằng, áp lực bán ròng hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn. Về dài hạn, việc nâng hạng vẫn được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội để thị trường Việt Nam tiếp cận một lớp nhà đầu tư quốc tế mới với quy mô lớn hơn.
Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

(TBTCO) - Sau phiên đáo hạn hôm qua, các nhà đầu tư tiếp tục giao dịch sôi động và tăng vị thế tại hợp đồng tương lai kỳ hạn kế tiếp trong bối cảnh chỉ số cơ sở VN30 -Index tiếp tục điều chỉnh.
Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thúy Liễu, địa chỉ tại phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (22/5) áp lực bán gia tăng mạnh tại nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 30 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành điểm sáng hiếm hoi khi nhiều mã ngược dòng tăng mạnh.
DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

(TBTCO) - DGC cho biết đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và dự kiến công bố trong quý II/2026, sau khi cổ phiếu bị HOSE đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố thông tin.
Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

(TBTCO) - Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN của Công ty CP Lương thực A An đã chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 22/5 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu.
Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Nghị định 85/2026/NĐ-CP tạo khuôn khổ pháp lý triển khai hiệu quả, bền vững chính sách cho bảo hiểm hưu trí bổ sung. Bộ Tài chính kỳ vọng Nghị định góp phần đa dạng hóa chương trình an sinh xã hội, giảm gánh nặng ngân sách trong bối cảnh chuẩn bị giai đoạn già hóa dân số. Đồng thời, thúc đẩy hình thành nguồn vốn dài hạn, phát triển cơ sở nhà đầu tư dài hạn trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu.
Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Điện Máy Xanh dự kiến chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động khoảng 14.360 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán tuần mới: Áp lực điều chỉnh còn nối tiếp?

Chứng khoán tuần mới: Áp lực điều chỉnh còn nối tiếp?

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thêm một ngân hàng phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu với hải quan

Thêm một ngân hàng phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu với hải quan

Bảo hiểm Việt Nam trước bước chuyển từ bán sản phẩm sang thiết kế trải nghiệm

Bảo hiểm Việt Nam trước bước chuyển từ bán sản phẩm sang thiết kế trải nghiệm

Ngày 23/5: Giá bạc trong nước và thế giới dao động mạnh

Ngày 23/5: Giá bạc trong nước và thế giới dao động mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 166.018,4 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 166.018,4 tỷ đồng

Chuyên gia: Khi triển khai dự án, cần chuyển từ logic “đền bù đất đai” sang logic “tái tạo sinh kế”

Chuyên gia: Khi triển khai dự án, cần chuyển từ logic “đền bù đất đai” sang logic “tái tạo sinh kế”

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập: Áp lực an cư của người trẻ ngày càng lớn

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập: Áp lực an cư của người trẻ ngày càng lớn

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +27.75
23/05 | +27.75 (7,473.47 +27.75 (+0.37%))
DJI +294.04
23/05 | +294.04 (50,579.70 +294.04 (+0.58%))
IXIC +50.87
23/05 | +50.87 (26,343.97 +50.87 (+0.19%))
NYA +98.07
23/05 | +98.07 (23,225.75 +98.07 (+0.42%))
XAX -43.33
23/05 | -43.33 (9,026.84 -43.33 (-0.48%))
BUK100P +0.78
23/05 | +0.78 (1,042.01 +0.78 (+0.07%))
RUT +25.77
23/05 | +25.77 (2,869.23 +25.77 (+0.91%))
VIX -0.06
23/05 | -0.06 (16.70 -0.06 (-0.36%))
FTSE +22.79
23/05 | +22.79 (10,466.26 +22.79 (+0.22%))
GDAXI +281.79
23/05 | +281.79 (24,888.56 +281.79 (+1.15%))
FCHI +29.75
23/05 | +29.75 (8,115.75 +29.75 (+0.37%))
STOXX50E +59.13
23/05 | +59.13 (6,019.45 +59.13 (+0.99%))
N100 +14.07
23/05 | +14.07 (1,847.09 +14.07 (+0.77%))
BFX +39.15
23/05 | +39.15 (5,589.97 +39.15 (+0.71%))
MOEX.ME -0.11
23/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +219.51
23/05 | +219.51 (25,606.03 +219.51 (+0.86%))
STI +22.44
23/05 | +22.44 (5,068.15 +22.44 (+0.44%))
AXJO +35.30
23/05 | +35.30 (8,657.00 +35.30 (+0.41%))
AORD +36.40
23/05 | +36.40 (8,877.20 +36.40 (+0.41%))
BSESN +231.99
23/05 | +231.99 (75,415.35 +231.99 (+0.31%))
JKSE +67.10
23/05 | +67.10 (6,162.04 +67.10 (+1.10%))
KLSE +4.31
23/05 | +4.31 (1,712.67 +4.31 (+0.25%))
NZ50 +113.24
23/05 | +113.24 (12,991.31 +113.24 (+0.88%))
KS11 +32.12
23/05 | +32.12 (7,847.71 +32.12 (+0.41%))
TWII +899.76
23/05 | +899.76 (42,267.97 +899.76 (+2.17%))
GSPTSE +61.87
23/05 | +61.87 (34,471.36 +61.87 (+0.18%))
BVSP -1,440.25
23/05 | -1,440.25 (176,209.61 -1,440.25 (-0.81%))
MXX -50.94
23/05 | -50.94 (68,333.47 -50.94 (-0.07%))
IPSA -35.81
23/05 | -35.81 (10,563.88 -35.81 (-0.34%))
MERV -31,218.25
23/05 | -31,218.25 (2,846,220.25 -31,218.25 (-1.08%))
TA125.TA 0.00
23/05 | 0.00 (4,325.86 0.00 (0.00%))
CASE30 +154.20
23/05 | +154.20 (52,091.00 +154.20 (+0.30%))
JN0U.JO -19.12
23/05 | -19.12 (6,890.47 -19.12 (-0.28%))
DX-Y.NYB +0.08
23/05 | +0.08 (99.32 +0.08 (+0.08%))
125904-USD-STRD +21.25
23/05 | +21.25 (2,755.85 +21.25 (+0.78%))
XDB -0.03
23/05 | -0.03 (134.31 -0.03 (-0.02%))
XDE -0.16
23/05 | -0.16 (116.02 -0.16 (-0.13%))
000001.SS +35.62
23/05 | +35.62 (4,112.90 +35.62 (+0.87%))
N225 +1,654.93
23/05 | +1,654.93 (63,339.07 +1,654.93 (+2.68%))
XDN -0.11
23/05 | -0.11 (62.81 -0.11 (-0.17%))
XDA -0.27
23/05 | -0.27 (71.28 -0.27 (-0.38%))