Chứng khoán tuần mới: Áp lực điều chỉnh còn nối tiếp?

Điều chỉnh sau chuỗi 8 tuần tăng

Sau chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp và liên tục thử thách vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 - 1.930 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã xuất hiện nhịp điều chỉnh đáng chú ý trong tuần giao dịch 18 - 22/5. Áp lực bán gia tăng tại nhóm vốn hóa lớn cùng hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại khiến VN-Index có tuần giảm mạnh nhất trong gần 2 tháng trở lại đây.

Kết thúc tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.877,13 điểm, giảm 44,47 điểm, tương đương giảm 2,31% so với tuần trước. Đây cũng là tuần đầu tiên thị trường điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài từ cuối tháng 3/2026.

Cùng đó, thanh khoản thị trường có dấu hiệu gia tăng trong các phiên giảm mạnh. Theo thống kê từ Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), bình quân thanh khoản trên HOSE đạt khoảng 913 triệu cổ phiếu, tăng 11,33% so với tuần trước, tương ứng giá trị giao dịch đạt 27.075 tỷ đồng, tăng 8,72%. Các mã như VIC, VHM, VCB hay BID trở thành lực cản đáng kể lên chỉ số chung, trong bối cảnh vùng 1.900 điểm tiếp tục đóng vai trò ngưỡng kháng cự tâm lý mạnh.

Toàn thị trường có tới 16/21 nhóm ngành giảm điểm trong tuần. Hóa chất, dầu khí và bất động sản là các nhóm chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Trong khi đó, bảo hiểm, công nghệ viễn thông và nhóm cổ phiếu ngành đường là số ít nhóm ngành duy trì được sắc xanh.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động bán ròng tiếp tục gia tăng từ khối ngoại. Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 6.250 tỷ đồng trong tuần qua. Các cổ phiếu bị bán mạnh nhất gồm MSB, MBB và ACB. MSB từng được mua ròng nhiều phiên gần đây, thậm chí đứng đầu trong top mua ròng của khối ngoại trong phiên 13/5. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tới hơn 1.400 tỷ đồng, chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận trên sàn. Trong khi đó VCB là mã được mua ròng lớn nhất với giá trị hơn 1.278 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng mạnh trong tuần qua - Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Lực cầu nâng đỡ sau áp lực điều chỉnh mạnh?

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, áp lực điều chỉnh của thị trường đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Trong nước, nhóm cổ phiếu dẫn dắt như Vingroup tạm chững lại sau giai đoạn tăng mạnh. Ở bên ngoài, đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục rơi vào trạng thái bế tắc, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa khiến giá dầu neo ở vùng cao, qua đó tạo áp lực lên lạm phát và thị trường tài chính toàn cầu.

Bước sang tuần giao dịch cuối cùng của tháng 5, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình đàm phán Mỹ - Iran và tình hình vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Đây vẫn được xem là biến số lớn nhất tác động tới thị trường tài chính toàn cầu hiện nay.

Ngoài ra, tuần tới thị trường quốc tế sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như chỉ số PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, thu nhập và chi tiêu cá nhân, GDP quý I lần 2,... Các dữ liệu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kỳ vọng lãi suất của Fed trong phần còn lại của năm 2026.

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc ông Kevin Warsh chính thức nhậm chức Chủ tịch Fed trong ngày 22/5 với thông điệp theo đuổi định hướng cải tổ mạnh mẽ đối với ngân hàng trung ương Mỹ. Trong bối cảnh giá dầu duy trì ở vùng cao và lạm phát chưa hạ nhiệt hoàn toàn, thị trường hiện vẫn thận trọng với khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Ở châu Âu, giới đầu tư cũng theo dõi động thái điều hành lãi suất của ECB. Trong phát ngôn bên lề cuộc họp của các quan chức tài chính châu Âu diễn ra ngày 22/5, ông Demarco - thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đề cập đến khả năng ECB có thể cần tăng lãi suất vào tháng 6 tới để phát đi tín hiệu rằng cơ quan này cam kết thực hiện mục tiêu trung hạn.

Áp lực từ diễn biến lãi suất cùng việc VN-Index đang trong ngưỡng điểm tâm lý quan trọng có thể khiến thị trường chứng khoán dễ chịu ảnh hưởng hơn.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết, xu hướng điều chỉnh đã hình thành và khả năng cao sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới. Mốc hỗ trợ kỳ vọng cho đợt điều chỉnh này quanh ngưỡng 1.760 điểm và khả năng cao VN-Index test xong mốc này mới quay lại xu hướng tích cực.

Kịch bản cơ sở là VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh trong đầu tuần để kiểm định vùng hỗ trợ 1.870-1.880 điểm. Nếu mốc này bị phá vỡ kèm thanh khoản lớn, kịch bản xấu hơn là chỉ số có thể quay về test mốc tâm lý 1.800 điểm, nhất là nếu khối ngoại tiếp tục bán ròng và đàm phán Mỹ-Iran không đạt thỏa thuận như thị trường đang kỳ vọng.

Chứng khoán Pinetree cũng cho rằng nhiều khả năng tuần tới sẽ khá khó khăn với VN-Index sau khi chỉ số chung thất bại bứt phá khỏi vùng đỉnh và xuất hiện phiên bán mạnh cuối tuần.

Hai rủi ro lớn cần theo dõi sát được được chuyên gia của Chứng khoán Pinetree chỉ ra. Một là rủi ro an ninh năng lượng khi nguồn cung dầu thế giới đang ở mức báo động với eo biển Hormuz còn phong tỏa, giá dầu nếu tăng mạnh sẽ đẩy chi phí nhập khẩu và lạm phát trong nước. Hai là rủi ro Fed có thể phải tăng lãi suất trở lại nếu lạm phát Mỹ tăng do giá dầu leo thang, tạo áp lực rút vốn ngoại.

Trong khi đó, VCBS cho rằng lực cầu vẫn đang có dấu hiệu nâng đỡ thị trường tại vùng 1.850 - 1.860 điểm, thể hiện nỗ lực nâng đỡ và tham gia khi chỉ số lùi về khu vực 1850-1860. Cùng với đó, nhiều cổ phiếu nhóm ngành vẫn duy trì diễn biến đi ngang và tích lũy ở vùng giá thấp, theo đó mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư lưu ý việc quản trị rủi ro danh mục trong những phiên tới trong bối cảnh biên độ biến động trong phiên lớn như hiện tại, đồng thời có thể tìm kiếm cơ hội giải ngân thăm dò ở những mã đang thu hút lực cầu nổi bật so với thị trường chung.