Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 21/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng, giữ nguyên so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không điều chỉnh

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.878,25 - 26.391,75 VND/USD. Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.500 - 26.550 VND/USD, tăng 40 đồng hai chiều so với phiên trước.

Khảo sát tại các ngân hàng uỷ cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục nhích tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.121 - 26.391 VND/USD, tăng 12 đồng ở chiều mua vào và tăng 2 đồng ở chiều bán ra. BIDV cũng tăng mạnh 12 đồng ở chiều mua vào, lên 26.161 - 26.391 VND/USD. Techcombank tăng 8 đồng ở chiều mua vào, trong khi SACOMBANK tăng 6 đồng. Mặt bằng tỷ giá bán USD tại nhiều ngân hàng lớn đồng loạt neo ở mức 26.391 VND/USD, cho thấy áp lực tăng tỷ giá USD vẫn hiện hữu, nhưng biên độ biến động không lớn. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 20/5 gồm: Agribank; Vietcombank, BIDV, Sacombank, HSBC, Eximbank như sau:

Ngược lại, tỷ giá EUR đồng loạt giảm mạnh tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR giảm 102 đồng ở chiều mua vào và giảm 107 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 29.805 - 31.376 VND/EUR. BIDV giảm 96 đồng ở chiều mua và giảm 111 đồng ở chiều bán; Eximbank giảm khoảng 120 đồng; HSBC giảm tới 127 - 132 đồng; VIB giảm trên 120 đồng. Diễn biến này cho thấy EUR tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trên thị trường quốc tế.

Tỷ giá GBP cũng đi xuống tại nhiều ngân hàng thương mại. Vietcombank giảm 65 đồng ở chiều mua vào và giảm 68 đồng ở chiều bán ra, xuống 34.403 - 35.863 VND/GBP. HSBC giảm mạnh 96 - 100 đồng; VIB giảm khoảng 84 - 85 đồng; Eximbank giảm khoảng 64 - 65 đồng; BIDV giảm 37 đồng ở chiều mua và 51 đồng ở chiều bán.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,11 điểm, tăng nhẹ 0,02%, tiếp tục duy trì quanh vùng cao nhất trong vài tuần gần đây. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR giảm 0,03% xuống 0,8599; tỷ giá USD/GBP giảm 0,02% còn 0,7442; tỷ giá USD/JPY giảm 0,03% xuống 158,86 yen/USD, cho thấy đồng yen Nhật phục hồi nhẹ sau giai đoạn mất giá mạnh. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,8014.

DXY tiến sát vùng cao nhất kể từ đầu tháng 4/2026. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng lạm phát dai dẳng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Bà Anna Paulson - Chủ tịch Fed Philadelphia cho biết dù chính sách tiền tệ hiện tại đang ở mức phù hợp, việc thị trường bắt đầu đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trở lại là một diễn biến “lành mạnh”. Những đồn đoán này gia tăng trong bối cảnh giá năng lượng leo thang do xung đột tại Iran, khiến áp lực lạm phát quay trở lại.

Dù Washington phát tín hiệu tích cực về tiến trình đàm phán với Iran, giá dầu chỉ hạ nhiệt trong thời gian ngắn và vẫn duy trì phần lớn mức tăng gần đây. Điều này khiến giới đầu tư tiếp tục lo ngại áp lực lạm phát sẽ kéo dài hơn dự kiến.

Thị trường hiện cũng dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ Fed ngày 28 - 29/4, công bố ngày thứ tư. Tại cuộc họp này, Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5 - 3,75%, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp không thay đổi lãi suất. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mức độ bất đồng hiếm thấy trong nội bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về định hướng chính sách sắp tới. Biên bản lần này còn thu hút sự chú ý vì đây được xem là bộ biên bản cuối cùng trong nhiệm kỳ của Jerome Powell trước khi Kevin Warsh chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed.

Tại châu Á, phần lớn các đồng tiền biến động trong biên độ hẹp khi đồng USD duy trì quanh mức cao nhất 6 tuần. Đồng yên Nhật tăng nhẹ nhờ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể tăng lãi suất vào tháng 6, trong khi đồng rupee Ấn Độ tiếp tục chịu áp lực và rơi xuống mức thấp kỷ lục mới do giá dầu cao. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc nhích tăng nhẹ, còn đồng đô la Đài Loan ít biến động.

Trong nhiều năm qua, Nhật Bản được xem là “pháo đài cuối cùng” của kỷ nguyên tiền rẻ toàn cầu khi duy trì lãi suất cực thấp, lợi suất trái phiếu gần như bằng 0 và đồng yên đóng vai trò nguồn vốn tài trợ cho hàng loạt giao dịch đầu cơ toàn cầu.

Nhà đầu tư Nhật Bản đã liên tục đưa dòng vốn ra nước ngoài để tìm kiếm lợi suất cao hơn, đổ tiền vào trái phiếu Kho bạc Mỹ, trái phiếu chính phủ châu Âu, nợ của các thị trường mới nổi, cổ phiếu toàn cầu, cũng như các giao dịch vay mượn bằng đồng yên (carry trade).

Do lợi suất trong nước của Nhật Bản quá thấp, khiến việc nắm giữ tài sản nội địa kém hấp dẫn hơn so với đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, bức tranh đang bắt đầu thay đổi khi lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng mạnh./.