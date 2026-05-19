Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Ánh Tuyết

18:28 | 19/05/2026
(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4 - 4,6%, còn kỳ hạn 30 năm lập đỉnh cao nhất gần 20 năm. Theo đánh giá của Chứng khoán KB, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao đang tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá và làm gia tăng chi phí huy động vốn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt.
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa phát hành báo cáo về diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, dự báo và đánh giá tác động lên tình hình trong nước.

Khép lại tuần giao dịch từ ngày 11 - 15/5, mặt bằng lợi suất ở hầu hết các kỳ hạn từ 2 - 30 năm ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 20 điểm cơ bản.

Chỉ rõ nguyên nhân lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, KBSV cho rằng, dữ liệu dự báo lạm phát nóng lên khi báo cáo giá bán buôn tháng 4 của Mỹ công bố ngày 13/5/2026 cho thấy chỉ số PPI (chỉ số giá sản xuất) đã tăng 6% so với cùng kỳ 2025, mức tăng cao nhất kể từ 2022, dấy lên lo ngại về áp lực tăng giá lan rộng từ khâu sản xuất sang nền kinh tế.

Trong bối cảnh lo sợ lạm phát, nhà đầu tư có xu hướng yêu cầu mức lợi suất cao hơn để bù đắp rủi ro suy giảm sức mua của dòng tiền trong tương lai, qua đó, đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên.

Bên cạnh đó, lo ngại giá năng lượng tiếp tục neo cao. Việc giá năng lượng liên tục duy trì trên 100 USD/thùng trong khi eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa cũng củng cố kỳ vọng về lạm phát dai dẳng.

Theo nhóm phân tích Chứng khoán KB, lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,4 - 4,6%, tiệm cận với vùng đỉnh gần nhất thiết lập hồi đầu năm 2025.

Kỳ hạn 30 năm cũng cho thấy xu hướng tăng tương tự khi lợi suất tại kỳ hạn này trong hầu hết các phiên giao dịch tuần trước đóng cửa trên ngưỡng 5%, có lúc chạm mốc 5,13%, đánh dấu đỉnh mới kể từ tháng 7/2007.

Phân tích thêm về thâm hụt ngân sách tại Mỹ, KBSV cho biết, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo thâm hụt cả năm 2026 đạt khoảng 1,9 nghìn tỷ USD, tương đương 5,8% GDP, cao hơn mức trung bình 50 năm qua là 3,8%.

Đồng thời, trong bối cảnh nợ công Mỹ được dự báo sẽ tăng lên 120% GDP vào năm 2036 (vượt đỉnh từng ghi nhận được sau Thế chiến II), Mỹ buộc phải tăng phát hành trái phiếu để tài trợ cho chi tiêu công và tái cấp vốn nợ đáo hạn. Áp lực nguồn cung trái phiếu kho bạc tăng mạnh khiến thị trường yêu cầu mức lợi suất cao hơn để hấp thụ lượng phát hành mới.

Ngoài ra, thông điệp mang tính diều hâu về lãi suất điều hành khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này nhấn mạnh kiểm soát lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá gia tăng. Điều này khiến thị trường điều chỉnh giảm kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, qua đó, giữ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn ngắn và trung hạn, duy trì ở mức cao.

Dự báo diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, nhóm phân tích Chứng khoán KB đánh giá lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở vùng cao trong quý II/2026, trước khi hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026, dựa trên kịch bản cơ sở giả định là căng thẳng Mỹ - Iran dần hạ nhiệt từ nửa sau của quý II, qua đó, giảm đáng kể áp lực lên lạm phát của Mỹ trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, đà giảm của lợi suất bị hạn chế bởi áp lực phát hành trái phiếu quy mô lớn, cùng với việc Fed nhiều khả năng vẫn thận trọng đối với chính sách tiền tệ.

Đánh giá tác động lên tình hình vĩ mô Việt Nam, theo nhóm phân tích KBSV, việc lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao đang tạo ra những thách thức nhất định cho kinh tế Việt Nam qua hai kênh chính.

Một là, áp lực tỷ giá gia tăng do tài sản bằng USD trở nên hấp dẫn khiến nhu cầu nắm giữ USD gia tăng, làm chỉ số DXY thường có xu hướng mạnh lên. Cùng với đó, chênh lệch dương lãi suất VND-USD có xu hướng thu hẹp khiến việc nắm giữ VND phần nào trở nên kém hấp dẫn hơn.

Hai là, tăng chi phí huy động cho các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn nước ngoài bằng đồng ngoại tệ, đặc biệt các doanh nghiệp ngân hàng, chứng khoán, bất động sản sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

“Dù vậy, chúng tôi cho rằng tác động tổng thể lên tình hình vĩ mô Việt Nam hiện tại là chưa đáng ngại trong bối cảnh: tỷ giá vẫn được duy trì ổn định từ đầu năm đến nay nhờ mặt bằng lãi suất trong nước tăng trong gần một năm trở lại đây; dòng vốn đầu tư FDI tích cực và khả năng điều tiết linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước” - Chứng khoán KB nêu quan điểm.

Với kỳ vọng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ hạ nhiệt trong quý II/2026, Chứng khoán KB vẫn giữ nguyên dự báo năm 2026, với tỷ giá tăng 2,5 - 3% so với cuối năm 2025 và lãi suất giảm 0,5 - 1% so với cuối tháng 4/2026./.
Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong quý đầu tiên, củng cố khả năng tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (19/5): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Thuế tỉnh Thanh Hóa siết chặt quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

(TBTCO) - Sáng ngày 16/5, tỷ giá trung tâm chốt tuần ở mức 25.131 đồng, cao nhất trong khoảng 4 tháng và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất gần hai tháng qua. Trong khi USD tự do giảm nhẹ về quanh 26.360 - 26.390 VND/USD, tương đương mặt bằng ngân hàng thương mại; nhiều nhà băng đồng loạt hạ tỷ giá EUR và GBP. Chỉ số DXY chốt tuần tại 99,3 điểm, tăng mạnh 1,43% và lên mức cao nhất trong 5 tuần gần đây.
Thị trường tiền tệ tuần 11 - 15/5: Tỷ giá trung tâm chạm đỉnh 4 tháng, lãi suất liên ngân hàng neo vùng cao 6 - 7%

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua, từ ngày 11 - 15/5 cho thấy, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục neo cao vùng 6 - 7%/năm, trong khi nhà điều hành duy trì trạng thái hút ròng nhẹ 5.873 tỷ đồng qua kênh OMO. Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng mạnh nhất trong 2 tháng trở lại đây, trong bối cảnh DXY bật tăng lên trên 99 điểm.
Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

(TBTCO) - Sáng ngày 15/5, tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng, tăng 5 đồng. Chỉ số DXY tăng 0,2% lên 99,02 điểm, neo vùng cao nhất khoảng hai tuần gần đây khi giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc; đồng thời, lo ngại nguy cơ sai lầm chính sách tiền tệ toàn cầu và khả năng đảo chiều các giao dịch “carry trade” khi Nhật Bản tăng lãi suất.
Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

(TBTCO) - Sáng ngày 14/5, tỷ giá trung tâm ở mức 25.126 đồng, tăng 3 đồng; USD tự do giao dịch quanh 26.370 - 26.400 VND/USD và thu hẹp đáng kể chênh lệch bán ra với ngân hàng thương mại. Chỉ số DXY ở mức 98,46 điểm, phục hồi đáng kể nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ vượt dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh.
Tỷ giá USD hôm nay (13/5): USD tự do giảm nhẹ, DXY bật lên khi lạm phát Mỹ vượt dự báo

(TBTCO) - Sáng ngày 13/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 25.123 đồng sau hai phiên tăng liên tiếp, trong khi USD tự do giảm 20 đồng còn 26.330 - 26.360 VND/USD. DXY phục hồi ở mức 98,33 điểm khi lạm phát Mỹ tháng 4 cao hơn dự báo, cùng lúc, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có nguy cơ trên bờ vực sụp đổ.
Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

(TBTCO) - Sáng ngày 12/5, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 5 đồng, lên 25.123 đồng, trong khi USD tự do giảm mạnh về quanh 26.350 - 26.380 VND/USD. Chỉ số DXY nhích lên 98,02 điểm khi nhà đầu tư lo ngại căng thẳng Trung Đông kéo dài. Thị trường dõi theo cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh từ ngày 13 - 15/5, liên quan nhiều vấn đề chiến lược, trong đó có chiến sự tại Iran.
Tỷ giá USD hôm nay (11/5): Tỷ giá trung tâm tăng, USD tự do tiếp đà giảm

(TBTCO) - Trong phiên đầu tuần sáng ngày 11/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.118 đồng, tăng 6 đồng, trong khi USD tự do giảm 30 đồng, xuống 26.420 - 26.470 VND/USD. Chỉ số DXY ở mức 97,9 điểm, khi căng thẳng Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, song thị trường vẫn thận trọng trước những bất định về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran.
Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm

(TBTCO) - Sáng ngày 9/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.112 đồng trong phiên cuối tuần, trong khi USD tự do giảm sâu gần 300 đồng sau một tuần. Chỉ số DXY chốt tuần tại 97,86 điểm, giảm 0,19%, khi căng thẳng Trung Đông có tín hiệu hạ nhiệt, dù vẫn nhiều bất định để đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran.
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hình thành không gian phát triển mới cho Thủ đô

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

Tập đoàn Xuân Thiện bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

