Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa phát hành báo cáo về diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, dự báo và đánh giá tác động lên tình hình trong nước.

Khép lại tuần giao dịch từ ngày 11 - 15/5, mặt bằng lợi suất ở hầu hết các kỳ hạn từ 2 - 30 năm ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 20 điểm cơ bản.

Chỉ rõ nguyên nhân lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, KBSV cho rằng, dữ liệu dự báo lạm phát nóng lên khi báo cáo giá bán buôn tháng 4 của Mỹ công bố ngày 13/5/2026 cho thấy chỉ số PPI (chỉ số giá sản xuất) đã tăng 6% so với cùng kỳ 2025, mức tăng cao nhất kể từ 2022, dấy lên lo ngại về áp lực tăng giá lan rộng từ khâu sản xuất sang nền kinh tế.

Trong bối cảnh lo sợ lạm phát, nhà đầu tư có xu hướng yêu cầu mức lợi suất cao hơn để bù đắp rủi ro suy giảm sức mua của dòng tiền trong tương lai, qua đó, đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên.

Bên cạnh đó, lo ngại giá năng lượng tiếp tục neo cao. Việc giá năng lượng liên tục duy trì trên 100 USD/thùng trong khi eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa cũng củng cố kỳ vọng về lạm phát dai dẳng.

Theo nhóm phân tích Chứng khoán KB, lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,4 - 4,6%, tiệm cận với vùng đỉnh gần nhất thiết lập hồi đầu năm 2025. Kỳ hạn 30 năm cũng cho thấy xu hướng tăng tương tự khi lợi suất tại kỳ hạn này trong hầu hết các phiên giao dịch tuần trước đóng cửa trên ngưỡng 5%, có lúc chạm mốc 5,13%, đánh dấu đỉnh mới kể từ tháng 7/2007.

Phân tích thêm về thâm hụt ngân sách tại Mỹ, KBSV cho biết, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo thâm hụt cả năm 2026 đạt khoảng 1,9 nghìn tỷ USD, tương đương 5,8% GDP, cao hơn mức trung bình 50 năm qua là 3,8%.

Đồng thời, trong bối cảnh nợ công Mỹ được dự báo sẽ tăng lên 120% GDP vào năm 2036 (vượt đỉnh từng ghi nhận được sau Thế chiến II), Mỹ buộc phải tăng phát hành trái phiếu để tài trợ cho chi tiêu công và tái cấp vốn nợ đáo hạn. Áp lực nguồn cung trái phiếu kho bạc tăng mạnh khiến thị trường yêu cầu mức lợi suất cao hơn để hấp thụ lượng phát hành mới.

Ngoài ra, thông điệp mang tính diều hâu về lãi suất điều hành khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này nhấn mạnh kiểm soát lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá gia tăng. Điều này khiến thị trường điều chỉnh giảm kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, qua đó, giữ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn ngắn và trung hạn, duy trì ở mức cao.

Dự báo diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, nhóm phân tích Chứng khoán KB đánh giá lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở vùng cao trong quý II/2026, trước khi hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026, dựa trên kịch bản cơ sở giả định là căng thẳng Mỹ - Iran dần hạ nhiệt từ nửa sau của quý II, qua đó, giảm đáng kể áp lực lên lạm phát của Mỹ trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, đà giảm của lợi suất bị hạn chế bởi áp lực phát hành trái phiếu quy mô lớn, cùng với việc Fed nhiều khả năng vẫn thận trọng đối với chính sách tiền tệ.

Đánh giá tác động lên tình hình vĩ mô Việt Nam, theo nhóm phân tích KBSV, việc lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao đang tạo ra những thách thức nhất định cho kinh tế Việt Nam qua hai kênh chính.

Một là, áp lực tỷ giá gia tăng do tài sản bằng USD trở nên hấp dẫn khiến nhu cầu nắm giữ USD gia tăng, làm chỉ số DXY thường có xu hướng mạnh lên. Cùng với đó, chênh lệch dương lãi suất VND-USD có xu hướng thu hẹp khiến việc nắm giữ VND phần nào trở nên kém hấp dẫn hơn.

Hai là, tăng chi phí huy động cho các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn nước ngoài bằng đồng ngoại tệ, đặc biệt các doanh nghiệp ngân hàng, chứng khoán, bất động sản sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

“Dù vậy, chúng tôi cho rằng tác động tổng thể lên tình hình vĩ mô Việt Nam hiện tại là chưa đáng ngại trong bối cảnh: tỷ giá vẫn được duy trì ổn định từ đầu năm đến nay nhờ mặt bằng lãi suất trong nước tăng trong gần một năm trở lại đây; dòng vốn đầu tư FDI tích cực và khả năng điều tiết linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước” - Chứng khoán KB nêu quan điểm.