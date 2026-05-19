Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh hơn 10 điểm chỉ sau ít phút giao dịch. Chỉ số “chìm” trong sắc đỏ ở phần còn lại của phiên giao dịch. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số điểm sáng như VCB, STB và PLX giúp VN30-Index không giảm quá sâu. Dù lực cầu cuối phiên xuất hiện trở lại tại nhóm Vingroup giúp chỉ số thu hẹp bớt đà giảm, VN30-Index vẫn đóng cửa giảm 18,92 điểm (-0,92%) xuống còn 2.027,45 điểm, với chỉ 8 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu trong khi có tới 21 mã giảm.

Diễn biến tiêu cực của thị trường cơ sở nhanh chóng phản ánh lên thị trường phái sinh khi phần lớn các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.030,1 điểm, giảm 0,85% so với phiên trước. Nhờ vậy, trạng thái chênh lệch dương vẫn duy trì, nhỉnh hơn 2,65 điểm so với VN30. Một số hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì được trạng thái chênh lệch dương.

Giao dịch tại hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026 tăng mạnh các phiên gần đây - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 17,4%. Giao dịch gia tăng trong bối cảnh VN30-Index biến động mạnh quanh vùng đỉnh cũ. Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, dòng tiền trên thị trường phái sinh hiện vẫn ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở khi VN30-Index gặp vùng kháng cự mạnh tháng 2/2026.

Đáng chú ý, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển mạnh sang hợp đồng đáo hạn tháng 6/2026. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này tăng mạnh hơn 35%, trong khi vị thế nắm giữ của hợp đồng chính đáo hạn vào thứ Năm tuần này giảm nhẹ còn gần 31.000 hợp đồng.

Các nhà đầu tư giảm dần vị thế tại kỳ hạn tháng 5 khi ngày đáo hạn đang đến gần, đồng thời cho thấy nhà đầu tư đang bắt đầu chuyển sang nắm giữ vị thế ở hợp đồng phái sinh kỳ hạn kế tiếp. Chuyên gia từ SHS cũng nhận định VN-Index sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài 8 tuần liên tiếp từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá quanh 1.930 điểm đang xuất hiện rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn. Việc VN-Index và VN30 liên tục rung lắc khi kiểm định lại vùng đỉnh tháng 1 và tháng 2/2026 cho thấy thị trường có thể chuyển dần sang giai đoạn tích lũy thay vì duy trì trạng thái tăng nóng như trước.