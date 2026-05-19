Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Tùng Linh

Tùng Linh

18:02 | 19/05/2026
(TBTCO) - Trong khi thị trường cơ sở giao dịch giằng co, dòng tiền trên thị trường phái sinh bắt đầu dịch chuyển rõ nét sang hợp đồng đáo hạn tháng 6 trong bối cảnh kỳ hạn tháng 5 chuẩn bị đến ngày đáo hạn.
aa

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh hơn 10 điểm chỉ sau ít phút giao dịch. Chỉ số “chìm” trong sắc đỏ ở phần còn lại của phiên giao dịch. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số điểm sáng như VCB, STB và PLX giúp VN30-Index không giảm quá sâu. Dù lực cầu cuối phiên xuất hiện trở lại tại nhóm Vingroup giúp chỉ số thu hẹp bớt đà giảm, VN30-Index vẫn đóng cửa giảm 18,92 điểm (-0,92%) xuống còn 2.027,45 điểm, với chỉ 8 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu trong khi có tới 21 mã giảm.

Diễn biến tiêu cực của thị trường cơ sở nhanh chóng phản ánh lên thị trường phái sinh khi phần lớn các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.030,1 điểm, giảm 0,85% so với phiên trước. Nhờ vậy, trạng thái chênh lệch dương vẫn duy trì, nhỉnh hơn 2,65 điểm so với VN30. Một số hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì được trạng thái chênh lệch dương.

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới
Giao dịch tại hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026 tăng mạnh các phiên gần đây - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 17,4%. Giao dịch gia tăng trong bối cảnh VN30-Index biến động mạnh quanh vùng đỉnh cũ. Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, dòng tiền trên thị trường phái sinh hiện vẫn ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở khi VN30-Index gặp vùng kháng cự mạnh tháng 2/2026.

Đáng chú ý, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển mạnh sang hợp đồng đáo hạn tháng 6/2026. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này tăng mạnh hơn 35%, trong khi vị thế nắm giữ của hợp đồng chính đáo hạn vào thứ Năm tuần này giảm nhẹ còn gần 31.000 hợp đồng.

Các nhà đầu tư giảm dần vị thế tại kỳ hạn tháng 5 khi ngày đáo hạn đang đến gần, đồng thời cho thấy nhà đầu tư đang bắt đầu chuyển sang nắm giữ vị thế ở hợp đồng phái sinh kỳ hạn kế tiếp. Chuyên gia từ SHS cũng nhận định VN-Index sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài 8 tuần liên tiếp từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá quanh 1.930 điểm đang xuất hiện rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn. Việc VN-Index và VN30 liên tục rung lắc khi kiểm định lại vùng đỉnh tháng 1 và tháng 2/2026 cho thấy thị trường có thể chuyển dần sang giai đoạn tích lũy thay vì duy trì trạng thái tăng nóng như trước.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh Hợp đồng kỳ hạn dòng tiền

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Dành cho bạn

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer

Đọc thêm

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

(TBTCO) - Việt Nam đã bước đầu xây dựng nền móng pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa, song khả năng phát triển bền vững không chỉ nằm ở chính sách mà còn phụ thuộc vào năng lực của doanh nghiệp tham gia thị trường. Trong môi trường giao dịch “không biên giới”, doanh nghiệp phải chứng minh được sức mạnh tài chính, công nghệ và quản trị để tạo niềm tin với nhà đầu tư.
Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

(TBTCO) - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực tiễn phát triển mới của thị trường chứng khoán.
Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

(TBTCO) - Mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tuần qua tiếp tục đi ngang ở hầu hết các kỳ hạn, với lợi suất kỳ hạn 3 năm và 5 năm giảm nhẹ, trong khi kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản.
VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

(TBTCO) - VNDirect cho biết đang tái định hình hoạt động, tăng cường nguồn lực tài chính và đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán cùng kỳ vọng nâng hạng trong năm 2026.
Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

(TBTCO) - Cổ phiếu của các ngân hàng có vốn Nhà nước như Vietcombank hay BIDV, VietinBank trở thành điểm sáng nổi bật của thị trường và cũng là tâm điểm mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài phiên 18/5.
Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 18/5 dù chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng kéo dài, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhờ sự bứt phá của nhóm ngân hàng quốc doanh và cổ phiếu dầu khí. Thanh khoản tăng trở lại nhưng lực tăng chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.
Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

(TBTCO) - Nhóm phân tích MBS đánh giá, chênh lệch giữa tín dụng và huy động của hệ thống đã tăng lên khoảng 1,4 triệu tỷ đồng vào tháng 4/2026, tương đương 7,22% dư nợ, gây áp lực lên tỷ lệ LDR. Thông tư 08/2026/TT-NHNN được kỳ vọng giúp các ngân hàng quốc doanh giảm tỷ lệ LDR khoảng 1,1 - 1,5% và bổ sung thêm dư địa cho vay tương đương 0,3 - 0,4% tổng dư nợ toàn hệ thống.
Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

(TBTCO) - Việc đẩy mạnh cổ phần hóa, cải cách quy trình niêm yết và tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn hàng chất lượng và tăng sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hình thành không gian phát triển mới cho Thủ đô

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hình thành không gian phát triển mới cho Thủ đô

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

Tập đoàn Xuân Thiện bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Tập đoàn Xuân Thiện bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -5.45
19/05 | -5.45 (7,403.05 -5.45 (-0.07%))
DJI +159.95
19/05 | +159.95 (49,686.12 +159.95 (+0.32%))
IXIC -134.41
19/05 | -134.41 (26,090.73 -134.41 (-0.51%))
NYA +101.14
19/05 | +101.14 (22,900.57 +101.14 (+0.44%))
XAX +111.28
19/05 | +111.28 (9,270.24 +111.28 (+1.21%))
BUK100P +7.76
19/05 | +7.76 (1,031.79 +7.76 (+0.76%))
RUT -18.20
19/05 | -18.20 (2,775.10 -18.20 (-0.65%))
VIX +0.23
19/05 | +0.23 (18.05 +0.23 (+1.29%))
FTSE +47.78
19/05 | +47.78 (10,371.53 +47.78 (+0.46%))
GDAXI +297.69
19/05 | +297.69 (24,605.61 +297.69 (+1.22%))
FCHI +50.65
19/05 | +50.65 (8,038.14 +50.65 (+0.63%))
STOXX50E +35.27
19/05 | +35.27 (5,884.27 +35.27 (+0.60%))
N100 +8.34
19/05 | +8.34 (1,806.38 +8.34 (+0.46%))
BFX +9.78
19/05 | +9.78 (5,433.01 +9.78 (+0.18%))
MOEX.ME -0.11
19/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +122.67
19/05 | +122.67 (25,797.85 +122.67 (+0.48%))
STI +75.59
19/05 | +75.59 (5,072.34 +75.59 (+1.51%))
AXJO +99.40
19/05 | +99.40 (8,604.70 +99.40 (+1.17%))
AORD +94.10
19/05 | +94.10 (8,829.50 +94.10 (+1.08%))
BSESN -114.19
19/05 | -114.19 (75,200.85 -114.19 (-0.15%))
JKSE -228.56
19/05 | -228.56 (6,370.68 -228.56 (-3.46%))
KLSE -0.44
19/05 | -0.44 (1,727.27 -0.44 (-0.03%))
NZ50 +211.40
19/05 | +211.40 (12,974.32 +211.40 (+1.66%))
KS11 -244.38
19/05 | -244.38 (7,271.66 -244.38 (-3.25%))
TWII -716.26
19/05 | -716.26 (40,175.56 -716.26 (-1.75%))
GSPTSE -434.95
19/05 | -434.95 (33,833.35 -434.95 (-1.27%))
BVSP -308.02
19/05 | -308.02 (176,975.81 -308.02 (-0.17%))
MXX +428.70
19/05 | +428.70 (68,405.20 +428.70 (+0.63%))
IPSA +46.43
19/05 | +46.43 (10,467.78 +46.43 (+0.45%))
MERV +108,376.50
19/05 | +108,376.50 (2,816,245.25 +108,376.50 (+4.00%))
TA125.TA -4.22
19/05 | -4.22 (4,250.11 -4.22 (-0.10%))
CASE30 +768.00
19/05 | +768.00 (52,775.00 +768.00 (+1.48%))
JN0U.JO -31.15
19/05 | -31.15 (6,894.56 -31.15 (-0.45%))
DX-Y.NYB +0.03
19/05 | +0.03 (99.22 +0.03 (+0.03%))
125904-USD-STRD +16.04
19/05 | +16.04 (2,712.53 +16.04 (+0.59%))
XDB +0.87
19/05 | +0.87 (134.14 +0.87 (+0.65%))
XDE -0.03
19/05 | -0.03 (116.22 -0.03 (-0.02%))
000001.SS +38.01
19/05 | +38.01 (4,169.54 +38.01 (+0.92%))
N225 -265.36
19/05 | -265.36 (60,550.59 -265.36 (-0.44%))
XDN -0.14
19/05 | -0.14 (62.85 -0.14 (-0.22%))
XDA -0.28
19/05 | -0.28 (71.20 -0.28 (-0.39%))