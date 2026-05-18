Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

VN-Index tăng hơn 6 điểm

Sau 8 tuần tăng điểm liên tiếp, dưới áp lực từ thị trường thế tài chính thế giới, các cổ phiếu Vin Group, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.900 điểm trong phiên sáng hôm nay. Áp lực điều chỉnh tương đối bình thường, thanh khoản thấp. Tuy nhiên, sau đó thị trường phục hồi tốt dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm năng lượng, các doanh nghiệp sở hữu nhà nước với thanh khoản tăng tốt hơn. Kết phiên VN-Index tăng 6,34 điểm (+0,33%) lên mức 1.927,94 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 18/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 18/5 có: VCB (+4,62), BID (+3,83), GAS (+1,92), BSR (+1,90), GVR (+1,37)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-4,88), VHM (-3,40), MWG (-0,90), VRE (-0,42), TCX (- 0,34)...

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường trong phiên hôm nay nghiêng về tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 135 mã tăng giá, 56 mã giữ giá tham chiếu và 178 mã giảm giá.

VN-Index tăng điểm trong ngày độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh với 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Công nghệ viễn thông, dầu khí và bảo hiểm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bán lẻ, bất động sản và thủy sản là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tiêu cực khi giảm -4,21 điểm, về mức 2.046,37 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 13 mã tăng giá, 1 mã giữ giá và 16 mã giảm giá.

Thị trường lấy lại thanh khoản trong ngày khối lượng khớp lệnh cao hơn ( 8,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 822 triệu cổ phiếu ( +10,14%), tương đương giá trị đạt 26.698 tỷ đồng (+15,52%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +1,83 điểm, lên mức 259,25 điểm; trong khi UPCoM-Index giảm -0,5 điểm, về mức 125,9 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng với giá trị đạt -615 tỷ đồng. VCB 232 tỷ đồng, VNM 98 tỷ đồng và MSB 66 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, ACB -170 tỷ đồng, HPG -136 tỷ đồng, VHM -73 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 35 tỷ đồng.

Xung lực tăng điểm chưa lan tỏa rộng

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa tuần giao dịch mới với tâm lý tương đối thận trọng. Phần lớn thời gian phiên sáng, VN-Index giao dịch dưới tham chiếu nhằm kiểm định cung - cầu trước khi đảo chiều tăng trong phiên chiều nhờ lực cầu cải thiện ở nhóm ngân hàng.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới duy trì ở vùng cao và chưa xuất hiện nhiều thông tin hỗ trợ mới, nhóm cổ phiếu dầu khí như PLX, PVD, BSR… trở thành tâm điểm hút dòng tiền với mức tăng phổ biến trên 5%. Sắc xanh của thị trường chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, với nhiều mã bứt phá mạnh như BVH, BCM hay GVR.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup gồm VIC, VHM cùng đà suy giảm của các bluechip bán lẻ như MWG, PNJ đã phần nào kìm hãm đà tăng của VN-Index.

Trong nhóm ngân hàng, ba cổ phiếu quốc doanh gồm VCB, BID và CTG tăng từ 1,4% đến 5,5%, đồng thời nằm trong nhóm đóng góp tích cực nhất cho chỉ số chung. Ở lĩnh vực bảo hiểm, BVH của Tập đoàn Bảo Việt tăng hết biên độ lên 71.700 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, PLX của Petrolimex đóng cửa ở mức giá trần 45.150 đồng/cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu dầu khí có tỷ lệ sở hữu nhà nước trên 51% như BSR, GAS, OIL, POW… cũng ghi nhận mức tăng từ 4% đến 10%.

VN-Index tăng trong phiên giao dịch đầu tuần với thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Ảnh: Đức Thanh

VN-Index tăng với thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường cao hơn khoảng 8,4% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất. Tuy nhiên, dù chỉ số duy trì được sắc xanh, số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế áp đảo cho thấy xung lực tăng chưa lan tỏa rộng ra toàn thị trường. Dòng tiền hiện vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu trụ và các ngành dẫn dắt, phản ánh động lực bứt phá của thị trường chưa thực sự mạnh.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, quán tính tăng điểm có thể tiếp tục đưa VN-Index hướng lên vùng kháng cự quanh 1.945 điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh quanh vùng điểm này là tương đối cao khi áp lực chốt lời đang gia tăng sau giai đoạn tăng kéo dài./.