Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ((Bộ Khoa học và Công nghệ); ông Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính); bà Thitapha Wattanapruttipaisan - Trưởng Văn phòng đại diện Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tại Singapore; ông Michael KOS, chuyên gia tài chính và định giá tài sản trí tuệ; ông Akira OGAWA - chuyên gia Dự án JICA thuộc Cơ quan Sáng chế Nhật Bản, cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Sự kiện thu hút khoảng 30 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 200 đại biểu tham gia trực tuyến, gồm đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức thẩm định giá, trường đại học và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã bổ sung nhiều quy định nhằm hỗ trợ hoạt động tạo lập và khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ.

Việc xác định đúng giá trị tài sản trí tuệ đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển hóa ý tưởng sáng tạo thành giá trị kinh tế cụ thể, làm cơ sở cho các hoạt động chuyển nhượng... góp vốn cũng như quản lý tài sản và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Quản lý Giá đã đề xuất WIPO hỗ trợ mời các chuyên gia quốc tế đến chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tổ chức Hội thảo này nhằm nâng cao năng lực cho các chuyên gia và các chủ thể liên quan của Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu khai mạc hội thảo Ảnh: BTC

Đại diện Cục Quản lý giá, ông Phạm Văn Bình nhận định, định giá tài sản trí tuệ là lĩnh vực mới, phức tạp và mang tính liên ngành cao, đòi hỏi sự kết hợp giữa pháp luật về giá, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, tài chính, kế toán và hoạt động thị trường. Theo ông Bình, hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và từng bước hoàn thiện nền tảng chuyên môn phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

Từ góc độ quốc tế, ông Michael KOS cho biết giá trị doanh nghiệp toàn cầu đang chuyển mạnh sang tài sản vô hình, với tổng giá trị hiện vượt 100 nghìn tỷ USD và tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, việc khai thác các tài sản này cho mục đích tài chính vẫn còn hạn chế do khó khăn trong xác định giá trị. Đây là thách thức chung của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong khi đó, ông Akira OGAWA đánh giá việc hiểu và đánh giá đúng giá trị tài sản trí tuệ đang trở thành yếu tố thiết yếu trong xây dựng chiến lược và ra quyết định đầu tư, kinh doanh. Ông cho biết, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản và WIPO đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ Việt Nam, trong đó hội thảo lần này là một nội dung cụ thể nhằm góp phần nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ cho các chủ thể Việt Nam.

Ông Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu tại hội thảo.

Trong hai ngày làm việc, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ nhiều nội dung từ lý thuyết đến thực tiễn về định giá tài sản trí tuệ, bao gồm chuẩn mực quốc tế trong thẩm định giá tài sản vô hình, quy trình xác định giá trị tài sản trí tuệ, phương pháp phân tích định tính và định lượng, mô hình đánh giá rủi ro và các bài tập tình huống thực tế.

Hội thảo cũng giúp nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động định giá tài sản trí tuệ tại Việt Nam hiện nay, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp.

Kết thúc hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình. Trong thời gian tới, Cục Sở hữu trí tuệ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh các hoạt động chuyên sâu về định giá tài sản trí tuệ, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.