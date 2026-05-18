Xã hội

Sở hữu trí tuệ

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

18:01 | 18/05/2026
(TBTCO) - Ngày 17-18/3/2026, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cục Quản lý giá và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo, nâng cao nhận thức về định giá tài sản trí tuệ”, nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tăng cường năng lực định giá tài sản trí tuệ tại Việt Nam.
aa

Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ((Bộ Khoa học và Công nghệ); ông Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính); bà Thitapha Wattanapruttipaisan - Trưởng Văn phòng đại diện Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tại Singapore; ông Michael KOS, chuyên gia tài chính và định giá tài sản trí tuệ; ông Akira OGAWA - chuyên gia Dự án JICA thuộc Cơ quan Sáng chế Nhật Bản, cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Sự kiện thu hút khoảng 30 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 200 đại biểu tham gia trực tuyến, gồm đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức thẩm định giá, trường đại học và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã bổ sung nhiều quy định nhằm hỗ trợ hoạt động tạo lập và khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ.

Việc xác định đúng giá trị tài sản trí tuệ đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển hóa ý tưởng sáng tạo thành giá trị kinh tế cụ thể, làm cơ sở cho các hoạt động chuyển nhượng... góp vốn cũng như quản lý tài sản và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Quản lý Giá đã đề xuất WIPO hỗ trợ mời các chuyên gia quốc tế đến chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tổ chức Hội thảo này nhằm nâng cao năng lực cho các chuyên gia và các chủ thể liên quan của Việt Nam.

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo
Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu khai mạc hội thảo Ảnh: BTC

Đại diện Cục Quản lý giá, ông Phạm Văn Bình nhận định, định giá tài sản trí tuệ là lĩnh vực mới, phức tạp và mang tính liên ngành cao, đòi hỏi sự kết hợp giữa pháp luật về giá, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, tài chính, kế toán và hoạt động thị trường. Theo ông Bình, hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và từng bước hoàn thiện nền tảng chuyên môn phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

Từ góc độ quốc tế, ông Michael KOS cho biết giá trị doanh nghiệp toàn cầu đang chuyển mạnh sang tài sản vô hình, với tổng giá trị hiện vượt 100 nghìn tỷ USD và tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, việc khai thác các tài sản này cho mục đích tài chính vẫn còn hạn chế do khó khăn trong xác định giá trị. Đây là thách thức chung của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong khi đó, ông Akira OGAWA đánh giá việc hiểu và đánh giá đúng giá trị tài sản trí tuệ đang trở thành yếu tố thiết yếu trong xây dựng chiến lược và ra quyết định đầu tư, kinh doanh. Ông cho biết, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản và WIPO đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ Việt Nam, trong đó hội thảo lần này là một nội dung cụ thể nhằm góp phần nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ cho các chủ thể Việt Nam.

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo (Xb 4/4)
Ông Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu tại hội thảo.

Trong hai ngày làm việc, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ nhiều nội dung từ lý thuyết đến thực tiễn về định giá tài sản trí tuệ, bao gồm chuẩn mực quốc tế trong thẩm định giá tài sản vô hình, quy trình xác định giá trị tài sản trí tuệ, phương pháp phân tích định tính và định lượng, mô hình đánh giá rủi ro và các bài tập tình huống thực tế.

Hội thảo cũng giúp nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động định giá tài sản trí tuệ tại Việt Nam hiện nay, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp.

Kết thúc hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình. Trong thời gian tới, Cục Sở hữu trí tuệ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh các hoạt động chuyên sâu về định giá tài sản trí tuệ, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Diệu Hoa
Từ khóa:
định giá tài sản trí tuệ thương mại hóa sáng tạo

Dành cho bạn

Mở rộng sản xuất phát thải thấp trên các cây trồng chủ lực

Mở rộng sản xuất phát thải thấp trên các cây trồng chủ lực

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Quảng Trị kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải công nghệ cao

Quảng Trị kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải công nghệ cao

Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Hà Nội tăng hỗ trợ đổi xe điện, thị trường phương tiện xanh sôi động

Hà Nội tăng hỗ trợ đổi xe điện, thị trường phương tiện xanh sôi động

Đọc thêm

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Việt Nam khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Gần 200 doanh nghiệp từ 17 quốc gia hội tụ tại triển lãm công nghiệp khai khoáng và xây dựng

Gần 200 doanh nghiệp từ 17 quốc gia hội tụ tại triển lãm công nghiệp khai khoáng và xây dựng

(TBTCO) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp khai thác khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng chính thức diễn ra từ ngày 21 - 23/04/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng tại Việt Nam và khu vực.
Khoa học công nghệ - chìa khóa đưa Việt Nam vào top 3 trung tâm chế biến thủy sản sâu toàn cầu

Khoa học công nghệ - chìa khóa đưa Việt Nam vào top 3 trung tâm chế biến thủy sản sâu toàn cầu

(TBTCO) - Đến năm 2045, thủy sản tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được các mục tiêu trên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố nền tảng cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo: Từ thông điệp chính sách đến hành động toàn xã hội

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo: Từ thông điệp chính sách đến hành động toàn xã hội

(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4), Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương và tổ chức trên cả nước đồng loạt triển khai các hoạt động thiết thực trong khoảng thời gian từ 15-26/4/2026.
Phát động thi sáng tạo UAV 2025: Sân chơi công nghệ cho thế hệ trẻ Việt Nam

Phát động thi sáng tạo UAV 2025: Sân chơi công nghệ cho thế hệ trẻ Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian và dưới nước (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) chính thức phát động Cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương”.
CMC sẽ đào tạo hơn 15.000 kỹ sư AI và bán dẫn đến năm 2030

CMC sẽ đào tạo hơn 15.000 kỹ sư AI và bán dẫn đến năm 2030

(TBTCO) - Ngày 14/3/2025, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức "Chương trình kết nối lãnh đạo cấp cao ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn" tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, TP. Hà Nội.
Nâng cao nhận thức trong bảo vệ bản quyền và tri thức tại Việt Nam

Nâng cao nhận thức trong bảo vệ bản quyền và tri thức tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 26/10/2024, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp về bảo vệ Bản quyền và Tri thức tại Việt Nam (VCCA) nhân dịp 20 năm (26/10/2004 - 26/10/2024) Việt Nam gia nhập Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.
Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí

Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí

(TBTCO) - Ngày 25/6/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức sự kiện kết nối hợp tác, trao đổi những kinh nghiệm chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí; từ đó nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số, hỗ trợ cơ quan báo chí đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tác nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Lào là nước nhận vốn đầu tư nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Lào là nước nhận vốn đầu tư nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “ Giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “ Giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc