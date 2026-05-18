Chứng khoán

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Tùng Linh

Tùng Linh

18:37 | 18/05/2026
(TBTCO) - Cổ phiếu của các ngân hàng có vốn Nhà nước như Vietcombank hay BIDV, VietinBank trở thành điểm sáng nổi bật của thị trường và cũng là tâm điểm mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài phiên 18/5.
aa

Khép lại phiên giao dịch ngày 18/5, khối ngoại tiếp tục có một phiên bán ròng với giá trị khoảng 614,9 tỷ đồng trên HOSE và 685 tỷ đồng tính chung trên cả ba sàn. Áp lực bán vẫn tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như ACB với giá trị bán ròng khoảng 170 tỷ đồng, HPG (-135 tỷ đồng), VHM (-73 tỷ đồng), GAS (-70 tỷ đồng) và FPT (-69 tỷ đồng). Một số mã khác như MSN, CTD, VPB, STB và MWG cũng ghi nhận lực bán đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Dù tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, dòng tiền ngoại trong phiên hôm nay đã xuất hiện điểm sáng đáng chú ý tại nhóm doanh nghiệp và ngân hàng có vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại lại tập trung mua mạnh nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước. VCB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 231 tỷ đồng, đồng thời tăng mạnh 4,12% lên 63.200 đồng/cổ phiếu. BID cũng được mua ròng gần 55 tỷ đồng và tăng hơn 5%, trong khi CTG được mua ròng khoảng 17 tỷ đồng.

Ngoài nhóm ngân hàng, dòng tiền ngoại còn giải ngân tại một số cổ phiếu khác như VNM, DPM và CEO. Đa số cổ phiếu được mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh với thanh khoản cải thiện mạnh.

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 18/5 - Nguồn: Dstock.

Động thái này của khối ngoại xuất hiện trong bối cảnh thị trường đánh giá tích cực Thông tư 08/2026/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 15/5. Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc khối ngân hàng đầu tư, Phó giám đốc khối kinh doanh Chứng khoán ABS, đây được xem là một “cú hích chính sách” dành cho nhóm ngân hàng quốc doanh.

Thông tư 08 sửa đổi Thông tư 22/2019 và đảo ngược một phần lộ trình siết chặt trước đó tại Thông tư 26/2022. Điểm đáng chú ý là cho phép 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính trở lại vào mẫu số LDR thay vì bị loại hoàn toàn như quy định áp dụng từ đầu năm 2026.

Theo ông Minh, trước thời điểm Thông tư 08 được ban hành, cả ba ngân hàng quốc doanh lớn gồm CTG, BID và VCB đều tiến sát trần LDR 85% trong quý I/2026. Cụ thể, tỷ lệ LDR tại thời điểm 31/3/2026 của CTG, BID và VCB lần lượt ở mức 83,48%, 82,94% và 84,54%, khiến dư địa mở rộng tín dụng thực tế gần như không còn nhiều dù nhu cầu vay vốn vẫn ở mức cao.

Với tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ba ngân hàng đạt khoảng 563.036 tỷ đồng tính đến cuối quý I/2026, việc cho phép đưa trở lại 20% tiền gửi có kỳ hạn vào mẫu số LDR được đánh giá sẽ tạo thêm khoảng 37.000 tỷ đồng dư địa cho mỗi ngân hàng VCB và BID. Theo tính toán của ABS, điều này tương đương khả năng mở rộng tín dụng lý thuyết khoảng 31.500 tỷ đồng cho mỗi ngân hàng nếu áp sát trần LDR 85%.

“Ý nghĩa thực sự của Thông tư 08 không nằm ở con số tuyệt đối mà ở việc tháo gỡ điểm nghẽn kỹ thuật cho nhóm ngân hàng quốc doanh. Nếu LDR duy trì sát trần, các ngân hàng này buộc phải giảm tốc cho vay dù room tín dụng vẫn còn”, ông Nguyễn Thế Minh nhận định.

Theo chuyên gia ABS, Thông tư 08 giúp các ngân hàng quốc doanh duy trì nhịp giải ngân tín dụng ổn định hơn trong nửa cuối năm, đồng thời cho thấy sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Diễn biến của dòng tiền ngoại trong phiên hôm nay cũng phần nào phản ánh kỳ vọng này khi VCB, BID và CTG đều nằm trong nhóm được giải ngân mạnh. Đây cũng là nhóm cổ phiếu đóng vai trò nâng đỡ chỉ số trong bối cảnh thị trường chịu áp lực điều chỉnh tại nhiều nhóm ngành như bất động sản, xây dựng, khu công nghiệp và bán lẻ.

Tùng Linh
Từ khóa:
Cổ phiếu Vietcombank Ngân hàng vốn Nhà nước Khối ngoại mạnh tay gom mua

Dành cho bạn

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “ Giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “ Giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

Đọc thêm

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

(TBTCO) - Việc đẩy mạnh cổ phần hóa, cải cách quy trình niêm yết và tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn hàng chất lượng và tăng sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế.
Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

(TBTCO) - Sau 8 tuần tăng điểm liên tục, VN-Index có thời điểm vượt đỉnh cũ, chạm mốc 1.925 điểm. Tuy vậy, dòng tiền trên thị trường chứng khoán tiếp tục phân hóa, với vai trò dẫn dắt chuyển sang nhóm ngân hàng, dầu khí...
Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

(TBTCO) - Dòng tiền ngoại tìm đến nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng và cao su- các nhóm ngành đang hồi phục mạnh nhờ hưởng lợi từ giá hàng hóa.
Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

(TBTCO) - Sau phiên lập đỉnh, thị trường chứng khoán hôm nay (15/5) điều chỉnh nhẹ. VN-Index trong phiên cuối tuần nhanh chóng đảo chiều giảm nhẹ, dưới áp lực chốt lời và sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Dù vậy, dòng tiền vẫn duy trì trạng thái luân chuyển tích cực giữa các nhóm ngành, giúp thị trường giữ được nhịp vận động ổn định trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục cải thiện.
Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

(TBTCO) - Nhịp giảm của hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5/2026 "khiêm tốn" hơn đáng kể so với VN30-Index, nhờ đó chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index đảo chiều sang trạng thái dương.
Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với IPO và niêm yết không chỉ giúp doanh nghiệp nhà nước nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch hoạt động và mở rộng khả năng huy động vốn, mà còn góp phần gia tăng nguồn hàng hóa chất lượng cho thị trường chứng khoán.
Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

(TBTCO) - Giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong tháng 4 đạt khoảng 29,6 nghìn tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm ngân hàng chiếm hơn 90% tổng giá trị mua lại.
Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng kênh dẫn vốn dài hạn cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận kế hoạch IPO, chờ được cấp phép sản xuất vàng miếng

Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận kế hoạch IPO, chờ được cấp phép sản xuất vàng miếng

Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -92.74
18/05 | -92.74 (7,408.50 -92.74 (-1.24%))
DJI -537.33
18/05 | -537.33 (49,526.17 -537.33 (-1.07%))
IXIC -410.05
18/05 | -410.05 (26,225.14 -410.05 (-1.54%))
NYA -302.37
18/05 | -302.37 (22,799.43 -302.37 (-1.31%))
XAX +41.92
18/05 | +41.92 (9,158.96 +41.92 (+0.46%))
BUK100P +8.90
18/05 | +8.90 (1,019.87 +8.90 (+0.88%))
RUT -69.79
18/05 | -69.79 (2,793.30 -69.79 (-2.44%))
VIX +0.41
18/05 | +0.41 (18.84 +0.41 (+2.22%))
FTSE +59.84
18/05 | +59.84 (10,255.21 +59.84 (+0.59%))
GDAXI +240.89
18/05 | +240.89 (24,191.46 +240.89 (+1.01%))
FCHI -26.44
18/05 | -26.44 (7,926.11 -26.44 (-0.33%))
STOXX50E +1.09
18/05 | +1.09 (5,828.85 +1.09 (+0.02%))
N100 -6.38
18/05 | -6.38 (1,792.45 -6.38 (-0.35%))
BFX -32.09
18/05 | -32.09 (5,435.18 -32.09 (-0.59%))
MOEX.ME -0.11
18/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -287.55
18/05 | -287.55 (25,675.18 -287.55 (-1.11%))
STI +7.67
18/05 | +7.67 (4,996.75 +7.67 (+0.15%))
AXJO -125.50
18/05 | -125.50 (8,505.30 -125.50 (-1.45%))
AORD -135.20
18/05 | -135.20 (8,735.40 -135.20 (-1.52%))
BSESN +77.05
18/05 | +77.05 (75,315.04 +77.05 (+0.10%))
JKSE -124.08
18/05 | -124.08 (6,599.24 -124.08 (-1.85%))
KLSE -12.51
18/05 | -12.51 (1,727.71 -12.51 (-0.72%))
NZ50 -202.09
18/05 | -202.09 (12,762.92 -202.09 (-1.56%))
KS11 +22.86
18/05 | +22.86 (7,516.04 +22.86 (+0.31%))
TWII -280.54
18/05 | -280.54 (40,891.82 -280.54 (-0.68%))
GSPTSE -434.95
18/05 | -434.95 (33,833.35 -434.95 (-1.27%))
BVSP -1,082.17
18/05 | -1,082.17 (177,283.83 -1,082.17 (-0.61%))
MXX -1,230.40
18/05 | -1,230.40 (67,976.50 -1,230.40 (-1.78%))
IPSA -60.95
18/05 | -60.95 (10,421.35 -60.95 (-0.58%))
MERV -39,441.25
18/05 | -39,441.25 (2,707,868.75 -39,441.25 (-1.44%))
TA125.TA -70.59
18/05 | -70.59 (4,248.09 -70.59 (-1.64%))
CASE30 -357.30
18/05 | -357.30 (52,007.00 -357.30 (-0.68%))
JN0U.JO +18.37
18/05 | +18.37 (6,907.95 +18.37 (+0.27%))
DX-Y.NYB -0.22
18/05 | -0.22 (99.07 -0.22 (-0.22%))
125904-USD-STRD +2.56
18/05 | +2.56 (2,682.99 +2.56 (+0.10%))
XDB -1.25
18/05 | -1.25 (133.27 -1.25 (-0.93%))
XDE -0.43
18/05 | -0.43 (116.25 -0.43 (-0.37%))
000001.SS -3.86
18/05 | -3.86 (4,131.53 -3.86 (-0.09%))
N225 -593.34
18/05 | -593.34 (60,815.95 -593.34 (-0.97%))
XDN -0.17
18/05 | -0.17 (62.99 -0.17 (-0.26%))
XDA -0.74
18/05 | -0.74 (71.47 -0.74 (-1.02%))