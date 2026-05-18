Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Khép lại phiên giao dịch ngày 18/5, khối ngoại tiếp tục có một phiên bán ròng với giá trị khoảng 614,9 tỷ đồng trên HOSE và 685 tỷ đồng tính chung trên cả ba sàn. Áp lực bán vẫn tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như ACB với giá trị bán ròng khoảng 170 tỷ đồng, HPG (-135 tỷ đồng), VHM (-73 tỷ đồng), GAS (-70 tỷ đồng) và FPT (-69 tỷ đồng). Một số mã khác như MSN, CTD, VPB, STB và MWG cũng ghi nhận lực bán đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Dù tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, dòng tiền ngoại trong phiên hôm nay đã xuất hiện điểm sáng đáng chú ý tại nhóm doanh nghiệp và ngân hàng có vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại lại tập trung mua mạnh nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước. VCB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 231 tỷ đồng, đồng thời tăng mạnh 4,12% lên 63.200 đồng/cổ phiếu. BID cũng được mua ròng gần 55 tỷ đồng và tăng hơn 5%, trong khi CTG được mua ròng khoảng 17 tỷ đồng.

Ngoài nhóm ngân hàng, dòng tiền ngoại còn giải ngân tại một số cổ phiếu khác như VNM, DPM và CEO. Đa số cổ phiếu được mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh với thanh khoản cải thiện mạnh.



Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 18/5 - Nguồn: Dstock.

Động thái này của khối ngoại xuất hiện trong bối cảnh thị trường đánh giá tích cực Thông tư 08/2026/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 15/5. Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc khối ngân hàng đầu tư, Phó giám đốc khối kinh doanh Chứng khoán ABS, đây được xem là một “cú hích chính sách” dành cho nhóm ngân hàng quốc doanh.

Thông tư 08 sửa đổi Thông tư 22/2019 và đảo ngược một phần lộ trình siết chặt trước đó tại Thông tư 26/2022. Điểm đáng chú ý là cho phép 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính trở lại vào mẫu số LDR thay vì bị loại hoàn toàn như quy định áp dụng từ đầu năm 2026.

Theo ông Minh, trước thời điểm Thông tư 08 được ban hành, cả ba ngân hàng quốc doanh lớn gồm CTG, BID và VCB đều tiến sát trần LDR 85% trong quý I/2026. Cụ thể, tỷ lệ LDR tại thời điểm 31/3/2026 của CTG, BID và VCB lần lượt ở mức 83,48%, 82,94% và 84,54%, khiến dư địa mở rộng tín dụng thực tế gần như không còn nhiều dù nhu cầu vay vốn vẫn ở mức cao.

Với tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ba ngân hàng đạt khoảng 563.036 tỷ đồng tính đến cuối quý I/2026, việc cho phép đưa trở lại 20% tiền gửi có kỳ hạn vào mẫu số LDR được đánh giá sẽ tạo thêm khoảng 37.000 tỷ đồng dư địa cho mỗi ngân hàng VCB và BID. Theo tính toán của ABS, điều này tương đương khả năng mở rộng tín dụng lý thuyết khoảng 31.500 tỷ đồng cho mỗi ngân hàng nếu áp sát trần LDR 85%.

“Ý nghĩa thực sự của Thông tư 08 không nằm ở con số tuyệt đối mà ở việc tháo gỡ điểm nghẽn kỹ thuật cho nhóm ngân hàng quốc doanh. Nếu LDR duy trì sát trần, các ngân hàng này buộc phải giảm tốc cho vay dù room tín dụng vẫn còn”, ông Nguyễn Thế Minh nhận định.

Theo chuyên gia ABS, Thông tư 08 giúp các ngân hàng quốc doanh duy trì nhịp giải ngân tín dụng ổn định hơn trong nửa cuối năm, đồng thời cho thấy sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Diễn biến của dòng tiền ngoại trong phiên hôm nay cũng phần nào phản ánh kỳ vọng này khi VCB, BID và CTG đều nằm trong nhóm được giải ngân mạnh. Đây cũng là nhóm cổ phiếu đóng vai trò nâng đỡ chỉ số trong bối cảnh thị trường chịu áp lực điều chỉnh tại nhiều nhóm ngành như bất động sản, xây dựng, khu công nghiệp và bán lẻ.