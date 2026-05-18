Thông tin từ ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tịch Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải với Bloomberg cho thấy, công ty hiện đang trong giai đoạn tiền IPO (pre-IPO) và dự kiến bắt đầu truyền thông đợt chào bán thông qua các buổi gặp gỡ với nhà đầu tư vào tháng 6.

Hiện Bảo Tín Mạnh Hải làm việc với các đơn vị tư vấn, trong đó có Công ty cổ phần Chứng khoán SSI để định giá và chuẩn bị niêm yết. Doanh nghiệp dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong quý IV/2026. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 của Bảo Tín Mạnh Hải đạt 25.813 đồng/cổ phiếu, mức cao trong tương quan so sánh với các mã đang niêm yết trên HOSE.

Doanh nghiệp dự kiến chào bán tối thiểu 15% cổ phần trong đợt phát hành này.

Mục tiêu chiến lược đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Bảo Tín Mạnh Hải tháng 3/2026 là trở thành chuỗi bán lẻ vàng 24k lớn nhất Việt Nam.

Trong năm 2026, Bảo Tín Mạnh Hải lên kế hoạch mở liên tiếp hơn 68 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 80 cửa hàng trên khắp cả nước. Doanh thu dự kiến tăng ít nhất gấp 2,5 lần năm trước.

Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận kế hoạch IPO, chờ được cấp phép sản xuất vàng miếng. Ảnh tư liệu.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng tài sản 3.361,5 tỷ đồng. Doanh thu thuần đạt 27.891 tỷ đồng, vượt 19,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 774 tỷ đồng, cao hơn gần 88% so với mục tiêu đề ra. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt hơn 110%, phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bảo Tín Mạnh Hải là một thương hiệu vàng lâu đời của Hà Nội với lịch sử 34 năm, được sáng lập bởi nghệ nhân Vũ Mạnh Hải và doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Vân. Năm 2023 đánh dấu giai đoạn chuyển mình quan trọng của doanh nghiệp dưới sự dẫn dắt của ông Vũ Hùng Sơn - đại diện thế hệ kế thừa thứ hai của thương hiệu.

Trong chiến lược kinh doanh, Bảo Tín Mạnh Hải tập trung vào các sản phẩm vàng 24K mang phong cách sống, như quà tặng và trang sức 24K; các sản phẩm vàng bản vị nhỏ 0,1 chỉ (0,375 gram), thể hiện nỗ lực của công ty trong việc tiếp cận đại chúng.

Bên cạnh đó, các thay đổi trong chính sách quản lý thị trường vàng của Nhà nước đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp kim hoàn. Đáng chú ý, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Theo công bố Ngân hàng Nhà nước hồi tháng 4/2026, hiện đã có 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng, trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải. Doanh nghiệp được đánh giá có lợi thế nhờ kinh nghiệm lâu năm trên thị trường, am hiểu khách hàng và tốc độ mở rộng hệ thống bán lẻ nhanh.

Lãnh đạo Bảo Tín Mạnh Hải cho biết doanh nghiệp đã sẵn sàng mọi thứ, từ công nghệ đến nhân sự và có thể bắt đầu sản xuất ngay khi được cấp phép. Bảo Tín Mạnh Hải đã ký biên bản ghi nhớ với một số đối tác liên quan tới Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) để chuẩn bị cho kế hoạch nhập khẩu vàng nguyên liệu khi được cấp phép./.