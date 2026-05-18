Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chào mừng bà Mariam J. Sherman cùng đoàn công tác của WB đã đến làm việc tại Bộ Tài chính, đồng thời bày tỏ đánh giá cao sự hỗ trợ của WB trong nhiều thập kỷ qua, không chỉ ở nguồn tài chính mà còn ở những tư vấn chính sách quý báu giúp Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Bộ trưởng, buổi làm việc có ý nghĩa quan trọng khi chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của giai đoạn hợp tác mới 2026 - 2030, đòi hỏi những phương thức tiếp cận đột phá và hiệu quả hơn.

Tại buổi tiếp, bà Mariam J.Sherman cho biết, kể từ năm 2022, Việt Nam và WB vẫn chưa đưa ra được Khung hợp tác quốc gia (CPF) mới. Vì vậy, trong kỷ nguyên mới này, WB rất mong muốn hợp tác với phía Việt Nam để xây dựng Khung CPF, coi đây là cách để Việt Nam đưa ra các ưu tiên để WB hỗ trợ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ hoàn toàn nhất trí việc WB và Bộ Tài chính Việt Nam sẽ phối hợp để xây dựng Khung hợp tác quốc gia (CPF) mới.

Theo Bộ trưởng, mục tiêu tăng trưởng hai con số thực sự là một thách thức lớn, để đạt được điều này, trước hết phải đảm bảo nguồn vốn thực tế, đặc biệt là đầu tư công. Vì vậy, Bộ Tài chính mong muốn WB hỗ trợ hiệu quả trong việc huy động vốn cho đầu tư hạ tầng thông qua hai dạng: Một là các dự án vay truyền thống, hai là cho vay trực tiếp vào ngân sách và các hỗ trợ kỹ thuật.

Bộ Tài chính mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ phát triển thị trường vốn, bao gồm thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu. Ngoài ra, Bộ Tài chính cần các nghiên cứu kỹ thuật của WB về các vấn đề của Việt Nam để hỗ trợ hoạch định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

Bà Mariam J.Sherman chia sẻ thẳng thắn, WB coi mình là một người bạn thân thiết của Bộ Tài chính. Đây là quan hệ đối tác dựa trên tình bạn, đôi khi hai bên có thể không đồng ý hoàn toàn với nhau nhưng tinh thần hợp tác vẫn là chủ đạo.

Bà Mariam J.Sherman khẳng định cam kết đưa tất cả năng lực chuyên môn toàn cầu để cùng xem xét những thách thức và giải pháp mà Việt Nam đưa ra. WB đang chuyển mình thành một “ngân hàng tri thức”, mang lại kinh nghiệm quốc tế giúp Việt Nam có những chuyển biến đột phá.

Việt Nam hiện đang ở một vị thế khác, vì vậy WB sẽ có những giải pháp hỗ trợ nguồn vốn ở cấp độ cao hơn. Nhìn vào kỳ kế hoạch 5 năm tới, dự kiến tổng số vốn WB có thể cung cấp là khoảng 11 tỷ USD, nằm trong khung ODA tổng thể của Việt Nam phục vụ các chương trình đầu tư công rất lớn. WB sẵn sàng đáp ứng nhu cầu này nhưng cần phối hợp chặt chẽ hơn để xác định một cách chiến lược những mảng có tác động chuyển biến lớn.

“Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của Bộ Tài chính để xác định các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời mong muốn Bộ Tài chính đóng vai trò dẫn dắt, chủ trì trong việc xác định các lĩnh vực hợp tác này” - bà Mariam J.Sherman phát biểu.

Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới đang có hai sáng kiến toàn cầu có thể triển khai tại Việt Nam: Một là sáng kiến “Nguồn nước cho tương lai” (Water for the Future) nhằm huy động vốn tư nhân trong ngành nước. Hai là sáng kiến “Kết nối nông nghiệp” (Reconnect) nhằm tăng năng suất nông nghiệp cho nông hộ và cải thiện thiết kế ngành, kết hợp cả nguồn vốn công và tư.

WB có sản phẩm vay IBRD với kỳ hạn dài hơn, lên tới 15 - 50 năm, như dự án MERIT sắp tới. Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hỗ trợ trong các lĩnh vực giao thông (đường sắt, đường bộ), phát triển đô thị, ngành nước và đào tạo lực lượng lao động công nghệ cao.

Đề cập tới các khoản vay tiếp theo, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thống nhất cao với đề xuất của bà Mariam J.Sherman là cần thảo luận kỹ danh mục dự án để đảm bảo tính khả thi và quy mô khoản vay phải đủ lớn để tạo tác động lan tỏa. Trong giai đoạn tới, Việt Nam tập trung vào ba lĩnh vực chính: Thứ nhất là cơ sở hạ tầng logistics, đặc biệt là đường bộ và đường sắt; thứ hai là hạ tầng điện để đảm bảo tăng trưởng; thứ ba là các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng đề nghị các cấp kỹ thuật của WB và Bộ Tài chính tính toán kỹ tổng thể chi phí vay để đảm bảo ở mức nền kinh tế có thể chịu đựng được. “Chúng tôi đang nỗ lực cắt bớt các thủ tục, sửa đổi quy trình tiếp nhận dự án của Việt Nam cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Tôi cũng mong Ngân hàng Thế giới nghiên cứu hài hòa hóa thủ tục giữa hai bên để dự án được triển khai đúng hạn và hiệu quả" - Bộ trưởng nhấn mạnh.