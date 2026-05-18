Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

UBND Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1698/QĐ-UBND phê duyệt dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4, do liên danh giữa Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phú làm chủ đầu tư. Công ty CP Điện gió Cô Tô là đơn vị kinh tế trực tiếp thực hiện dự án.

Nhà máy có công suất thiết kế 50MW, tổng vốn đầu tư hơn 2.364 tỷ đồng, sử dụng khoảng 11,95ha đất và mặt nước tại đặc khu Cô Tô. Quy mô dự án bao gồm các hạng mục chính như hệ thống tua-bin gió, trạm biến áp, tuyến đường dây 110kV cùng các công trình phụ trợ đi kèm.

Nhà máy sẽ sử dụng khoảng 11,95ha đất và mặt nước tại đặc khu Cô Tô. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, tiến độ xây dựng và đưa nhà máy vào vận hành dự kiến kéo dài 30 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được bàn giao đất và mặt nước. Dự án sẽ hoạt động trong vòng 50 năm kể từ thời điểm này.

Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 được kỳ vọng không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện miền Bắc mà còn hỗ trợ ngành điện giảm áp lực tài chính đầu tư phát triển nguồn điện. Dự án cũng góp phần thúc đẩy năng lượng tái tạo, đa dạng hóa nguồn điện và thực hiện cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính theo NDC, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng bền vững, hiệu quả và tin cậy.