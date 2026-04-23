Đầu tư

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

Tiến Dũng

12:52 | 23/04/2026
(TBTCO) - Ngày 23/4/2026, tại Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là dự án điện gió đầu tiên của địa phương, có công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong chiến lược phát triển năng lượng sạch, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng xanh của tỉnh trong giai đoạn mới.
Quảng Ninh hợp tác với Hoa Kỳ phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh Quảng Ninh chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần sân bay Vân Đồn

Lễ khởi công do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty Cổ phần EA Súp 5 tổ chức.

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 29/12/2025. Công trình được triển khai trên địa bàn phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất, với quy mô 32 tuabin gió công nghệ hiện đại, đi kèm hệ thống lưới điện giải tỏa đồng bộ. Theo kế hoạch, dự án sẽ vận hành thương mại vào năm 2028, cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, nhất là khu vực miền Bắc.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Ảnh T.D

Trong bối cảnh Quảng Ninh hiện vẫn đang là một trong những trung tâm năng lượng lớn của cả nước với 7 nhà máy nhiệt điện than, tổng công suất 5.862 MW, mỗi năm cung cấp khoảng 34-36 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, việc triển khai dự án điện gió đầu tiên mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, dự án còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc tái cấu trúc ngành năng lượng, giảm dần phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống, từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá, dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 là dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng từ nâu sang xanh của địa phương. Đây không chỉ là một dự án năng lượng đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của Quảng Ninh trong khai thác tiềm năng gió và nắng, đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá khi đi vào vận hành nhà máy sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Ảnh T.D

"Dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của Quảng Ninh trong việc khai thác tiềm năng gió và nắng", ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Theo liên danh nhà đầu tư, việc được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án điện gió đầu tiên của tỉnh là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cao trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả vận hành của công trình. Ông Trần Quang Tuyến - Tổng giám đốc Cường Thịnh Thi Group khẳng định: "Chúng tôi xin cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cao nhất."

Không chỉ có ý nghĩa về mặt nguồn điện, dự án còn được nhìn nhận là một lực đẩy mới cho tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Nhà đầu tư đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị khởi công dự án. Ảnh T.D

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đặt ra yêu cầu rất rõ đối với chủ đầu tư, nhà thầu, các sở, ngành và chính quyền cơ sở. Theo đó, quá trình thi công phải huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các cơ quan chức năng được yêu cầu tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc kịp thời theo tinh thần hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho dự án. Với người dân vùng dự án, chính quyền cam kết bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo đúng quy định pháp luật.

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 là tín hiệu cho thấy Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi tăng trưởng kinh tế được gắn chặt với mục tiêu xanh hóa sản xuất, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Nếu được triển khai đúng kế hoạch và vận hành hiệu quả từ năm 2028, dự án sẽ trở thành công trình tiêu biểu của tỉnh trong lĩnh vực năng lượng sạch.
Bài liên quan

Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Dành cho bạn

Sửa 4 luật thuế: Tăng dư địa điều hành, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Sửa 4 luật thuế: Tăng dư địa điều hành, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Ngày 23/4: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 23/4: Giá bạc biến động không ngừng

Tỷ giá USD hôm nay (23/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, DXY hồi nhẹ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục lùi xa

Tỷ giá USD hôm nay (23/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, DXY hồi nhẹ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục lùi xa

Ngày 23/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 23/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Đọc thêm

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Những áp lực từ chi phí vốn, lạm phát và biến động toàn cầu đang đặt ra thách thức lớn cho tăng trưởng. Theo các chuyên gia, nếu tận dụng tốt cơ hội chuyển đổi mô hình, thúc đẩy công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam hoàn toàn có thể “mở khóa” các động lực mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Huế đề xuất hưởng cơ chế đặc thù theo 3 nhóm mới

Huế đề xuất hưởng cơ chế đặc thù theo 3 nhóm mới

Thành phố Huế đang xây dựng Đề án đề xuất cơ chế đặc thù mới theo ba nhóm lớn: huy động nguồn lực, hoàn thiện thể chế và tăng cường phân cấp, phân quyền để đề xuất Trung ương sau khi Nghị quyết 38 hết hiệu lực.
Đề xuất dành 30% gói thầu đầu tư công cho doanh nghiệp vừa

Đề xuất dành 30% gói thầu đầu tư công cho doanh nghiệp vừa

(TBTCO) - Đại biểu Nguyễn Văn Thân đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép dành 30% các gói thầu về đầu tư công cho doanh nghiệp vừa tham gia. Hiện cả nước có khoảng 50 - 60 nghin doanh nghiệp quy mô vừa.
Quảng Ninh chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần sân bay Vân Đồn

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) tại khu vực Đông Bắc sân bay, thuộc KCN phía Bắc sân bay Vân Đồn. Dự án có quy mô gần 348ha, tổng vốn đầu tư 2.578 tỷ đồng.
Tín dụng chảy sai chỗ, “Việt Nam chạy maraton bằng đôi chân bị trói”

Tín dụng chảy sai chỗ, “Việt Nam chạy maraton bằng đôi chân bị trói”

(TBTCO) - Theo đại biểu Lê Hoàng Anh, một vấn đề lớn của nền kinh tế hiện nay là tín dụng chảy sai chỗ, chủ yếu vào bất động sản, khiến “Việt Nam đang chạy marathon với đôi chân bị trói, vốn bị giam trong tài sản đầu cơ thay vì chảy vào nơi tạo ra giá trị thực".
KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) ngày 21/4 cho biết, KoCham và Hãng hàng không Parata Air - đơn vị dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên trên chặng Hà Nội - Incheon vào ngày 13/07 vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh, trở thành một trong những cầu nối trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.
Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030

Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030 được quy định chi tiết tại Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BTC quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan vào được thị trường Australia

Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan vào được thị trường Australia

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp điều kiện hiện nay

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp điều kiện hiện nay

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Chi cục Hải quan khu vực XIII: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng vọt nhờ mặt hàng năng lượng và nông sản

Chi cục Hải quan khu vực XIII: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng vọt nhờ mặt hàng năng lượng và nông sản

Trải nghiệm hoàn thuế thu nhập cá nhân: Tưởng không dễ, mà dễ không tưởng

Trải nghiệm hoàn thuế thu nhập cá nhân: Tưởng không dễ, mà dễ không tưởng

Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng