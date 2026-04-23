Lễ khởi công do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty Cổ phần EA Súp 5 tổ chức.

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 29/12/2025. Công trình được triển khai trên địa bàn phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất, với quy mô 32 tuabin gió công nghệ hiện đại, đi kèm hệ thống lưới điện giải tỏa đồng bộ. Theo kế hoạch, dự án sẽ vận hành thương mại vào năm 2028, cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, nhất là khu vực miền Bắc.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Ảnh T.D

Trong bối cảnh Quảng Ninh hiện vẫn đang là một trong những trung tâm năng lượng lớn của cả nước với 7 nhà máy nhiệt điện than, tổng công suất 5.862 MW, mỗi năm cung cấp khoảng 34-36 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, việc triển khai dự án điện gió đầu tiên mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, dự án còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc tái cấu trúc ngành năng lượng, giảm dần phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống, từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá, dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 là dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng từ nâu sang xanh của địa phương. Đây không chỉ là một dự án năng lượng đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của Quảng Ninh trong khai thác tiềm năng gió và nắng, đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá khi đi vào vận hành nhà máy sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Ảnh T.D

"Dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của Quảng Ninh trong việc khai thác tiềm năng gió và nắng", ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Theo liên danh nhà đầu tư, việc được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án điện gió đầu tiên của tỉnh là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cao trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả vận hành của công trình. Ông Trần Quang Tuyến - Tổng giám đốc Cường Thịnh Thi Group khẳng định: "Chúng tôi xin cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cao nhất."

Không chỉ có ý nghĩa về mặt nguồn điện, dự án còn được nhìn nhận là một lực đẩy mới cho tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Nhà đầu tư đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị khởi công dự án. Ảnh T.D

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đặt ra yêu cầu rất rõ đối với chủ đầu tư, nhà thầu, các sở, ngành và chính quyền cơ sở. Theo đó, quá trình thi công phải huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các cơ quan chức năng được yêu cầu tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc kịp thời theo tinh thần hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho dự án. Với người dân vùng dự án, chính quyền cam kết bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo đúng quy định pháp luật.