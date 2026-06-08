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Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:39 | 08/06/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 8/6, tỷ giá trung tâm ở mức 25.150 đồng, tăng 3 đồng; trong khi tỷ giá USD tự do phổ biến quanh 26.400 - 26.420 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán. Chỉ số DXY lên 100,07 điểm, mức cao nhất trong hai tháng; tỷ giá USD/JPY đạt 160,33, vượt ngưỡng từng khiến Nhật Bản nhiều lần phải can thiệp.
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Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 8/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố phiên đầu tuần ở mức 25.150 đồng, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.892,5 - 26.407,5 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.400 - 26.420 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với phiên trước.

Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng biến động tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.094 - 26.404 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 9 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.124 - 26.404 VND/USD, trong đó giá mua vào giảm 1 đồng còn giá bán ra tăng 9 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt tuần qua như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đồng euro (EUR) cũng trải qua tuần biến động nhẹ so với VND. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 29.793,94 - 31.364,62 VND/EUR, giảm 61,5 đồng chiều mua vào và 62,1 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 30.127 - 31.466 VND/EUR, giảm lần lượt 58 đồng và 51 đồng ở hai chiều mua vào - bán ra.

Trong khi đó, đồng bảng Anh (GBP) diễn biến tích cực hơn, song biến động không đáng kể. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP đạt 34.435,85 - 35.897,57 VND/GBP, tăng 21,4 đồng chiều mua vào và 21,7 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.794 - 35.952 VND/GBP, giá mua vào giảm nhẹ 1 đồng nhưng giá bán ra tăng 10 đồng so với cuối tuần trước.

Đối với đồng yên Nhật, tỷ giá tiếp tục giảm nhẹ tuần qua. Tại Vietcombank, tỷ giá JPY ở mức 158,9 - 168,99 VND/JPY, giảm 0,5 đồng chiều mua vào và 0,6 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá JPY ở mức 160,42 - 169,73 VND/JPY, cùng giảm 0,6 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY hiện đứng ở mức 100,07 điểm. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8669, giảm 0,12%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7491, giảm 0,07%, cho thấy đồng USD suy yếu nhẹ so với euro và bảng Anh.

Ngược lại, tỷ giá USD/JPY đạt 160,33, tăng 0,01%, phản ánh đồng USD nhích lên so với yên Nhật và vượt ngưỡng quan trọng mà Nhật Bản phải can thiệp nhiều lần trước đây. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7657, giảm 0,12%, cho thấy nhân dân tệ tăng giá nhẹ so với đồng bạc xanh.

Đồng USD vừa có một tuần giao dịch tích cực khi tăng giá gần như liên tục trong các phiên. Đặc biệt, báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) khả quan công bố ngày thứ sáu đã tiếp thêm động lực cho đồng bạc xanh, đưa chỉ số DXY lên mức cao nhất trong hai tháng và vượt ngưỡng tâm lý 100 điểm.

Diễn biến tích cực của thị trường lao động Mỹ cũng khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh trên toàn bộ đường cong kỳ hạn.

Trong khi đó, thông điệp xuyên suốt từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần qua là lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Dù thừa nhận nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được sức chống chịu đáng kể, các nhà hoạch định chính sách cho thấy họ chưa sẵn sàng nới lỏng cảnh giác trước các rủi ro lạm phát.

Nhà đầu tư hiện bắt đầu tính đến khả năng Fed có thể tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12.

Ở khía cạnh địa chính trị, kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở lại Eo biển Hormuz và bình thường hóa hoạt động vận tải toàn cầu đang suy giảm. Giá dầu thô tăng mạnh sau khi Iran phóng nhiều đợt tên lửa nhằm vào Israel và cảnh báo sẽ đáp trả nếu các hoạt động quân sự tại Lebanon tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn vốn đang rất mong manh trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 08/06/2026 09:00

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Cập nhật: 08/06/2026 09:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80