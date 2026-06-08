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Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước

06:27 | 08/06/2026
(TBTCO) - Ngày 6/6, dự án TreeBank tổ chức “Ngày hội Doanh nghiệp Trồng cây 2026” tại khu vực rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), thu hút hơn 120 đại diện doanh nghiệp, tổ chức tham gia. Sự kiện không chỉ đánh dấu khởi đầu mùa trồng rừng năm 2026 mà còn là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa các cam kết phát triển bền vững (ESG), góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng đầu nguồn và bảo vệ an ninh nguồn nước cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
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Chương trình do Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Tập đoàn OMverse cùng nhiều đơn vị địa phương tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp đã trao tặng gần 15.000 cây giống cho địa phương, trực tiếp tham gia trồng cây tại thực địa và kết nối mạng lưới hành động vì môi trường.

Theo Ban tổ chức, ngày 6/6 được lựa chọn là thời điểm khởi động mùa trồng rừng bởi đây là giai đoạn đầu mùa mưa, điều kiện thuận lợi nhất để cây xanh bén rễ và phát triển. Với cộng đồng doanh nghiệp, con số 6/6 còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự tích lũy những giá trị bền vững thông qua việc đầu tư cho các tài sản xanh của tương lai.

Bà Nguyễn Hương Giang, Giám đốc điều hành dự án TreeBank, cho biết sự kiện diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nguồn nước ngày càng trở thành thách thức toàn cầu. Việc tham gia phục hồi rừng phòng hộ không chỉ giúp doanh nghiệp khẳng định trách nhiệm xã hội và xây dựng thương hiệu xanh, mà còn là giải pháp đầu tư dài hạn nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan đến khan hiếm nước và thiên tai.

“Phục hồi rừng phòng hộ tại Tây Ninh chính là xây dựng một lớp hạ tầng xanh giúp bảo vệ nguồn nước cho sản xuất và đời sống. Khi rừng đầu nguồn được phục hồi, nền tảng phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp và người dân khu vực phía Nam cũng được củng cố”- bà Giang nhấn mạnh.

Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước
Đại diện ban tổ chức, các doanh nghiệp cùng tưới cây sau khi hoàn thành vùng trồng.

Theo dự báo của Viện Tài nguyên Thế giới, đến năm 2050, hơn một nửa dân số toàn cầu có thể phải đối mặt với tình trạng căng thẳng về nguồn nước. Tại Việt Nam, dù sở hữu hệ thống sông ngòi dày đặc, nguy cơ thiếu nước vẫn hiện hữu do phụ thuộc lớn vào nguồn nước xuyên biên giới và tình trạng khai thác nước ngầm vượt quá khả năng phục hồi tự nhiên.

Các số liệu từ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho thấy mực nước ngầm tại nhiều đô thị lớn đang suy giảm từ 0,3 - 0,5m mỗi năm. Hệ quả là nguy cơ sụt lún đất gia tăng, đồng thời khả năng tích trữ nước của tự nhiên cũng bị suy giảm đáng kể.

Trong bối cảnh đó, hồ Dầu Tiếng - hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á với dung tích khoảng 1,58 tỷ m³ nước - giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh nguồn nước của Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và nhiều địa phương lân cận. Hồ được ví như “trái tim nước” của khu vực Đông Nam Bộ, cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của hàng triệu người dân.

Tuy nhiên, khả năng điều tiết và tích trữ nước của hồ Dầu Tiếng phụ thuộc chặt chẽ vào hệ sinh thái rừng phòng hộ bao quanh. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), những khu rừng khỏe mạnh có thể giữ lại từ 80-90% lượng nước mưa, giúp bổ sung nguồn nước ngầm và hạn chế dòng chảy mặt gây xói mòn, sạt lở. Ngược lại, suy giảm diện tích rừng sẽ làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, bồi lắng lòng hồ và làm giảm đáng kể khả năng tích nước.

Từ thực tế đó, TreeBank cùng các đối tác lựa chọn phục hồi rừng vùng đệm hồ Dầu Tiếng như một giải pháp dài hạn nhằm bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng “hạ tầng xanh” cho phát triển kinh tế. Hoạt động trồng rừng không chỉ góp phần gia tăng độ che phủ rừng mà còn hướng tới mục tiêu duy trì ổn định “mạch sống” nguồn nước cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tương lai.

Diệu Hoa
Từ khóa:
doanh nghiệp phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng nguồn nước

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