Xuất khẩu qua sân bay Cam Ranh tăng mạnh, thêm nhiều doanh nghiệp mở tờ khai

Hoạt động xuất khẩu qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong hơn nửa đầu năm 2026, với động lực đến từ sự mở rộng của nhóm doanh nghiệp xuất khẩu và nhu cầu thị trường đối với các mặt hàng có giá trị cao.

Theo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh, lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/7/2026, đơn vị đã làm thủ tục cho 2.123 tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó có 2.079 tờ khai xuất khẩu và 44 tờ khai nhập khẩu.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 200,81 triệu USD. Riêng kim ngạch xuất khẩu đạt 200,43 triệu USD, tăng 121,54% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 0,38 triệu USD, tăng 322%.

Đáng chú ý, tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu đến từ các mặt hàng như tôm hùm, trái cây và lông mi (lông mi giả). Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh cho biết, kết quả này gắn với việc hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và các đối tác tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga tiếp tục được khôi phục.

Công chức Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đang thực hiện kiểm tra hàng hóa tại cảng. Ảnh: Lạc Nguyên

Bên cạnh sự tăng trưởng của các doanh nghiệp hiện hữu, trong năm 2026, đơn vị cũng ghi nhận thêm nhiều doanh nghiệp mới lựa chọn làm thủ tục tại cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh, gồm Công ty TNHH Thương mại H-L 2411, Công ty TNHH Lông mi BNQ, Công ty TNHH Eyelash Kingmaker và Công ty TNHH True Fresh. Các doanh nghiệp này chủ yếu xuất khẩu tôm hùm, lông mi và trái cây, những mặt hàng có giá trị và phù hợp với vận chuyển bằng đường hàng không.

Riêng trong kỳ (từ ngày 15/6 đến 14/7/2026), Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh tiếp nhận 390 tờ khai xuất nhập khẩu, gồm 386 tờ khai xuất khẩu và 4 tờ khai nhập khẩu, với tổng kim ngạch 34,09 triệu USD.

Không chỉ hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, lưu lượng phương tiện và hành khách qua sân bay cũng tiếp tục duy trì ở mức cao. Lũy kế đến ngày 14/7, đơn vị đã làm thủ tục cho 13.977 lượt chuyến bay xuất nhập cảnh và hơn 2,94 triệu lượt hành khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô hoạt động gia tăng tạo thêm áp lực cho công tác quản lý, song cũng phản ánh sự phục hồi của hoạt động giao thương và di chuyển quốc tế qua cửa khẩu hàng không này.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh cho biết, dù hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh gia tăng, nhưng tình hình vi phạm trên địa bàn vẫn được kiểm soát tốt. Trong kỳ, đơn vị không phát hiện vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy hay vi phạm hành chính; không phát sinh nợ thuế và cũng không ghi nhận kiến nghị, vướng mắc từ doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan.

Thời gian tới, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh thu thập, phân tích thông tin phục vụ quản lý rủi ro nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn. Đồng thời, đơn vị duy trì vận hành hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS, dịch vụ công trực tuyến và tăng cường phối hợp với các cơ quan, hãng hàng không, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu./.