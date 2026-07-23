Hải quan khu vực XII tăng tốc chuyển đổi số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Hơn 99% ý kiến của doanh nghiệp hài lòng về chất lượng phục vụ

Sau khi hợp nhất các đơn vị hải quan trên địa bàn theo mô hình tổ chức mới của ngành, Chi cục Hải quan khu vực XII không chỉ bảo đảm hoạt động quản lý hải quan thông suốt, mà còn xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là hai trụ cột để nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của công chức Chi cục Hải quan khu vực XII được doanh nghiệp đánh giá tốt. Ảnh: Hồng Vy

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Dương Xuân Sinh - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII cho biết, ngay sau khi hợp nhất, Chi cục đã tập trung ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, đồng thời triển khai đồng bộ các chương trình cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan.

“Cải cách hành chính không chỉ là đơn giản hóa thủ tục, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy phục vụ. Chúng tôi lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả thực thi công vụ; đồng thời coi chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ là động lực để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan” - ông Dương Xuân Sinh nhấn mạnh.

Theo đó, đơn vị đã ban hành nhiều kế hoạch về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, từng cá nhân, gắn kết quả cải cách với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Hiện Chi cục Hải quan khu vực XII thực hiện giải quyết 26 thủ tục hành chính, trong khi các Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu thực hiện 134 thủ tục theo phân cấp. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện chủ yếu trên môi trường điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng thời hạn.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực. Theo khảo sát của UBND TP. Đà Nẵng đến ngày 30/6/2026, Chi cục ghi nhận 4.537 lượt đánh giá của người dân và doanh nghiệp, trong đó 99,98% ý kiến hài lòng đối với chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của công chức hải quan.

Không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách hành chính còn tạo hiệu quả rõ rệt đối với hoạt động xuất nhập khẩu. Kết quả đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2025 cho thấy, thời gian thông quan trung bình đối với hàng xuất khẩu giảm hơn 71%, thời gian thông quan trung bình đối với hàng nhập khẩu giảm gần 58% so với kỳ đo trước, góp phần giảm đáng kể chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp cũng được triển khai theo hướng thực chất hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục tổ chức 14 hội nghị, hội thảo đối thoại với doanh nghiệp; tiếp nhận và giải đáp 88 vướng mắc phát sinh, đồng thời duy trì hiệu quả Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Đến nay, có 84,2% doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ đã duy trì hoặc nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật, nhiều doanh nghiệp được tăng tỷ lệ phân luồng xanh, qua đó rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí thực hiện thủ tục.

Chuyển đổi số tạo nền tảng cho hải quan hiện đại

Song hành với cải cách hành chính, Chi cục Hải quan khu vực XII đang đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục làm thủ tục cho 3.956 doanh nghiệp, tăng 14,9% so với cùng kỳ; thông quan hơn 210.800 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 9,96 tỷ USD, tăng hơn 13%.

Đến hết tháng 6/2026, đơn vị đã tiếp nhận 2.575 hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; trong đó 2.465 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không phát sinh hồ sơ quá hạn.

Theo ông Dương Xuân Sinh, điểm nổi bật của chuyển đổi số tại Chi cục là từng bước chuyển từ số hóa quy trình sang khai thác dữ liệu để phục vụ quản trị và hỗ trợ ra quyết định.

Nhiều mô hình ứng dụng AI đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tại Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà, AI được sử dụng để rà soát, đối chiếu dữ liệu thu phí, lệ phí hải quan, giúp thu hồi trên 2 tỷ đồng và xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn. Tại Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng và Hải quan khu công nghiệp Quảng Nam, AI hỗ trợ tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, tổng hợp dữ liệu và xử lý hồ sơ, giúp công chức rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ.

Ở cấp chi cục, Hệ thống Báo cáo điều hành - Giao ban được xây dựng trên nền tảng dữ liệu số, tích hợp nhiều nguồn dữ liệu nghiệp vụ, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu quản lý theo thời gian thực, qua đó nâng cao chất lượng điều hành.

Một điểm sáng khác là Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng đưa vào vận hành kênh Zalo Official Account phục vụ doanh nghiệp. Thông qua nền tảng này, doanh nghiệp có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, địa điểm kiểm tra hàng hóa, cập nhật chính sách mới và gửi yêu cầu hỗ trợ trực tuyến. Đến nay, kênh đã thu hút 425 tài khoản quan tâm, thực hiện 2.579 lượt tra cứu, góp phần giảm thời gian đi lại, tăng tính công khai và minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng tiếp tục duy trì hiệu quả Đề án “Nụ cười Hải quan” với phương châm “4 luôn, 5 không”, góp phần xây dựng hình ảnh người công chức hải quan chuyên nghiệp, thân thiện tại cửa ngõ hàng không quốc tế.