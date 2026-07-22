Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Việt Nam là thị trường chiến lược, Dai-ichi Life hướng đến tăng trưởng bền vững

Chiều ngày 22/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận có buổi làm việc với ông Brett Clark - Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng Quản trị Dai-ichi Life châu Á - Thái Bình Dương; Giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Dai-ichi Life.

Tham dự buổi làm việc còn có ông Manish Gurbuxani - Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Tăng trưởng Dai-ichi Life châu Á - Thái Bình Dương; ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam; ông Masato Inagaki - Phó Tổng Giám đốc điều hành; ông Trần Thanh Tú - Phó Tổng Giám đốc Pháp lý, Đối ngoại và Đào tạo.

Về phía Bộ Tài chính Việt Nam, có ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; bà Lý Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Bảo hiểm nhân thọ (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) và đại diện các đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận tiếp ông Brett Clark - Giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Dai-ichi Life. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về định hướng phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và cam kết đầu tư lâu dài của Tập đoàn Dai-ichi Life.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Brett Clark cho biết, Tập đoàn Dai-ichi Life có lịch sử hơn 120 năm, là công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thứ hai tại Nhật Bản và hiện xếp thứ 9 trong số các tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế giới.

Ông Brett Clark nêu rõ, hiện Dai-ichi Life có mặt tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong chiến lược phát triển của tập đoàn, Việt Nam giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Đây cũng là thị trường nước ngoài đầu tiên mà Dai-ichi Life chính thức hoạt động từ năm 2007.

Nguồn: Dai-ichi Life.

Đại diện Dai-ichi Life nhấn mạnh, những thành tích của Dai-ichi Life Việt Nam không thể có nếu thiếu môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, khung pháp lý ngày càng được hoàn thiện và sự giám sát hiệu quả của Bộ Tài chính.

Đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng được hệ sinh thái toàn diện, bao gồm hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, phản ánh giá trị cốt lõi của tập đoàn là không chỉ đầu tư, phát triển kinh tế, mà còn đóng góp cho cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững.

Theo ông Brett Clark, trong gần 20 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam duy trì tăng trưởng ổn định, với thị phần tăng từ 4,4% lên 12,5% vào năm 2025, đang phục vụ hơn 5,2 triệu khách hàng trên toàn quốc.

Doanh thu phí bảo hiểm nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường; đến cuối năm 2025 đóng góp khoảng 4.500 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao những kết quả, thành tựu phát triển mà Tập đoàn Dai-ichi Life và Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, cũng như những đóng góp tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng.

Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, tập đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục hợp tác, hỗ trợ và đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính.

“Với thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư vào thị trường bảo hiểm, Dai-ichi Life cần tiếp tục triển khai chiến lược tăng trưởng bền vững, kinh doanh hiệu quả, song hành với trách nhiệm xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; phát triển các sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của doanh nghiệp” - Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Mở rộng bảo hiểm hưu trí, nâng quy mô doanh thu

Chia sẻ về tiềm năng và dư địa phát triển của thị trường bảo hiểm, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nêu rõ, Việt Nam là nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh trong khu vực và trên thế giới, với quyết tâm đưa tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số trong thời gian tới. Sáu tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,18%.

Thu nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam có xu hướng tăng, năm 2025 đạt khoảng 5.051 USD/người, tăng 9,3% so với năm 2024. Cùng với đó, nhu cầu về bảo hiểm ngày càng gia tăng ở cả khu vực công, khu vực công nghiệp, thương mại cũng như các hộ gia đình và người dân.

Về định hướng phát triển thị trường bảo hiểm trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nêu rõ, hiện quy mô doanh thu của ngành đạt khoảng 1,8% GDP, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 12%. Đến năm 2030, quy mô doanh thu ngành bảo hiểm phấn đấu đạt 3,3% - 3,5% GDP và có trên 18% dân số tham gia bảo hiểm. Nếu môi trường thuận lợi và làm tốt công tác truyền thông, dư địa phát triển của thị trường còn có thể cao hơn.

Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng, cơ hội lớn để phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

“Bảo hiểm hưu trí đang được triển khai rộng rãi tại nhiều quốc gia, nhưng vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam. Đây là tiềm năng rất lớn và mong Tập đoàn Dai-ichi Life sẽ tiếp tục nghiên cứu, hợp tác để phát triển trong thời gian tới” - Thứ trưởng Lê Tấn Cận bày tỏ.

Theo Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế, bền vững và hài hòa lợi ích của các bên tham gia bảo hiểm.

Đại diện Bộ Tài chính và Tập đoàn Dai-ichi Life chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Phát biểu đáp từ, ông Brett Clark hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Thứ trưởng Lê Tấn Cận và khẳng định, Dai-ichi Life sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng các sản phẩm hưu trí. Đây là một trong những sản phẩm chiến lược toàn cầu của Dai-ichi Life. “Tập đoàn Dai-ichi Life luôn duy trì cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam” - ông Brett Clark khẳng định.

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam, Tổng Giám đốc Đặng Hồng Hải nhấn mạnh, kể từ khi Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực, các hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam có nhiều thay đổi, theo hướng tuân thủ các quy định mới.

Công tác vận hành, tài chính, quản trị rủi ro, cũng như việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm đều được điều chỉnh theo định hướng mới. Công ty cũng phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên thị trường và chuẩn hóa đội ngũ kinh doanh bảo hiểm.

Trao đổi thêm về định hướng phát triển thị trường bảo hiểm, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Ngô Việt Trung cho biết, trên cơ sở các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục cụ thể hóa các định hướng thành những quy định cụ thể.

“Công tác quản lý, giám sát sẽ phải cân bằng được mục tiêu tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm phát triển, nhưng cũng phải đảm bảo được mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm” - ông Ngô Việt Trung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, trước nhu cầu phát triển rất nhanh của thị trường, việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tiệm cận hơn với các thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi phát triển thị trường bảo hiểm./.