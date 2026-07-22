Dành 10.000 ha đất quy hoạch nhà ở xã hội, khơi thông dòng vốn đúng hướng

Phân bổ vốn đúng nơi, tạo giá trị thực

Phát biểu tại Hội thảo “Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững” tổ chức ngày 22/7 tại Hà Nội, Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, bất động sản là lĩnh vực có sức lan tỏa lớn, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, đầu tư, việc làm, hệ thống tài chính và quá trình đô thị hóa.

Khơi thông nguồn vốn là yêu cầu quan trọng, nhưng phải đi cùng hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý và nâng cao tính minh bạch của thị trường. “Có như vậy, dòng vốn mới được phân bổ hiệu quả và phát huy đúng vai trò đối với sự phát triển của thị trường bất động sản” - ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội thảo “Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững”. Ảnh: Báo Thanh tra.

Chia sẻ định hướng phát triển nguồn cung nhà ở cân bằng, đa dạng và phù hợp với nhu cầu thị trường, ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) nêu rõ, bên cạnh việc phát triển nhà ở thương mại theo cơ chế thị trường, thời gian qua, phân khúc nhà ở xã hội, nhà công nhân được đẩy mạnh để chăm lo, tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp.

“Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2026 đạt 77% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” - ông Hưng thông tin.

Tín dụng ngân hàng tiếp tục là nguồn vốn quan trọng, với định hướng hỗ trợ thị trường bất động sản theo hướng có chọn lọc, qua đó, hỗ trợ thị trường phát triển an toàn, lành mạnh.

“Bất động sản là lĩnh vực có đặc điểm sử dụng vốn trung và dài hạn, đòi hỏi nguồn tài chính ổn định trong thời gian dài. Việc phụ thuộc lớn vào vốn tín dụng ngân hàng có thể làm gia tăng áp lực lên hệ thống tài chính, ảnh hưởng đến hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế. Do đó, quan điểm nhất quán là phát triển thị trường bất động sản trên cơ sở cân bằng và hài hòa giữa tín dụng ngân hàng với các kênh huy động vốn khác”. Ông Đào Văn Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê (Ngân hàng Nhà nước)

Nêu rõ định hướng điều hành dòng vốn tín dụng, ông Đào Văn Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, năm 2026, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, đối với lĩnh vực bất động sản, các tổ chức tín dụng được yêu cầu kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung.

“Tuy nhiên, cần tạo dư địa cho các phân khúc ưu tiên, đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng của người dân và hỗ trợ thu hút vốn FDI” - đại diện Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Ông Hà nêu rõ, vấn đề hiện nay không chỉ đơn thuần là “khơi thông” dòng vốn cho lĩnh vực bất động sản, mà quan trọng hơn là phải phân bổ nguồn vốn đúng nơi tạo ra giá trị thực, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững, ngày càng nhiều người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý; hạn chế đầu cơ, góp phần hình thành một thị trường bất động sản phát triển minh bạch, bền vững.

Lối đi mới cho người thuê mua nhà

Nêu quan điểm về phát triển nhà ở xã hội, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Ngân hàng doanh nghiệp HDBank cho rằng, hướng đi mới, mang tính đột phá sẽ là mô hình thuê dài hạn hoặc thuê mua (leasing).

Theo cách nhìn của các nước phát triển, nhà ở xã hội là phân khúc dành cho những người chưa có nhiều lợi thế hoặc còn yếu thế trong xã hội và cần được hỗ trợ. HDBank đã giải ngân 30.000 tỷ đồng cho phân khúc vay 50 năm để thích ứng với thời kỳ mới.

Để giải quyết bài toán nhà ở, ông Phương ví “một cánh én không làm nên mùa xuân”, cần có sự chung tay của nhiều bên, có thể mở rộng các khoản vay mua nhà thời hạn lên tới 50 năm, phát triển mô hình thuê mua. Thậm chí, ở nhiều quốc gia phát triển, nghĩa vụ trả nợ có thể được chuyển tiếp qua nhiều thế hệ.

Các diễn giả trao đổi giải pháp “Kiến tạo hệ sinh thái vốn và thị trường - Hướng tới mục tiêu người dân tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn”.

Để mở rộng khả năng tiếp cận vốn, bà Vũ Thị Thu Hà - Giám đốc Sản phẩm tín dụng, Khối Khách hàng cá nhân ABBank cho hay, tại ABBank, cách đánh giá của ngân hàng có thể linh hoạt hơn để khách hàng tiếp cận vốn, mà không nhất thiết phải có đầy đủ các loại chứng từ theo phương thức truyền thống.

“Ngân hàng khẳng định không nới lỏng khẩu vị, tức là ai cũng cho vay, tất nhiên, khách hàng phải đủ năng lực tài chính để vay, nhưng ngân hàng sẽ linh hoạt hơn để khách hàng có thể tiếp cận với dòng vốn” - đại diện ABBank nhấn mạnh.

Theo đó, tại ABBank, việc ghi nhận nguồn thu hiện cũng được thực hiện linh hoạt hơn, có thể dựa trên hành vi chi tiêu và lịch sử giao dịch của khách hàng.

Bà Hà dẫn chứng, nếu khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong một thời gian, ngân hàng có thể đánh giá thông qua dòng tiền trên tài khoản, các khoản tiền gửi, việc mua sản phẩm bảo hiểm, chi tiêu tại bệnh viện hoặc chi phí giáo dục. Những dữ liệu này có thể trở thành đầu vào để ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ và quyết định cho vay.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật cũng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, đi kèm với việc cắt giảm mạnh thủ tục hành chính.

Ông Hà Quang Hưng dẫn chứng, trước đây, khi triển khai các dự án nhà ở xã hội theo pháp luật về đầu tư, cần phải có chấp thuận chủ trương đầu tư, sau đó lựa chọn chủ đầu tư và giao dự án. Các thủ tục này mất nhiều thời gian, phải đến nhiều nơi, song khi thực hiện Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, thời gian thực hiện tối đa chỉ 75 ngày - bước cải cách rất lớn.

Theo ông Hưng, định hướng trong thời gian tới là sẽ đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê dài hạn phù hợp với nguồn cung cũng như nhu cầu của người dân. Để phân khúc này được ưu đãi và có thủ tục hành chính tốt như nhà ở xã hội, cần tiếp tục sửa đổi cơ chế, chính sách. Đó cũng là một trong những nội dung chính của Luật Nhà ở sửa đổi sắp tới.

Ông Hưng chia sẻ thêm, hiện nay trên cả nước có gần 10.000 ha đất để phát triển nhà ở xã hội, song điều quan trọng không chỉ là quy mô quỹ đất, mà còn là chất lượng, thì mới đáp ứng được nhu cầu của người dân./.