Ngân hàng - Bảo hiểm

Dành 10.000 ha đất quy hoạch nhà ở xã hội, khơi thông dòng vốn đúng hướng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
13:01 | 22/07/2026
(TBTCO) - Hiện cả nước có gần 10.000 ha đất được quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội. Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, nhiều ý kiến nhấn mạnh, cần phân bổ dòng vốn đúng địa chỉ, ưu tiên nhà ở xã hội, mô hình thuê mua và các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực, đồng thời kết hợp tín dụng có chọn lọc, mở rộng các kênh huy động vốn.
aa

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngân hàng chủ động “hạ độ cao” cho vay bất động sản, vốn không còn dễ dãi
Nới trần vốn ngắn hạn “nuôi” cho vay trung dài hạn, thận trọng rủi ro đổ vốn bất động sản và lệch pha kỳ hạn

Phân bổ vốn đúng nơi, tạo giá trị thực

Phát biểu tại Hội thảo “Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững” tổ chức ngày 22/7 tại Hà Nội, Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, bất động sản là lĩnh vực có sức lan tỏa lớn, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, đầu tư, việc làm, hệ thống tài chính và quá trình đô thị hóa.

Khơi thông nguồn vốn là yêu cầu quan trọng, nhưng phải đi cùng hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý và nâng cao tính minh bạch của thị trường. “Có như vậy, dòng vốn mới được phân bổ hiệu quả và phát huy đúng vai trò đối với sự phát triển của thị trường bất động sản” - ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

định hưởng tín dụng bất động sản
Toàn cảnh Hội thảo “Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững”. Ảnh: Báo Thanh tra.

Chia sẻ định hướng phát triển nguồn cung nhà ở cân bằng, đa dạng và phù hợp với nhu cầu thị trường, ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) nêu rõ, bên cạnh việc phát triển nhà ở thương mại theo cơ chế thị trường, thời gian qua, phân khúc nhà ở xã hội, nhà công nhân được đẩy mạnh để chăm lo, tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp.

“Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2026 đạt 77% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” - ông Hưng thông tin.

Tín dụng ngân hàng tiếp tục là nguồn vốn quan trọng, với định hướng hỗ trợ thị trường bất động sản theo hướng có chọn lọc, qua đó, hỗ trợ thị trường phát triển an toàn, lành mạnh.

“Bất động sản là lĩnh vực có đặc điểm sử dụng vốn trung và dài hạn, đòi hỏi nguồn tài chính ổn định trong thời gian dài. Việc phụ thuộc lớn vào vốn tín dụng ngân hàng có thể làm gia tăng áp lực lên hệ thống tài chính, ảnh hưởng đến hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế. Do đó, quan điểm nhất quán là phát triển thị trường bất động sản trên cơ sở cân bằng và hài hòa giữa tín dụng ngân hàng với các kênh huy động vốn khác”.

Ông Đào Văn Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê (Ngân hàng Nhà nước)

Nêu rõ định hướng điều hành dòng vốn tín dụng, ông Đào Văn Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, năm 2026, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, đối với lĩnh vực bất động sản, các tổ chức tín dụng được yêu cầu kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung.

“Tuy nhiên, cần tạo dư địa cho các phân khúc ưu tiên, đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng của người dân và hỗ trợ thu hút vốn FDI” - đại diện Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Ông Hà nêu rõ, vấn đề hiện nay không chỉ đơn thuần là “khơi thông” dòng vốn cho lĩnh vực bất động sản, mà quan trọng hơn là phải phân bổ nguồn vốn đúng nơi tạo ra giá trị thực, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững, ngày càng nhiều người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý; hạn chế đầu cơ, góp phần hình thành một thị trường bất động sản phát triển minh bạch, bền vững.

Lối đi mới cho người thuê mua nhà

Nêu quan điểm về phát triển nhà ở xã hội, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Ngân hàng doanh nghiệp HDBank cho rằng, hướng đi mới, mang tính đột phá sẽ là mô hình thuê dài hạn hoặc thuê mua (leasing).

Theo cách nhìn của các nước phát triển, nhà ở xã hội là phân khúc dành cho những người chưa có nhiều lợi thế hoặc còn yếu thế trong xã hội và cần được hỗ trợ. HDBank đã giải ngân 30.000 tỷ đồng cho phân khúc vay 50 năm để thích ứng với thời kỳ mới.

Để giải quyết bài toán nhà ở, ông Phương ví “một cánh én không làm nên mùa xuân”, cần có sự chung tay của nhiều bên, có thể mở rộng các khoản vay mua nhà thời hạn lên tới 50 năm, phát triển mô hình thuê mua. Thậm chí, ở nhiều quốc gia phát triển, nghĩa vụ trả nợ có thể được chuyển tiếp qua nhiều thế hệ.

định hưởng tín dụng bất động sản
Các diễn giả trao đổi giải pháp “Kiến tạo hệ sinh thái vốn và thị trường - Hướng tới mục tiêu người dân tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn”.

Để mở rộng khả năng tiếp cận vốn, bà Vũ Thị Thu Hà - Giám đốc Sản phẩm tín dụng, Khối Khách hàng cá nhân ABBank cho hay, tại ABBank, cách đánh giá của ngân hàng có thể linh hoạt hơn để khách hàng tiếp cận vốn, mà không nhất thiết phải có đầy đủ các loại chứng từ theo phương thức truyền thống.

“Ngân hàng khẳng định không nới lỏng khẩu vị, tức là ai cũng cho vay, tất nhiên, khách hàng phải đủ năng lực tài chính để vay, nhưng ngân hàng sẽ linh hoạt hơn để khách hàng có thể tiếp cận với dòng vốn” - đại diện ABBank nhấn mạnh.

Theo đó, tại ABBank, việc ghi nhận nguồn thu hiện cũng được thực hiện linh hoạt hơn, có thể dựa trên hành vi chi tiêu và lịch sử giao dịch của khách hàng.

Bà Hà dẫn chứng, nếu khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong một thời gian, ngân hàng có thể đánh giá thông qua dòng tiền trên tài khoản, các khoản tiền gửi, việc mua sản phẩm bảo hiểm, chi tiêu tại bệnh viện hoặc chi phí giáo dục. Những dữ liệu này có thể trở thành đầu vào để ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ và quyết định cho vay.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật cũng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, đi kèm với việc cắt giảm mạnh thủ tục hành chính.

Ông Hà Quang Hưng dẫn chứng, trước đây, khi triển khai các dự án nhà ở xã hội theo pháp luật về đầu tư, cần phải có chấp thuận chủ trương đầu tư, sau đó lựa chọn chủ đầu tư và giao dự án. Các thủ tục này mất nhiều thời gian, phải đến nhiều nơi, song khi thực hiện Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, thời gian thực hiện tối đa chỉ 75 ngày - bước cải cách rất lớn.

Theo ông Hưng, định hướng trong thời gian tới là sẽ đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê dài hạn phù hợp với nguồn cung cũng như nhu cầu của người dân. Để phân khúc này được ưu đãi và có thủ tục hành chính tốt như nhà ở xã hội, cần tiếp tục sửa đổi cơ chế, chính sách. Đó cũng là một trong những nội dung chính của Luật Nhà ở sửa đổi sắp tới.

Ông Hưng chia sẻ thêm, hiện nay trên cả nước có gần 10.000 ha đất để phát triển nhà ở xã hội, song điều quan trọng không chỉ là quy mô quỹ đất, mà còn là chất lượng, thì mới đáp ứng được nhu cầu của người dân./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
tín dụng bất động sản tín dụng bất động sản nhà ở xã hội thuê nhà lãi suất bất động sản lãi suất ngân hàng thị trường bất động sản tổ chức tín dụng

Bài liên quan

Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên HOSE

Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên HOSE

Không chỉ sắp xếp, tái cơ cấu để doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

Không chỉ sắp xếp, tái cơ cấu để doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

Chi phí vốn trở thành "phép thử" của thị trường địa ốc

Chi phí vốn trở thành "phép thử" của thị trường địa ốc

Dành cho bạn

Thị trường văn phòng Hà Nội chuyển sang cuộc đua chất lượng

Thị trường văn phòng Hà Nội chuyển sang cuộc đua chất lượng

Ngày 22/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi lên

Ngày 22/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi lên

InsuranceAsia News công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026 và hệ sinh thái PVI đã có một kỳ vinh danh đáng nhớ

InsuranceAsia News công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026 và hệ sinh thái PVI đã có một kỳ vinh danh đáng nhớ

Tỷ giá USD hôm nay (22/7): Tỷ giá USD ngân hàng tiến sát trần khi DXY duy trì vùng cao trên 101 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (22/7): Tỷ giá USD ngân hàng tiến sát trần khi DXY duy trì vùng cao trên 101 điểm

Bộ Tài chính thay thế 2 thủ tục hành chính trong giải quyết thuế quốc tế và giao dịch liên kết

Bộ Tài chính thay thế 2 thủ tục hành chính trong giải quyết thuế quốc tế và giao dịch liên kết

Không để nguồn lực quốc gia bị “đóng băng”

Không để nguồn lực quốc gia bị “đóng băng”

Đọc thêm

Lợi nhuận quý II của Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Lợi nhuận quý II của Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

(TBTCO) - Ngày 21/7/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã CK: TCB, sàn HOSE) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2026 với những con số nổi bật. Khép lại nửa đầu năm, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý II là tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận.
VBI nỗ lực kiến tạo giá trị mới từ vai trò đối tác quản trị rủi ro

VBI nỗ lực kiến tạo giá trị mới từ vai trò đối tác quản trị rủi ro

(TBTCO) - Thị trường nhiều biến động cùng sự xuất hiện của các loại hình rủi ro mới đang dần tái định hình vai trò của ngành bảo hiểm: từ đơn vị cung cấp sản phẩm trở thành đối tác đồng hành quản trị rủi ro. Với định hướng đó, Bảo hiểm VietinBank – VBI đang từng bước kiến tạo những giá trị mới cho khách hàng, được bảo chứng bằng những nỗ lực tăng trưởng tích cực, đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2026.
Nới room tín dụng đúng địa chỉ, không đánh đổi chất lượng cho vay

Nới room tín dụng đúng địa chỉ, không đánh đổi chất lượng cho vay

(TBTCO) - Hơn 1,4 triệu tỷ đồng được "bơm" vào nền kinh tế trong nửa đầu năm 2026, đưa dư nợ tín dụng toàn hệ thống vượt 20 triệu tỷ đồng, tăng 7,73%. Trước nhu cầu vốn lớn, Ngân hàng Nhà nước phát đi tín hiệu nới cơ chế quản lý room tín dụng, nhưng khẳng định không hạ chuẩn cho vay và các tổ chức tín dụng vẫn phải chịu trách nhiệm về chất lượng tín dụng.
Giá vàng hôm nay ngày 21/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 21/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng gần 20 USD/ounce, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước đồng loạt giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp.
Ngân hàng MBV thông báo thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn và Phòng giao dịch Thanh Hà

Ngân hàng MBV thông báo thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn và Phòng giao dịch Thanh Hà

(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn và Phòng giao dịch Thanh Hà.
MBS dự báo tỷ giá USD/VND có thể hướng mốc 27.000 đồng cuối năm 2026

MBS dự báo tỷ giá USD/VND có thể hướng mốc 27.000 đồng cuối năm 2026

(TBTCO) - Tỷ giá USD/VND cũng bắt đầu rục rịch tăng trở lại sau 2 tháng ổn định, tỷ giá trung tâm tăng 0,3% so với cuối tháng trước và đầu năm. MBS dự báo tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 26.800 - 27.000 VND/USD cuối năm 2026, tương ứng tăng 2 - 2,8% so với đầu năm, do đồng USD mạnh lên và thặng dư thương mại thu hẹp.
Giá vàng hôm nay ngày 20/7: Vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 20/7: Vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm gần 30 USD/ounce, lùi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng ở ngưỡng 142,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng đồng hành doanh nghiệp trước "biến số" tỷ giá cuối năm

Ngân hàng đồng hành doanh nghiệp trước "biến số" tỷ giá cuối năm

(TBTCO) - Tỷ giá USD ổn định trong nửa đầu năm, nhưng biến động các ngoại tệ khác vẫn tác động trái chiều đến doanh nghiệp. Trước nhiều "biến số" ảnh hưởng tỷ giá cuối năm, các ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp chủ động quản trị rủi ro tỷ giá, thay vì chỉ ứng phó biến động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giải mã về MCP: Biến AI của bạn trở thành "chiến lược gia" chứng khoán cá nhân

Giải mã về MCP: Biến AI của bạn trở thành "chiến lược gia" chứng khoán cá nhân

Dành 10.000 ha đất quy hoạch nhà ở xã hội, khơi thông dòng vốn đúng hướng

Dành 10.000 ha đất quy hoạch nhà ở xã hội, khơi thông dòng vốn đúng hướng

Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu và kim loại quý

Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu và kim loại quý

Mua, bán nông sản, thủy sản bằng bảng kê: Hiểu đúng để tránh rủi ro về thuế

Mua, bán nông sản, thủy sản bằng bảng kê: Hiểu đúng để tránh rủi ro về thuế

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII: Chủ động nguồn lực dự trữ, sẵn sàng phụng sự nhân dân

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII: Chủ động nguồn lực dự trữ, sẵn sàng phụng sự nhân dân

Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Chứng khoán tuần mới (20/7-25/7): Thanh khoản rơi xuống vùng thấp, dòng tiền đợi chờ tín hiệu mới

Chứng khoán tuần mới (20/7-25/7): Thanh khoản rơi xuống vùng thấp, dòng tiền đợi chờ tín hiệu mới

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Hà Nội - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Miền Tây - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,890 ▲100K 14,590 ▲100K
Trang sức 99.99 13,900 ▲100K 14,600 ▲100K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1290K 14,702 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1290K 14,703 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,461 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cập nhật: 22/07/2026 13:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17895 18169 18742
CAD 18145 18421 19035
CHF 31771 32152 32786
CNY 0 3847 3939
EUR 29417 29638 30718
GBP 34449 34841 35767
HKD 0 3229 3430
JPY 154 158 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15025 15610
SGD 19859 20141 20711
THB 695 759 812
USD (1,2) 26069 0 0
USD (5,10,20) 26110 0 0
USD (50,100) 26138 26153 26513
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,140 26,140 26,520
USD(1-2-5) 25,095 - -
USD(10-20) 25,095 - -
EUR 29,507 29,531 30,939
JPY 156.94 157.22 166.7
GBP 34,601 34,695 35,891
AUD 18,105 18,170 18,853
CAD 18,318 18,377 19,054
CHF 31,989 32,088 33,024
SGD 19,956 20,018 20,800
CNY - 3,817 3,962
HKD 3,290 3,300 3,439
KRW 16.4 17.1 18.6
THB 743.65 752.83 805.44
NZD 15,004 15,143 15,592
SEK - 2,666 2,761
DKK - 3,947 4,086
NOK - 2,688 2,783
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,011.86 - 6,784.43
TWD 734.98 - 890.28
SAR - 6,894.3 7,260.88
KWD - 83,260 88,579
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,130 26,510
EUR 29,464 29,582 30,774
GBP 34,611 34,750 35,781
HKD 3,289 3,302 3,419
CHF 31,845 31,973 32,898
JPY 157.29 157.92 165.78
AUD 18,108 18,181 18,779
SGD 20,029 20,109 20,699
THB 761 764 800
CAD 18,333 18,407 18,984
NZD 15,102 15,647
KRW 17.03 18.87
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26155 26155 26515
AUD 18092 18192 19114
CAD 18319 18419 19430
CHF 31995 32025 33611
CNY 3829.9 3854.9 3990.3
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29584 29614 31339
GBP 34745 34795 36556
HKD 0 3355 0
JPY 157.93 158.43 168.97
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15145 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19998 20128 20860
THB 0 724.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14400000 14400000 14700000
SBJ 13000000 13000000 14700000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,153 26,203 26,523
USD20 26,153 26,203 26,523
USD1 23,997 26,203 26,523
AUD 18,192 18,292 19,399
EUR 29,427 29,527 31,185
CAD 18,323 18,423 19,728
SGD 20,107 20,257 20,817
JPY 158.83 160.33 165.86
GBP 34,741 34,891 35,956
XAU 14,338,000 0 14,642,000
CNY 0 3,740 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/07/2026 13:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80