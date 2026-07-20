Ngân hàng MBV thông báo thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài gòn và Phòng Giao dịch Thanh Hà

Căn cứ: Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2026/TT-NHNN ngày 19/5/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Thương mại;

Văn bản số 5583/KV2-GS2 ngày 19/6/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm MBV Chi nhánh Sài Gòn;

Văn bản số 2398/KV6-QLGS1 ngày 9/7/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 6 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm MBV Phòng giao dịch Thanh Hà.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn và Phòng giao dịch Thanh Hà, cụ thể như sau:

STT Tên đơn vị Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ngày hoạt động tại địa điểm mới 1 Chi nhánh Sài Gòn Số 297-299-299A đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh. Số 350 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. 27/7/2026 2 Phòng giao dịch Thanh Hà Khu Xuân An, xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng (trước đây là Thôn Xuân An, xã Thanh Khê, thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 20, xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng. Ngày khai trương dự kiến: 11/8/2026

Nhân dịp chuyển đến các không gian giao dịch mới khang trang và hiện đại hơn, MBV kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và nhận những phần quà tri ân đặc biệt thay lời cảm ơn chân thành từ MBV.

MBV trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của quý khách hàng và đối tác trong thời gian tới!