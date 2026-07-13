Ngân hàng - Bảo hiểm

MBV thông báo về việc thay đổi địa điểm các phòng giao dịch MBV tại Quảng Ngãi

20:00 | 13/07/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Quảng Ngãi.
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Căn cứ Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2026/TT-NHNN ngày 19/5/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại; các văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 9 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm và xác nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khai trương hoạt động của các phòng giao dịch trực thuộc MBV, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch (PGD) trực thuộc Chi nhánh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

STT

Tên đơn vị

Thông tin cũ

Thông tin mới

Ngày hoạt động tại địa điểm mới

1

PGD Bình Sơn

Địa chỉ: Tầng 1, số 251 Phạm Văn Đồng, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Tầng 1, một phần tầng 2 và tầng 3 nhà số 197-199 Nguyễn Tự Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

14/7/2026

2

PGD Tịnh Khê

Địa chỉ: Tầng 1, số 251 Phạm Văn Đồng, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Một phần tầng 2 nhà số 197-199 Nguyễn Tự Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

14/7/2026

Nhân dịp khai trương hoạt động tại các không gian giao dịch mới khang trang, hiện đại, khách hàng đến tham quan, trải nghiệm dịch vụ tại MBV sẽ nhận được những phần quà tri ân đặc biệt thay lời cảm ơn chân thành từ Ngân hàng./.

MBV
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ngân hàng việt nam chi nhánh quảng ngãi Mạng lưới hoạt động ngân hàng khai trương phòng giao dịch Dịch vụ ngân hàng hiện đại Phòng Giao dịch MBV Thông tư Ngân hàng Nhà nước

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