Đầu tư

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

11:33 | 14/07/2026
(TBTCO) - GRDP tăng 8,22%, thu ngân sách đạt hơn 404.400 tỷ đồng, đầu tư công tăng tốc... là những kết quả nổi bật của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm. Thành phố đang tích cực khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu và đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
aa

Điều hành ngân sách hiệu quả, duy trì đà phục hồi kinh tế

Sáng 14/7, tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trình bày báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, UBND TP. Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và HĐND Thành phố, điều hành quyết liệt, linh hoạt, góp phần duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP. Hà Nội đã tập trung chỉ đạo thực hiện 10 chương trình, kế hoạch hành động triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Kết luận số 18-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030, các nghị quyết của Chính phủ.

Nổi bật, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 404.418 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán, tăng 2,9% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 379.310 tỷ đồng, tăng 1,3%.

Tính đến ngày 12/7, tổng thu ngân sách đã đạt 417.036 tỷ đồng, tương đương 64,1% dự toán.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương đạt 102.826 tỷ đồng, tăng 53,6% so với cùng kỳ. Riêng chi đầu tư phát triển đạt 63.162 tỷ đồng, tăng tới 112,5%, cho thấy quyết tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Đến ngày 12/7, tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 108.000 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 65.630 tỷ đồng.

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Lê Hải

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, TP. Hà Nội đã điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, bảo đảm cân đối thu - chi, đồng thời tăng cường chống thất thu, xử lý nợ thuế, mở rộng cơ sở thu và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế. Nguồn lực ngân sách được ưu tiên cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh, triển khai Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phục hồi tích cực với GRDP tăng 8,22%, cao hơn mức bình quân cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%, đứng thứ hai cả nước. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,3%, doanh thu du lịch tăng 19,1%, lượng khách quốc tế tăng 28,7%...

Đầu tư công và phát triển hạ tầng tiếp tục là điểm sáng khi Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 300 km cùng 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn. Thành phố cũng xử lý 39/51 điểm ùn tắc giao thông, nâng tỷ lệ xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện lên 83%, số hóa 50,5% dữ liệu đất đai và chấm dứt hoạt động của 24 dự án chậm triển khai.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đã rà soát, tái cấu trúc trên 87% thủ tục hành chính nội bộ, ước tiết kiệm khoảng 408 tỷ đồng chi phí tuân thủ. Ứng dụng iHanoi đã có hơn 6,2 triệu tài khoản được kích hoạt, trở thành kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND TP. Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều tồn tại, hạn chế. Theo đó, công tác tổ chức thực hiện tại một số sở, ngành và chính quyền cấp xã, phường chưa đồng đều; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm; tiến độ giải ngân đầu tư công, thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán còn chậm. Việc cụ thể hóa một số cơ chế của Luật Thủ đô, quản lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy, xử lý vướng mắc về vật liệu xây dựng, lựa chọn nhà thầu và giải ngân kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục được tháo gỡ trong thời gian tới.

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Lê Hải

Dồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào ngày 8/7, UBND TP. Hà Nội xác định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành toàn bộ 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2026.

Theo đó, Thành phố sẽ điều hành tăng trưởng theo kịch bản chi tiết đến từng tháng, quý, ngành và địa phương; tăng cường theo dõi, đánh giá thường xuyên để kịp thời tháo gỡ các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt. Trọng tâm là tạo đột phá trong đầu tư, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược, dự án trọng điểm, dự án phục vụ APEC 2027; kiên quyết điều chuyển vốn đối với dự án giải ngân chậm, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai.

Thành phố cũng tập trung kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế đêm; khơi thông nguồn lực đầu tư tư nhân và FDI, đẩy nhanh chuyển hóa các cam kết đầu tư thành dự án thực tế, đồng thời khai thác hiệu quả tài sản công và tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, công nghệ sinh học, xuất khẩu và đổi mới sáng tạo.

Song song với thúc đẩy tăng trưởng, Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, xử lý nghiêm tình trạng né tránh trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố sẽ triển khai đồng bộ ba trụ cột chiến lược gồm: cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô và hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm, phát triển đô thị thông minh, đường sắt đô thị, kinh tế số, kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân; tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn lớn, nhất là ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị thông qua ứng dụng AI, nền tảng iHanoi và các giải pháp quản trị hiện đại. Thành phố cũng tăng cường giữ vững quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và chuẩn bị toàn diện các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027./.

Nam Khánh
Từ khóa:
hà nội bứt phá tăng trưởng

Bài liên quan

Hà Nội đẩy mạnh truyền thông về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Hà Nội đẩy mạnh truyền thông về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” từ năm 2026

Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” từ năm 2026

Bước tiến dài của dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Bước tiến dài của dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Dành cho bạn

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm báo cáo về phòng, chống rửa tiền

Đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm báo cáo về phòng, chống rửa tiền

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Dòng tiền vững - "bộ đệm" của doanh nghiệp trước biến động

Dòng tiền vững - "bộ đệm" của doanh nghiệp trước biến động

Hoàn thiện thể chế, tạo động lực mới cho thị trường chứng khoán

Hoàn thiện thể chế, tạo động lực mới cho thị trường chứng khoán

Ngày 14/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Ngày 14/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Đọc thêm

Giải ngân đầu tư công tại Đắk Lắk ước đạt 24,4% kế hoạch sau 7 tháng

Giải ngân đầu tư công tại Đắk Lắk ước đạt 24,4% kế hoạch sau 7 tháng

(TBTCO) - Theo ước tính của Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến cuối tháng 7/2026 sẽ đạt 4.628,5 tỷ đồng, tương đương 24,4% kế hoạch được giao, tăng so với mức 19,4% ghi nhận đến hết tháng 6.
Hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn: Nhiều vấn đề nóng của thị trường vốn sẽ được "mổ xẻ"

Hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn: Nhiều vấn đề nóng của thị trường vốn sẽ được "mổ xẻ"

(TBTCO) - Ngày 15/7/2026, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tổ chức Hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn" với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhiều thành viên thị trường.
Nỗ lực nối mạch thặng dư thương mại

Nỗ lực nối mạch thặng dư thương mại

(TBTCO) - Sau 10 năm xuất siêu, cán cân thương mại hàng hóa của nước ta đã ngắt mạch thặng dư, chuyển sang nhập siêu liên tiếp 7 tháng, lên tới 16,7 tỷ USD. Điều này đặt ra nhiều áp lực đối với công tác điều hành trong nửa cuối năm cũng như nỗ lực nhiều hơn từ phía doanh nghiệp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số trong năm nay và giữ vững thặng dư thương mại.
Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

(TBTCO) - Nhiều dự án chống ngập khẩn cấp tại Hà Nội đã phát huy hiệu quả, giúp nước rút nhanh hơn và giảm đáng kể tình trạng úng cục bộ tại nhiều khu vực từng là "điểm nóng". Thành phố đồng thời triển khai Đề án xử lý úng ngập giai đoạn 2026-2030, hướng tới hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Quảng Ninh xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bền vững

Quảng Ninh xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bền vững

Không chỉ hướng tới gia tăng số lượng, Quảng Ninh đang tập trung nâng cao chất lượng quản trị, trình độ công nghệ, khả năng tuân thủ pháp luật và sức chống chịu của khu vực kinh tế tư nhân.
Lộ diện nhà đầu tư đăng ký 2 dự án điện mặt trời tại phía Bắc Gia Lai

Lộ diện nhà đầu tư đăng ký 2 dự án điện mặt trời tại phía Bắc Gia Lai

(TBTCO) - Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh do Công ty cổ phần Đầu tư Hoài Thanh đăng ký thực hiện vốn hơn 960 tỷ đồng. Trong khi đó, Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức do Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Hoài Đức đăng ký thực hiện vốn hơn 780 tỷ đồng.
Tăng trưởng ấn tượng, Hà Nội tạo đà hoàn thành mục tiêu năm 2026

Tăng trưởng ấn tượng, Hà Nội tạo đà hoàn thành mục tiêu năm 2026

(TBTCO) - GRDP tăng 8,22%, thu ngân sách vượt 404 nghìn tỷ đồng, đầu tư công giải ngân hơn 63 nghìn tỷ đồng và hàng loạt nền tảng phát triển mới được hình thành đã tạo "bệ phóng" để Hà Nội bước vào chặng tăng tốc trong 6 tháng cuối năm.
Ổn định vĩ mô, tạo “vùng đệm” để Việt Nam tăng tốc

Ổn định vĩ mô, tạo “vùng đệm” để Việt Nam tăng tốc

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Quốc Việt (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định, kết quả tăng trưởng 8,18% trong nửa đầu năm cho thấy, nền kinh tế đã duy trì được “vùng đệm” vĩ mô an toàn. Đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Hoa Sen ước lãi 568 tỷ đồng sau 9 tháng

Hoa Sen ước lãi 568 tỷ đồng sau 9 tháng

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

Vinachem mở rộng hợp tác với Pháp, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Vinachem mở rộng hợp tác với Pháp, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Phát hành trái phiếu bất động sản bứt tốc trong quý II/2026

Phát hành trái phiếu bất động sản bứt tốc trong quý II/2026

Làm rõ "bức tranh" tăng trưởng, quyết liệt xử lý các điểm nghẽn dân sinh

Làm rõ "bức tranh" tăng trưởng, quyết liệt xử lý các điểm nghẽn dân sinh

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm

Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng