Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

Điều hành ngân sách hiệu quả, duy trì đà phục hồi kinh tế

Sáng 14/7, tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trình bày báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, UBND TP. Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và HĐND Thành phố, điều hành quyết liệt, linh hoạt, góp phần duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP. Hà Nội đã tập trung chỉ đạo thực hiện 10 chương trình, kế hoạch hành động triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Kết luận số 18-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030, các nghị quyết của Chính phủ.

Nổi bật, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 404.418 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán, tăng 2,9% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 379.310 tỷ đồng, tăng 1,3%.

Tính đến ngày 12/7, tổng thu ngân sách đã đạt 417.036 tỷ đồng, tương đương 64,1% dự toán.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương đạt 102.826 tỷ đồng, tăng 53,6% so với cùng kỳ. Riêng chi đầu tư phát triển đạt 63.162 tỷ đồng, tăng tới 112,5%, cho thấy quyết tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Đến ngày 12/7, tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 108.000 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 65.630 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Lê Hải

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, TP. Hà Nội đã điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, bảo đảm cân đối thu - chi, đồng thời tăng cường chống thất thu, xử lý nợ thuế, mở rộng cơ sở thu và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế. Nguồn lực ngân sách được ưu tiên cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh, triển khai Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phục hồi tích cực với GRDP tăng 8,22%, cao hơn mức bình quân cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%, đứng thứ hai cả nước. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,3%, doanh thu du lịch tăng 19,1%, lượng khách quốc tế tăng 28,7%...

Đầu tư công và phát triển hạ tầng tiếp tục là điểm sáng khi Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 300 km cùng 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn. Thành phố cũng xử lý 39/51 điểm ùn tắc giao thông, nâng tỷ lệ xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện lên 83%, số hóa 50,5% dữ liệu đất đai và chấm dứt hoạt động của 24 dự án chậm triển khai.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đã rà soát, tái cấu trúc trên 87% thủ tục hành chính nội bộ, ước tiết kiệm khoảng 408 tỷ đồng chi phí tuân thủ. Ứng dụng iHanoi đã có hơn 6,2 triệu tài khoản được kích hoạt, trở thành kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND TP. Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều tồn tại, hạn chế. Theo đó, công tác tổ chức thực hiện tại một số sở, ngành và chính quyền cấp xã, phường chưa đồng đều; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm; tiến độ giải ngân đầu tư công, thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán còn chậm. Việc cụ thể hóa một số cơ chế của Luật Thủ đô, quản lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy, xử lý vướng mắc về vật liệu xây dựng, lựa chọn nhà thầu và giải ngân kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục được tháo gỡ trong thời gian tới.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Lê Hải

Dồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào ngày 8/7, UBND TP. Hà Nội xác định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành toàn bộ 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2026.

Theo đó, Thành phố sẽ điều hành tăng trưởng theo kịch bản chi tiết đến từng tháng, quý, ngành và địa phương; tăng cường theo dõi, đánh giá thường xuyên để kịp thời tháo gỡ các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt. Trọng tâm là tạo đột phá trong đầu tư, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược, dự án trọng điểm, dự án phục vụ APEC 2027; kiên quyết điều chuyển vốn đối với dự án giải ngân chậm, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai.

Thành phố cũng tập trung kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế đêm; khơi thông nguồn lực đầu tư tư nhân và FDI, đẩy nhanh chuyển hóa các cam kết đầu tư thành dự án thực tế, đồng thời khai thác hiệu quả tài sản công và tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, công nghệ sinh học, xuất khẩu và đổi mới sáng tạo.

Song song với thúc đẩy tăng trưởng, Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, xử lý nghiêm tình trạng né tránh trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố sẽ triển khai đồng bộ ba trụ cột chiến lược gồm: cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô và hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm, phát triển đô thị thông minh, đường sắt đô thị, kinh tế số, kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân; tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn lớn, nhất là ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị thông qua ứng dụng AI, nền tảng iHanoi và các giải pháp quản trị hiện đại. Thành phố cũng tăng cường giữ vững quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và chuẩn bị toàn diện các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027./.