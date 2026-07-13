Giải ngân đầu tư công tại Đắk Lắk ước đạt 24,4% kế hoạch sau 7 tháng

Sau nửa đầu năm giải ngân khá chậm, tiến độ thực hiện vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có chuyển biến trong tháng 7.

Theo Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh giải ngân được 3.678.400 triệu đồng, đạt 19,4% kế hoạch vốn được giao. Dự kiến đến hết tháng 7, giá trị giải ngân sẽ tăng lên khoảng 4.628.536 triệu đồng, tương đương 24,4% kế hoạch năm.

Trong tổng số vốn hơn 19.002 tỷ đồng được giao năm 2026, vốn ngân sách địa phương chiếm hơn 15.312 tỷ đồng, còn vốn do các bộ, ngành Trung ương quản lý gần 3.691 tỷ đồng.

Dù tiến độ chung đã cải thiện, bức tranh giải ngân vẫn chưa đồng đều giữa các nguồn vốn. Đến hết tháng 6, vốn do các bộ, ngành Trung ương quản lý mới giải ngân 208.016 triệu đồng, tương đương 5,6% kế hoạch. Trong khi đó, nguồn vốn do địa phương quản lý đạt 3.470.384 triệu đồng, bằng 22,7% kế hoạch giao.

Đối với phần vốn kế hoạch năm 2026, đến hết tháng 6 đã giải ngân 2.515.299 triệu đồng, đạt 18,8% kế hoạch. Phần vốn kéo dài từ năm trước cũng mới giải ngân được 20,7% kế hoạch. Theo ước tính đến hết tháng 7, hai nhóm vốn này lần lượt đạt 23,8% và 25,7%.

Ở nhóm các dự án trọng điểm, tiến độ giải ngân vẫn còn khá chậm. Dự án thành phần 3 thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 mới giải ngân 346.054 triệu đồng trên kế hoạch 1.749.275 triệu đồng, đạt 19,8%. Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) đạt 13,8% kế hoạch; còn tuyến đường kết nối cảng Bãi Gốc với Khu kinh tế Vân Phong đạt 24,1%.

Ở lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tiến độ giữa các dự án có sự chênh lệch rõ nét. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1) đã giải ngân 76,5% kế hoạch, trong khi dự án xây dựng hệ thống chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 chưa giải ngân dù đã được bố trí 68.819 triệu đồng.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, tổng vốn địa phương triển khai trong năm nay là 736.795 triệu đồng. Đến hết tháng 6, giá trị giải ngân đạt 159.997 triệu đồng, tương ứng 21,7% kế hoạch địa phương triển khai và 30,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước đến hết tháng 7, tỷ lệ này tăng lên 26,7% theo kế hoạch địa phương và 37% theo kế hoạch Thủ tướng giao./.