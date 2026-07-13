Xã hội

Hóa đơn tiền điện tăng mạnh sau nắng nóng:

Bộ Công thương sẽ đánh giá kỹ đề xuất giá điện theo giờ

Diệu Hoa

Diệu Hoa

15:17 | 13/07/2026
(TBTCO) - Nhiều hộ gia đình ghi nhận hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao do nhu cầu sử dụng điện trong đợt nắng nóng kéo dài. Theo Bộ Công thương, bên cạnh tác động của biểu giá điện lũy tiến, đề xuất áp dụng giá điện theo khung giờ đối với một số khách hàng sinh hoạt mới đang được nghiên cứu và chỉ xem xét triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động cũng như đáp ứng các điều kiện kỹ thuật.
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Hóa đơn tăng do sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến

Sau đợt nắng nóng kéo dài, nhiều hộ gia đình tại Hà Nội nhận thông báo hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng gấp 2 - 3 lần so với tháng 5. Trong khi ngành điện lý giải nguyên nhân do nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh và biểu giá điện lũy tiến, không ít người dân tiếp tục lo ngại đề xuất áp dụng giá điện theo khung giờ cao điểm có thể khiến chi phí sinh hoạt tăng thêm trong tương lai.

Từ đầu tháng 7/2026, nhiều hộ dân phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng mạnh, trở thành gánh nặng đối với ngân sách gia đình.

Ông Hoàng Tuấn Anh, cư dân khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội) cho biết, gia đình ông (gồm 4 người) vừa nhận hóa đơn tiền điện gần 3 triệu đồng, gấp đôi mức 1 - 1,5 triệu đồng của các tháng trước. Dù đã lường trước việc tiền điện sẽ tăng do các con nghỉ hè ở nhà và điều hòa được sử dụng nhiều hơn, ông vẫn bất ngờ khi số tiền phải thanh toán vượt xa dự tính.

“Chắc chắn, thời gian tới, gia đình sẽ phải tính toán lại cách sử dụng điện để tiết kiệm hơn” - ông Tuấn Anh chia sẻ.

Bộ Công thương sẽ đánh giá kỹ đề xuất giá điện theo giờ
Từ đầu tháng 7/2026, nhiều hộ dân phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng mạnh. Ảnh: Đức Thanh

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hải (phường Bồ Đề, Hà Nội) chia sẻ, tiền điện tháng 6 của gia đình lên tới 6 triệu đồng, tăng khoảng 2 triệu đồng so với mức bình quân hằng tháng. Thời gian sử dụng điều hòa có tăng, nhưng các thiết bị điện và thói quen sinh hoạt gần như không thay đổi, khiến gia đình bà Hải không khỏi băn khoăn về mức tăng của hóa đơn.

Lý giải việc hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân tăng vọt, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) cho hay, nguyên nhân chủ yếu là đợt nắng nóng gay gắt cuối tháng 5 và kéo dài trong tháng 6 khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Trong những ngày cao điểm, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt trung bình hơn 93 triệu kWh/ngày, tăng hơn 15% so với tháng trước đó và tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khối khách hàng sinh hoạt hiện chiếm hơn 54% tổng sản lượng điện tiêu thụ của Hà Nội. Việc điều hòa nhiệt độ, quạt điện, tủ lạnh và nhiều thiết bị làm mát phải hoạt động liên tục trong thời gian dài khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao. EVNHANOI nhấn mạnh, chỉ riêng việc sử dụng điều hòa liên tục, không vệ sinh thiết bị định kỳ hoặc cùng lúc vận hành nhiều thiết bị công suất lớn cũng có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm 20 - 40% so với các tháng bình thường.

Ngoài yếu tố thời tiết, biểu giá điện sinh hoạt theo bậc thang cũng khiến chi phí tăng nhanh khi sản lượng điện vượt sang các mức giá cao hơn.

Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương) cho biết, khi sản lượng vượt lên các bậc giá cao, đơn giá điện cũng tăng theo, khiến hóa đơn cuối tháng tăng đáng kể.

Chính sách giá điện theo giờ chưa có thời điểm áp dụng

Bên cạnh áp lực từ hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa hè, nhiều người dân còn bày tỏ lo ngại trước đề xuất của Bộ Công thương về việc áp dụng giá điện theo khung giờ đối với một số khách hàng sử dụng điện sinh hoạt khi đủ điều kiện kỹ thuật.

Theo dự thảo sửa đổi Luật Điện lực, giá điện có thể được tính theo 3 khung giờ gồm cao điểm, bình thường và thấp điểm, tương tự cơ chế đang áp dụng với khách hàng sản xuất và kinh doanh.

Thông tin này khiến nhiều gia đình băn khoăn, bởi khung giờ cao điểm dự kiến tập trung vào buổi tối - thời điểm hầu hết các thành viên trở về nhà và sử dụng điện nhiều nhất cho việc sinh hoạt.

Nhìn nhận về vấn đề này ở góc độ kinh tế vĩ mô, TS. Nguyễn Quốc Việt - Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, cần đánh giá toàn diện tác động của chính sách đối với người dân, doanh nghiệp cũng như mặt bằng giá cả. Điện là đầu vào của hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, vì vậy mọi điều chỉnh giá cần được cân nhắc kỹ để tránh tạo thêm áp lực lạm phát.

Theo đại diện Cục Điện lực, đề xuất tính giá điện theo khung giờ hiện mới ở giai đoạn nghiên cứu. Việc triển khai chỉ được xem xét sau khi đánh giá đầy đủ tác động đến khách hàng, đồng thời bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trong đó có việc thay thế công tơ hiện nay bằng công tơ có khả năng đo điện theo khung giờ.

Đại diện Bộ Công thương cũng khẳng định, chưa có thời điểm cụ thể để áp dụng cơ chế này và sẽ tiếp tục lấy ý kiến, đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định triển khai. Trong khi chờ chính sách mới, cơ quan quản lý tiếp tục khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm, theo dõi thường xuyên sản lượng tiêu thụ và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm để giảm chi phí hằng tháng.

Diệu Hoa
Từ khóa:
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